Συνεχίζει τα… ψώνια ο Δένδιας – Στις ΗΠΑ (και) για drones

Στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος θα επισκεφθεί το Σαν Φρανσίσκο και την Ουάσινγκτον. Μάλιστα, στη δυτική ακτή ο υπουργός θα επισκεφθεί το Κέντρο Πληροφοριακού Πολέμου Ειρηνικού του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.
Γιατί η επίσκεψη έχει σημασία; Γιατί το κέντρο αυτό ειδικεύεται στο σχεδιασμό και κατασκευή μη επανδρωμένων εναέριων και θαλάσσιων οχημάτων – δηλαδή drones για αέρα και θάλασσα – καθώς και στην ανάπτυξη συστημάτων για κυβερνοπόλεμο αλλά και δικτύων επικοινωνίας ανάμεσα σε διάφορους τομείς των ενόπλων δυνάμεων (επανδρωμένων και μη).
Η ενίσχυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με μη επανδρωμένα οχήματα αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τον Νίκο Δένδια και φαίνεται ότι τα… ψώνια θα συνεχιστούν, μέχρις ότου κριθεί ότι ο τομέας αυτός έχει εκσυγχρονιστεί επαρκώς.
