Εκλογικά σενάρια για το 2026

Και ξαφνικά αρχίζουν να διακινούνται σενάρια για πρόωρες εκλογές το 2026 – τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο γράφει η καθημερινή επικαλούμενη κυβερνητικά στελέχη.
Το περίεργο είναι ότι τα σενάρια αυτά προκύπτουν ακριβώς την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027.
Ο λόγος επίσπευσης είναι, λέει, το ενδεχόμενο να χρειαστούν δεύτερες ή και τρίτες κάλπες, με δεδομένο ότι αυτή την ώρα η ΝΔ κινείται κάτω από το όριο της αυτοδυναμίας.
Και ότι πρέπει να δοθεί χρόνος ώστε να προετοιμαστεί η κυβέρνηση που θα προκύψει τελικά, για να διαχειριστεί την προεδρία στην ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Να μην προκύψει δηλαδή την τελευταία στιγμή η κυβέρνηση – φανταστείτε να λήξει ο εκλογικός μαραθώνιος τον Ιούνιο, με την προεδρία να ξεκινάει την 1η Ιουλίου!
Ενδιαφέρουσα άσκηση…
