search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 08:32
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.11.2025 07:57

Κι όμως, Τσίπρας, Λαφαζάνης και Βαλαβάνη είχαν συναντηθεί με τον Μεντβέντεφ στη Μόσχα

17.11.2025 07:57
syriza_russia_1

Μαλλιά – κουβάρια έχει γίνει ο Αλέξης Τσίπρας με τους παλιούς συντρόφους του στον ΣΥΡΙΖΑ που αποχώρησαν μετά το δημοψήφισμα του 2015 και δημιούργησαν τη Λαϊκή Ενότητα.

Αφορμή έχει σταθεί μια συνάντηση με τον Ρώσο – τότε – πρόεδρο, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, με τον οποίo είχε συναντηθεί αντιπροσωπεία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια προσπάθεια να βρεθούν χρήματα για την Ελλάδα, συνάντηση στην οποία αναφέρεται ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του, «Ιθάκη».

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης διέψευσε τη συνάντηση: «Λέει ψέματα, Αν είναι, βέβαια, αλήθεια ότι τα γράφει αυτά. Αυτά είναι χονδροειδή ψέματα. Εγώ δεν έχω κάνει καμία συνάντηση με τον Μεντβέντεφ πόσο μάλλον με τον Κώστα Ήσυχο και τη Νάντια Βαλαβάνη. Δεν είχε νόημα να κάνουμε συνάντηση με τον Μεντβέντεφ, αυτά είναι αστεία πράγματα».

Μόνο που τα πράγματα είναι διαφορετικά: υπάρχουν φωτογραφικά ντοκουμέντα με τον Α. Τσίπρα, τον Π. Λαφαζάνή, τη Νάντια Βαλαβάνη, τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη και άλλα στελέχη της τότε κυβέρνησης να συναντούνται με τον Ρώσο ηγέτη στις 9 Απριλίου του 2015 (στο βιβλίο του ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει ότι παρών ήταν και ο Κώστας Ήσυχος).

Κατά πληροφορίες, ο Α. Τσίπρας αποκαλεί τους πρώην συντρόφους του «γραφικές καρικατούρες» λέγοντας ότι «αποκαλούν τον Μεντβέντεφ σύντροφο σα να είναι στην πρώην Σοβιετική Ένωση και τους κοιτάει ο Μεντβέντεφ και γελάει». Τώρα, αυτό δεν ξέρουμε αν συνέβη, ωστόσο, για το ποιος ήταν παρών και ποιος όχι, οι φωτογραφίες δεν λένε ψέματα

Διαβάστε επίσης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paris-hilton–new
LIFESTYLE

«Είμαι αυτοδημιούργητη» δήλωσε η Πάρις Χίλτον – «Είσαι σε παραλήρημα» της γράφουν, οι αντιδράσεις στα social media

mitsotakis_vouleftes_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρχίζουν τραπεζώματα και… μασάζ στους βουλευτές από τον Μητσοτάκη

kharkiv_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και δέκα τραυματίες από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο (video)

marios_metamosxeysi
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ιταλία ο 17χρονος Μάριος για το μόσχευμα που θα του χαρίσει ζωή (video)

polytexneio2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση, πορεία και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

xristidou_tsouros
MEDIA

Στο πλευρό Τσουρού η Χρηστίδου: «Ο Χάρης ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε “θα φύγω” και στο τέλος το κανάλι του είπε “φύγε”»

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 08:31
paris-hilton–new
LIFESTYLE

«Είμαι αυτοδημιούργητη» δήλωσε η Πάρις Χίλτον – «Είσαι σε παραλήρημα» της γράφουν, οι αντιδράσεις στα social media

mitsotakis_vouleftes_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρχίζουν τραπεζώματα και… μασάζ στους βουλευτές από τον Μητσοτάκη

kharkiv_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και δέκα τραυματίες από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο (video)

1 / 3