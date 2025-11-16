Εκλογικά σενάρια για το 2026

Και ξαφνικά αρχίζουν να διακινούνται σενάρια για πρόωρες εκλογές το 2026 – τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο γράφει η καθημερινή επικαλούμενη κυβερνητικά στελέχη.

Το περίεργο είναι ότι τα σενάρια αυτά προκύπτουν ακριβώς την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027.

Ο λόγος επίσπευσης είναι, λέει, το ενδεχόμενο να χρειαστούν δεύτερες ή και τρίτες κάλπες, με δεδομένο ότι αυτή την ώρα η ΝΔ κινείται κάτω από το όριο της αυτοδυναμίας.

Και ότι πρέπει να δοθεί χρόνος ώστε να προετοιμαστεί η κυβέρνηση που θα προκύψει τελικά, για να διαχειριστεί την προεδρία στην ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Να μην προκύψει δηλαδή την τελευταία στιγμή η κυβέρνηση – φανταστείτε να λήξει ο εκλογικός μαραθώνιος τον Ιούνιο, με την προεδρία να ξεκινάει την 1η Ιουλίου!

Ενδιαφέρουσα άσκηση…

