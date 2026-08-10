Ο Μπένος νόμιζε ότι θα κάνει δουλειά στον Έβρο

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Ο Σταύρος Μπένος είχε μπει στον σχεδιασμό της ανασυγκρότησης του Έβρου με μεγάλες προσδοκίες. Η κυβέρνηση του είχε αναθέσει, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023, να βάλει στο χαρτί ένα συνολικό σχέδιο για την περιοχή, και το «Διάζωμα» εκπόνησε ένα Master Plan ύψους 3 δισ. ευρώ. Φαίνεται, όμως, πως στην πορεία κάποιοι άρχισαν να… ξαναγράφουν το σχέδιο.
Στην τελευταία συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής, στη Νέα Βύσσα, ο Μπένος βρέθηκε μπροστά σε μια νέα Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση με 108 έργα και προϋπολογισμό 309,9 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, από τα 3 δισ. του αρχικού σχεδιασμού, σε ένα πρώτο πακέτο που είναι περίπου στο ένα δέκατο.
Η κυβερνητική πλευρά, βεβαίως, υποστηρίζει ότι το Master Plan δεν εγκαταλείπεται και πως τα υπόλοιπα έργα θα αναζητήσουν χρηματοδότηση από άλλα ευρωπαϊκά και εθνικά εργαλεία. Ο Μπένος, πάντως, δεν φάνηκε ιδιαίτερα καθησυχασμένος. Αντιθέτως, εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για την τροπή των πραγμάτων, επισημαίνοντας μάλιστα ότι από το νέο σχέδιο απουσιάζουν κρίσιμες υποδομές, όπως ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου.
Και κάπου εκεί ήρθε η αποχώρηση. Οπως φέρεται να είπε, απευθυνόμενος στην κυβερνητική πλευρά: «Εγώ ήσυχα θα φύγω. Έδωσα και το αίμα μου εδώ πέρα και ήταν μεγάλη προσβολή για μένα».
Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος που είχε αναλάβει να σχεδιάσει την ανασυγκρότηση του Έβρου μάλλον δεν περίμενε ότι, δυόμισι χρόνια αργότερα, θα χρειαζόταν να παρακολουθεί ένα… διαφορετικό σχέδιο από αυτό που είχε ο ίδιος σχεδιάσει.
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