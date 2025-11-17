search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

17.11.2025 18:00

Ο «γνήσιος πατριωτισμός» του Άδωνι και οι…. «μπούρδες» της Αριστεράς

17.11.2025 18:00
adonis-georgiadis

Η εμμονή του Άδωνι Γεωργιάδη με την Αριστερά είναι γνωστό. Επίσης γνωστή είναι και η συμπάθεια του Αδώνιδος προς τον αντιπρόεδρο της Βουλής Βασίλη Βιλιάρδο που όπως σημειώνει συχνά πυκνά “γνωρίζει καλά τα οικονομικά”.

Αυτό που δεν ήταν γνωστό και ανακαλύψαμε σήμερα, ανήμερα της επετείου της 17 Νοέμβρη είναι το κοινό που έχει ο υπουργός Υγείας με τον Γιώργο Μανούσο, πρώην Σπαρτιάτη βουλευτή και νυν ανεξάρτητο. Εμπνέονται από… «γνήσιο πατριωτισμό» .

Κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου και απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή, ο υπουργός Υγείας βρήκε ευκαιρία να επιτεθεί στην Αριστερά για την «εποχή του λαϊκισμού» και τις «μπούρδες» της, όπως είπε.  Αφού ευχαρίστησε τον βουλευτή για την ερώτησή του, στην εισαγωγή του σημείωσε προς τον ερωτώντα: «Θα σας αντιμετωπίσω με σεβασμό αρμόζοντα στο αξίωμά σας, αλλά πιστεύω και στις αγαθές σας προθέσεις. Η ερώτηση σας είναι γραμμένη σε ύφος κατά τη γνώμη μου όχι αντάξιο. Κανένα Μνημόνιο δε μας επέβαλε περικοπές μνημονιακού τύπου στα ΑΜΕΑ. Αυτό είναι ένα ακόμα ψεύδος της εποχής του λαϊκισμού. Και οι άνθρωποι που εμπνεόμεθα και συμπεριλαμβάνω και εσάς από γνήσιο πατριωτισμό δεν μπορούμε να υιοθετούμε την φρασεολογία της Αριστεράς που έχετε καταλάβει ότι 9,5/10 φορές λένε “μπούρδες”». 

Και συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης ευλογώντας τα γένια του ότι «το 2014, εν μέσω του πιο βαθέως Μνημονίου πέρασα από την Τρόικα τον νόμο για κάλυψη ανασφαλίστων τόσο στα νοσοκομεία όσο και στα φάρμακα». Μάλιστα, υπερασπιζόμενος την Τρόικα είπε ότι ποτέ δεν είπε αφήστε τα ΑΜΕΑ χωρίς ιατρική φροντίδα.

Και όταν καταλήγοντας ο υπουργός Υγείας προειδοποιούσε ότι «αν επανέλθουμε στα Μνημόνια, η δεύτερη φορά θα είναι πολύ πιο επώδυνη», ήχησε ο «κόφτης». Και δυστυχώς δεν μάθαμε πώς θα συνέχιζε τη φράση του, όταν έλεγε στον βουλευτή «επικαλούμαι τον πατριωτισμό σας να σας πω…».

