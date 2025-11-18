Μία περίεργη κοινωνικοοικονομική θεωρία του Μητσοτάκη και ο… άγνωστος (;) τρίτος δρόμος

Είχε πολλά ενδιαφέροντα η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΕΡΤnews το πρωί της Τρίτης. Έβγαλε ειδήσεις που λένε, είχε και αιχμές για πολιτικούς αντιπάλους, αλλά και κάποιες στιγμές, που προκαλούν απορίες.

Σε μία από αυτές λοιπόν και ενώ η συνέντευξη πάει στα θέματα οικονομίας, ακρίβειας κλπ, ο πρωθυπουργός προβάλλει τη μείωση της ανεργίας, έχοντας στο μεταξύ πιεστεί λίγο για τα θέματα της ακρίβειας.

Και διατυπώνει το εξής τεχνητό δίλημμα, που εξυπηρετεί μόνο την υπεκφυγή, αλλά φανερώνει και μία αντίληψη τύπου «πάρτε ό,τι σας δίνουμε και ευχαριστημένοι να είστε». Τι λέει; «Είναι καλύτερα να είσαι ο άνεργος και να παίρνεις κάποια στιγμή κάποιο επίδομα ή να εργάζεσαι, έστω και με το βασικό μισθό, κι ας έχει ακρίβεια;».

Με άλλα λόγια, είτε δεν δουλεύεις, είτε δουλεύεις, λεφτά δεν θα σου μείνουν! Αυτό δεν είναι δίλημμα, είναι η επιτομή της ματαιότητας!

Άραγε, έχει σκεφτεί ο πρωθυπουργός ότι υπάρχει και… τρίτος δρόμος; Και δουλειές να υπάρχουν και η ακρίβεια να αντιμετωπιστεί; Πρέπει σώνει και καλά να υπάρχει… ζονγκ;

