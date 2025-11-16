Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την ενόχληση όχι ασήμαντου αριθμού βουλευτών της συμπολίτευσης προκάλεσε η παρέμβαση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη υπέρ της οπλοκατοχής – όπως στην Αμερική.
Όπως σημείωναν κάποιοι από αυτούς, πέραν του ότι η ανεξέλεγκτη κατοχή όπλων στις ΗΠΑ κάθε τόσο προκαλεί πολύνεκρες τραγωδίες, ήταν τουλάχιστον άστοχο το timing της παρέμβασης – λίγο μετά το μακελειό στα Βορίζια, αλλά και τις ανακοινώσεις του αρμόδιου υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη περί προσπαθειών ελέγχου της οπλοκατοχής στην Κρήτη και αλλού στη χώρα.
Τα πράγματα προσπάθησε να… συμμαζέψει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος περιέγραψε τις προθέσεις της κυβέρνησης για ακόμα πιο αυστηρό πλαίσιο όσον αφορά στην οπλοκατοχή στη χώρα, ωστόσο, όπως είπε στο «Ποντίκι» έμπειρος «γαλάζιος» κοινοβουλευτικός, «κάποιοι θέλουν να γίνουν… τραμπικότεροι του Τραμπ».
