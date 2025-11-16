search
16.11.2025 18:14

Μετά τον Μητσοτάκη σε κατ’ ιδίαν συνάντηση Ζελένσκι και Γκίλφοϊλ

16.11.2025 18:14
guilfoyle-zelensky-xeirapsia

Κατ΄ιδίαν συνάντηση είχαν Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην πρεσβεία της Ουκρανίας.

Μετά τις υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Ουκρανός πρόεδρος και η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, συναντήθηκαν στην Ουκρανική πρεσβεία στη Φιλοθέη.

Η συνάντηση σύμφωνα με την ΕΡΤ, έγινε λίγο μετά τις 17:00 με τον Ζελένσκι να αναχωρεί στη συνέχεια για την Ουκρανία.

Εν τω μεταξύ, η Γκίλφοϊλ έκανε και ανάρτηση για τις υπογραφές για το Αμερικανικό LNG που θα φτάνει ως την Ουκρανία.

«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια. Είναι τόσο απλό. Είχα την τιμή να παρακολουθήσω την ιστορική υπογραφή επιστολής προθέσεων μεταξύ της ATLANTIC-SEE LNG TRADE, μιας κοινοπραξίας μεταξύ του ελληνικού ενεργειακού φορέα ΔΕΠΑ και της ΑΚΤΩΡ, και της ουκρανικής NAFTOGAZ. Το επίτευγμα αυτό βασίζεται σε πρόσφατες συμφωνίες που θα φέρουν αμερικανικό φυσικό αέριο στους ευρωπαίους εταίρους μας, δημιουργώντας τις τόσο αναγκαίες εναλλακτικές λύσεις στη ρωσική ενέργεια» έγραψε.

Και αυτοδιοίκηση και κόμμα για τον Δούκα στη Λάρισα

Εκλογικά σενάρια για το 2026

Τραμπικότεροι του Τραμπ

f161
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Τουρκικά F-16 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Αμμοχώστου (Video)

ekav_0907_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε παραλία – Εξετάζεται αν ανήκει σε τουρίστα που είχε εξαφανιστεί

astynomia new
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Δικυκλιστής παραλίγο να παρασύρει 2χρονο παιδί – Έριξε κουτουλιά σε αστυνομικό

laiki-agora
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Πουλούσαν πάνω από 150 κιλά ψάρια σε λαϊκές αγορές χωρίς κανέναν υγειονομικό έλεγχο

port1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Στα τελικά με «εννιάρα» η Πορτογαλία, πλέι οφ για την Ιρλανδία

despoian spanou 765- new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο Μητσοτάκης μετατρέπει την χώρα μας σε πρατήριο καυσίμων για να κερδίζουν οι ΗΠΑ και οι Αμερικανοί πετρελαιάδες

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

Kinito
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώην αθλήτρια των Ολυμπιακών Αγώνων ανάμεσα σε συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες

