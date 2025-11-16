Μετά τον Μητσοτάκη σε κατ’ ιδίαν συνάντηση Ζελένσκι και Γκίλφοϊλ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Κατ΄ιδίαν συνάντηση είχαν Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην πρεσβεία της Ουκρανίας.
Μετά τις υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Ουκρανός πρόεδρος και η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, συναντήθηκαν στην Ουκρανική πρεσβεία στη Φιλοθέη.
Η συνάντηση σύμφωνα με την ΕΡΤ, έγινε λίγο μετά τις 17:00 με τον Ζελένσκι να αναχωρεί στη συνέχεια για την Ουκρανία.
Εν τω μεταξύ, η Γκίλφοϊλ έκανε και ανάρτηση για τις υπογραφές για το Αμερικανικό LNG που θα φτάνει ως την Ουκρανία.
«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια. Είναι τόσο απλό. Είχα την τιμή να παρακολουθήσω την ιστορική υπογραφή επιστολής προθέσεων μεταξύ της ATLANTIC-SEE LNG TRADE, μιας κοινοπραξίας μεταξύ του ελληνικού ενεργειακού φορέα ΔΕΠΑ και της ΑΚΤΩΡ, και της ουκρανικής NAFTOGAZ. Το επίτευγμα αυτό βασίζεται σε πρόσφατες συμφωνίες που θα φέρουν αμερικανικό φυσικό αέριο στους ευρωπαίους εταίρους μας, δημιουργώντας τις τόσο αναγκαίες εναλλακτικές λύσεις στη ρωσική ενέργεια» έγραψε.
