18.11.2025 09:58

Τον ακούει τον Μπένο ο Μητσοτάκης – Μήπως τα… ΕΛΤΑ φέρνουν γράμμα συγκυβέρνησης;  

18.11.2025 09:58
Ιδέα του Σταύρου Μπένου είναι να μπουν κάποια ΕΛΤΑ σε γραφεία που στεγάζονται τα ΚΕΠ.

Αν και η ιδέα είναι εντελώς αμφιλεγόμενη, καθώς τα ΕΛΤΑ θα κινδυνεύσουν με νέα παραπομπή στην ευρωπαϊκή επιτροπή ανταγωνισμού, για προνομιακή στήριξη από το κράτος, φαίνεται ότι έχει γοητεύσει το Μαξίμου. Και την εξετάζει σοβαρά. Γι’ αυτό και την είπε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ.

Κανείς δεν ξέρει αν θα βρεθεί άκρη με το θέμα αυτό ή απλά είναι ένας ακόμα ελιγμός για να αποσυμπιεστεί η δύσκολη κατάσταση για την κυβέρνηση με το κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ στην περιφέρεια – λες και τα ΚΕΠ είναι σε κάθε γωνιά κάθε χωριού!    

Το ενδιαφέρον εδώ όμως είναι ότι ο Μπένος, καίτοι είναι παράγοντας του ΠΑΣΟΚ και συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη, χαίρει της εκτίμησης του Μητσοτάκη, ο οποίος τον είχε κάνει και υπεύθυνο για την ανασυγκρότηση (λέμε τώρα) της Βόρειας Εύβοιας μετά τις πυρκαγιές.  

Σαν να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ο Μπένος ανάμεσα στα δύο κόμματα, (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ) καθώς πότε δουλεύει για το ένα, πότε για το άλλο – ενίοτε και για τα δύο ταυτόχρονα.

Σαν να λέμε, δουλεύει για την προοπτική συγκυβέρνησης – οψέποτε έρθει…

Διαβάστε επίσης:

Μία περίεργη κοινωνικοοικονομική θεωρία του Μητσοτάκη και ο… άγνωστος (;) τρίτος δρόμος

Στο Κέντρο Πληροφοριακού Πολέμου Ειρηνικού του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ για τα θαλάσσια drones ο Δένδιας

Ο Τασούλας στην Κύπρο

