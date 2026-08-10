Πάνω από 280 πυρόπληκτα ζώα διασώθηκαν στη φωτιά της Αττικοβοιωτίας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πέρα από την τιτάνια προσπάθεια που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα για την κατάσβεση της καταστροφικής φωτιάς στην Αττικοβοιωτία και στο Πόρτο Γερμενό και για την προστασία πρώτα απ’ όλα της ανθρώπινης ζωής και μετά της όποιας περιουσίας, υπήρξε και μια μεγάλη προσπάθεια για τη διάσωση και την προστασία των ζώων, που βρέθηκαν στη δίνη της πύρινης λαίλαπας.

Ο Δήμος Μεγαρέων κατέγραψε και μια εβδομάδα μετά δημοσιοποιεί τον απολογισμό αυτής της προσπάθειας, στην οποία συμμετείχαν εθελοντές, φιλοζωικές οργανώσεις, κτηνίατροι και απλοί πολίτες.

«Η δημοσιοποίηση αυτού του απολογισμού δεν έγινε νωρίτερα συνειδητά. Όσο η φωτιά βρισκόταν σε εξέλιξη, η προτεραιότητα ήταν μία: η διάσωση ανθρώπων και ζώων και η ουσιαστική στήριξη όσων επιχειρούσαν στο πεδίο. Τώρα, μετά τη λήξη της καταστροφικής πυρκαγιάς και αφού πέρασαν μερικές ημέρες, θεωρείται χρέος να καταγραφεί η προσπάθεια και κυρίως, να αναγνωριστεί δημόσια η προσφορά των εκατοντάδων ανθρώπων που έδωσαν τον χρόνο, τις γνώσεις, τις δυνάμεις και τα μέσα τους, προκειμένου να μη μείνει κανένα πυρόπληκτο ζώο αβοήθητο», αναφέρει μεταξύ άλλων η δημοτική Αρχή.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το Δημοτικό Στάδιο «Μεγαρέων Ολυμπιονικών» αποτέλεσε τον κεντρικό σταθμό, όπου συγκεντρώνονταν τα πυρόπληκτα ζώα, προκειμένου να καταγραφούν, να λάβουν την απαραίτητη περίθαλψη και φροντίδα και να δρομολογηθεί η επιστροφή στις οικογένειές τους ή η ασφαλής φιλοξενία τους.

Συνολικά διασώθηκαν 282 ζώα και συγκεκριμένα:

222 ζώα συντροφιάς

14 άγρια ζώα

46 παραγωγικά

Από αυτά:

131 ζώα επέστρεψαν ήδη στις οικογένειές τους.

91 ζώα προωθούνται σε ανάδοχους για φιλοξενία και μελλοντικά για υιοθεσία.

Τα κουτάβια ανέλαβε η Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων, το A little Shelter, η Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης, τα ενήλικα το Dogs’ Voice, το Make it Pawsible και ο Φιλοζωικός Σύλλογος Νέας Φιλαδέλφειας.

11 ζώα διακομίσθηκαν σε κλινικές.

4 απεβίωσαν.

Η γραμμή 10400 διαχειρίστηκε 86 κλήσεις μέσα σε μόλις 24 ώρες.

«Πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκονται αμέτρητες ώρες δουλειάς, διασώσεις, μεταφορές, κτηνιατρική φροντίδα, αναζητήσεις οικογενειών, φιλοξενίες και μια πρωτοφανής κινητοποίηση ανθρώπων, που ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία. Μια επιχείρηση που κινητοποίησε ανθρώπους και φορείς. Από την πρώτη στιγμή, δεκάδες άνθρωποι, φορείς, εθελοντές, κτηνίατροι, φιλοζωικά σωματεία, επιχειρήσεις και απλοί πολίτες ενώθηκαν με έναν κοινό στόχο: να μη μείνει κανένα πυρόπληκτο ζώο αβοήθητο», αναφέρει ο Δήμος Μεγαρέων, ο οποίος σε ανακοίνωσή του ευχαριστεί αναλυτικά όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια, από εθελοντές, διασώστες, οργανώσεις, κτηνιάτρους, Δήμους και την Περιφέρεια Αττικής, μέχρι ιδιώτες και επιχειρήσεις για τη συμβολή τους με διάφορους τρόπους.

«Όσο η φωτιά ήταν σε εξέλιξη, η προτεραιότητά μας ήταν να σωθούν άνθρωποι, ζώα και περιουσίες. Δεν ήταν η ώρα για επικοινωνιακή προβολή. Τώρα είναι η στιγμή όμως να αναγνωρίσουμε και να ευχαριστήσουμε δημόσια τους ανθρώπους, που στάθηκαν στην πρώτη γραμμή και έδωσαν ό,τι μπορούσαν για να σωθεί κάθε ζώο που κινδύνευσε. Τους ευχαριστώ όλους θερμά», δήλωσε ο δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης.

Και η εντεταλμένη σύμβουλος για τα αδέσποτα ζώα και τα ζώα συντροφιάς του Δήμου Μεγαρέων Κική Κοντοπούλου, πρόσθεσε: «Οι τελευταίες ημέρες ήταν μία μεγάλη δοκιμασία για όλους μας. Μέσα στις φλόγες όμως αναδείχθηκε κάτι πολύ πιο δυνατό, η αλληλεγγύη, η συνεργασία και η ανιδιοτελής προσφορά. Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος της προσπάθειας. Όμως πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει μια ζωή».

Η μεγάλη κινητοποίηση για τη διάσωση των ζώων και οι εικόνες από την επιχείρηση προσέλκυσαν το ενδιαφέρον και διεθνών ειδησεογραφικών οργανισμών. Μεταξύ άλλων, η προσπάθεια καταγράφηκε από το Reuters, το Agence France-Presse (AFP News Agency), το Associated Press, το Chinese Associated Press και το Getty Images, ενώ υπήρξε κάλυψη και από τηλεοπτικό κανάλι της Ρουμανίας.

Διαβάστε επίσης:

Την Τετάρτη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου

Καιρός: Οι άνεμοι επιμένουν, ο υδράργυρος πέφτει – Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως τον Δεκαπενταύγουστο

Φωτιά στο Κοκκινόχωμα Καβάλας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, 112 για ετοιμότητα