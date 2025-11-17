Κι όμως, Τσίπρας, Λαφαζάνης και Βαλαβάνη είχαν συναντηθεί με τον Μεντβέντεφ στη Μόσχα

Μαλλιά – κουβάρια έχει γίνει ο Αλέξης Τσίπρας με τους παλιούς συντρόφους του στον ΣΥΡΙΖΑ που αποχώρησαν μετά το δημοψήφισμα του 2015 και δημιούργησαν τη Λαϊκή Ενότητα.

Αφορμή έχει σταθεί μια συνάντηση με τον Ρώσο – τότε – πρόεδρο, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, με τον οποίo είχε συναντηθεί αντιπροσωπεία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια προσπάθεια να βρεθούν χρήματα για την Ελλάδα, συνάντηση στην οποία αναφέρεται ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του, «Ιθάκη».

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης διέψευσε τη συνάντηση: «Λέει ψέματα, Αν είναι, βέβαια, αλήθεια ότι τα γράφει αυτά. Αυτά είναι χονδροειδή ψέματα. Εγώ δεν έχω κάνει καμία συνάντηση με τον Μεντβέντεφ πόσο μάλλον με τον Κώστα Ήσυχο και τη Νάντια Βαλαβάνη. Δεν είχε νόημα να κάνουμε συνάντηση με τον Μεντβέντεφ, αυτά είναι αστεία πράγματα».

Μόνο που τα πράγματα είναι διαφορετικά: υπάρχουν φωτογραφικά ντοκουμέντα με τον Α. Τσίπρα, τον Π. Λαφαζάνή, τη Νάντια Βαλαβάνη, τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη και άλλα στελέχη της τότε κυβέρνησης να συναντούνται με τον Ρώσο ηγέτη στις 9 Απριλίου του 2015 (στο βιβλίο του ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει ότι παρών ήταν και ο Κώστας Ήσυχος).

Κατά πληροφορίες, ο Α. Τσίπρας αποκαλεί τους πρώην συντρόφους του «γραφικές καρικατούρες» λέγοντας ότι «αποκαλούν τον Μεντβέντεφ σύντροφο σα να είναι στην πρώην Σοβιετική Ένωση και τους κοιτάει ο Μεντβέντεφ και γελάει». Τώρα, αυτό δεν ξέρουμε αν συνέβη, ωστόσο, για το ποιος ήταν παρών και ποιος όχι, οι φωτογραφίες δεν λένε ψέματα…

