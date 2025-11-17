Ο Αλαφούζος δεν ξεχνά τον… ΣΥΡΙΖΑ

Το πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών του το 2016 θύμισε ο Γιάννης Αλαφούζος, ρίχνοντας βέλη και προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την εκρηκτική συνέντευξή του για τον Παναθηναϊκό.

Μάλιστα στο πάγωμα αυτό απέδωσε πολλά από τα αρνητικά που συνέβησαν τα επόμενα εκείνης της εξέλιξης χρόνια στην οικονομική κατάσταση της ομάδας – ουσιαστικά δηλαδή δεν μπορούσε ένα την στηρίξει.

Αν υπολογίσει κανείς ότι ο Αλέξης Τσίπρας παραδέχθηκε ότι έκανε λάθος η κυβέρνησή του με το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, τότε επιβαρύνεται κι άλλο το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών.

Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια – και το δυστύχημα είναι πως ο Αλέξης Τσίπρας είναι φανατικός φίλος του Παναθηναϊκού!

Διαβάστε επίσης:

Συνεχίζει τα… ψώνια ο Δένδιας – Στις ΗΠΑ (και) για drones

Αρχίζουν τραπεζώματα και… μασάζ στους βουλευτές από τον Μητσοτάκη

Και… πολιτικό μήνυμα από Αλαφούζο: Τι είπε για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς