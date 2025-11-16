Μετά τον Μητσοτάκη σε κατ’ ιδίαν συνάντηση Ζελένσκι και Γκίλφοϊλ

Κατ΄ιδίαν συνάντηση είχαν Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην πρεσβεία της Ουκρανίας.

Μετά τις υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Ουκρανός πρόεδρος και η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, συναντήθηκαν στην Ουκρανική πρεσβεία στη Φιλοθέη.

Η συνάντηση σύμφωνα με την ΕΡΤ, έγινε λίγο μετά τις 17:00 με τον Ζελένσκι να αναχωρεί στη συνέχεια για την Ουκρανία.

Εν τω μεταξύ, η Γκίλφοϊλ έκανε και ανάρτηση για τις υπογραφές για το Αμερικανικό LNG που θα φτάνει ως την Ουκρανία.

«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια. Είναι τόσο απλό. Είχα την τιμή να παρακολουθήσω την ιστορική υπογραφή επιστολής προθέσεων μεταξύ της ATLANTIC-SEE LNG TRADE, μιας κοινοπραξίας μεταξύ του ελληνικού ενεργειακού φορέα ΔΕΠΑ και της ΑΚΤΩΡ, και της ουκρανικής NAFTOGAZ. Το επίτευγμα αυτό βασίζεται σε πρόσφατες συμφωνίες που θα φέρουν αμερικανικό φυσικό αέριο στους ευρωπαίους εταίρους μας, δημιουργώντας τις τόσο αναγκαίες εναλλακτικές λύσεις στη ρωσική ενέργεια» έγραψε.

Energy security is national security. It’s that simple. I was honored to witness the historic signing of a letter of intent between ATLANTIC-SEE LNG TRADE, a joint venture between Greek energy supplier DEPA and Aktor, and Ukraine’s NAFTOGAZ in Athens today. This achievement… pic.twitter.com/njZhVTiqA3 November 16, 2025

