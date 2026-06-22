Πρωτοφανές περιστατικό στον Χολαργό: Οδηγός προκάλεσε καραμπόλα και πήγε να το σκάσει με λεωφορείο

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν χθες το μεσημέρι στον Χολαργό όπου ένας 55χρονος αφού προσέκρουσε με το ΙΧ του σε δύο αυτοκίνητα, εγκατέλειψε το σημείο και προσπάθησε να διαφύγει μπαίνοντας σε ένα λεωφορείο.

Όλα έγιναν λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής όταν ο 55χρονος, κινούμενος με το όχημα του επί της λεωφόρου Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αγία Παρασκευή, έπεσε αρχικά σε ένα ταξί και στη συνέχεια σε ένα άλλο αυτοκίνητο το οποίο κινούταν στη μεσαία λωρίδα.

Από την καραμπόλα προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα ενώ χτύπησε και η γυναίκα που περίμενε να επιβιβαστεί στο ταξί.

Ωστόσο, ο ασυνείδητος οδηγός μαζί με το συνοδηγό βγήκαν έξω και άρχισαν να τρέχουν για να διαφύγουν παρά τις φωνές των οδηγών που τους ζητούσαν να παραμείνουν ώστε να γίνει καταγραφή του συμβάντος.

Τους δράστες κυνήγησαν δύο υπάλληλοι διπλανών καταστημάτων οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποίησουν τον έναν στην επόμενη στάση την ώρα που ετοιμαζόταν να μπει στο λεωφορείο για να εξαφανιστεί.

«Το συμβάν έγινε γύρω στις 2. Ένα όχημα χτύπησε αλλά δύο οχήματα, το ένα, ταξί , που περίμενε να πάρει μια γυναίκα από τη στάση και ένα άλλο, στη μεσαία λωρίδα, που το χτύπησε και αυτό.

Και από τα θραύσματα χτύπησε και την πεζή που περίμενε το ταξί. Κατεβαίνουν δύο όχημα πού ήταν μέσα στο όχημα και ο ένας έτρεξε για να φύγει. Και τον προλάβαμε στην επόμενη στάση του λεωφορείου τρέχοντας μαζί με ένα άλλο παιδί από το διπλανό μαγαζί.

Προσπάθησε να φύγει με το λεωφορείο, τον βγάλαμε μέσα από το λεωφορείο, τον ακινητοποιήσαμε και περιμέναμε την αστυνομία.

Αυτός παράτησε το αυτοκίνητο και έφυγε. Πρέπει να ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και οι δύο», λέει ο ένας από τους δύο νεαρούς που ακινητοποιήσαν τον 55χρονο και κάλεσαν το 100.

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