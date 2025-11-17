search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

17.11.2025 08:26

Αρχίζουν τραπεζώματα και… μασάζ στους βουλευτές από τον Μητσοτάκη

17.11.2025 08:26
Η αρχή έγινε την Παρασκευή όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την «Ώρα του Πρωθυπουργού» είχε κουβεντούλα με μέλη της Κ.Ο. της ΝΔ στο εντευκτήριο της Βουλής και έπεται συνέχεια.

Μάλιστα, όπως επισήμανε έμπειρος κοινοβουλευτικός της κυβερνώσας παράταξης, σχεδόν κάθε χρόνο κοντά στις γιορτές ο πρωθυπουργός φροντίζει να συναντάται με τους βουλευτές της ΝΔ είτε κατά μόνας είτε σε ομάδες, προκειμένου να συζητήσει μαζί τους, να ακούσει τα παράπονα και τους προβληματισμούς τους και να υπάρξει ζύμωση.

Το ίδιο θα γίνει και φέτος, καθώς ο Κ. Μητσοτάκης θα τραπεζώσει μετά το ταξίδι του στη Σιγκαπούρη διαδοχικά τα μέλη των Επιτροπών της Βουλής, αρχής γενομένης με την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Ο πρωθυπουργός ξέρει ότι εντός της Κ.Ο. επικρατεί αναταραχή, οπότε επιδιώκει να ακούσει τους βουλευτές και – αν χρειαστεί – να λάβει μέτρα.

Ήδη από την Παρασκευή άκουσε τα γνωστά για υπουργούς που δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα

