ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 10:17
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

18.11.2025 08:23

Στο Κέντρο Πληροφοριακού Πολέμου Ειρηνικού του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ για τα θαλάσσια drones ο Δένδιας

18.11.2025 08:23
Επίσκεψη στο Κέντρο Πληροφοριακού Πολέμου Ειρηνικού του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ πραγματοποίησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, κατά την επίσκεψη στο Σαν Ντιέγκο «ενημερώθηκα και είχα συζητήσεις σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στα μη επανδρωμένα αυτόνομα συστήματα που επιχειρούν πάνω και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας».

