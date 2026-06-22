Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν παιδική χαρά για τέταρτη φορά σε εννέα μήνες (photos)

Στόχος βανδάλων έγινε, για τέταρτη φορά μέσα σε εννιά μήνες, η νέα παιδική χαρά που δημιούργησε ο δήμος Θεσσαλονίκης στην πλατεία Καλλιθέας, στην Άνω Πόλη.

Οι δράστες έσπασαν μέρος της περίφραξης και μουντζούρωσαν τα παιχνίδια της παιδικής χαράς, με τη δημοτική αρχή να προχωρά άμεσα στην επισκευή των ζημιών ώστε ο χώρος να αποδοθεί και πάλι στην τοπική κοινωνία.

«Είναι αδύνατο να κατανοήσει κανείς γιατί κάποιοι επιμένουν να καταστρέφουν χώρους που απευθύνονται σε παιδιά. Εάν νομίζουν πως με τους συνεχείς αυτούς βανδαλισμούς θα υποχωρήσουμε, πως η παιδική χαρά που φιλοξενεί το χαμόγελο εκατοντάδων παιδιών και έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς θα κλείσει, κάνουν λάθος. Ένα είναι βέβαιο: δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε την παρανομία να επικρατήσει ως κανονικότητα», αναφέρει σε σχετική ανάρτηση, με αφορμή τον βανδαλισμό, η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Αποκλείει η αστυνομία το ερωτικό κίνητρο – Τι είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου για το φονικό (Video)

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε ρυμουλκό στη Σαλαμίνα

Πρωτοφανές περιστατικό στον Χολαργό: Οδηγός προκάλεσε καραμπόλα και πήγε να το σκάσει με λεωφορείο