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22.06.2026 13:51

Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν παιδική χαρά για τέταρτη φορά σε εννέα μήνες (photos)

22.06.2026 13:51
vadalismos_paidikixara

Στόχος βανδάλων έγινε, για τέταρτη φορά μέσα σε εννιά μήνες, η νέα παιδική χαρά που δημιούργησε ο δήμος Θεσσαλονίκης στην πλατεία Καλλιθέας, στην Άνω Πόλη.

Οι δράστες έσπασαν μέρος της περίφραξης και μουντζούρωσαν τα παιχνίδια της παιδικής χαράς, με τη δημοτική αρχή να προχωρά άμεσα στην επισκευή των ζημιών ώστε ο χώρος να αποδοθεί και πάλι στην τοπική κοινωνία.

«Είναι αδύνατο να κατανοήσει κανείς γιατί κάποιοι επιμένουν να καταστρέφουν χώρους που απευθύνονται σε παιδιά. Εάν νομίζουν πως με τους συνεχείς αυτούς βανδαλισμούς θα υποχωρήσουμε, πως η παιδική χαρά που φιλοξενεί το χαμόγελο εκατοντάδων παιδιών και έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς θα κλείσει, κάνουν λάθος. Ένα είναι βέβαιο: δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε την παρανομία να επικρατήσει ως κανονικότητα», αναφέρει σε σχετική ανάρτηση, με αφορμή τον βανδαλισμό, η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης.

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