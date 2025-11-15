search
ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 15:19
15.11.2025 12:29

Το ΠΑΣΟΚ και το χειροκρότημα στο Λαϊκό Κόμμα

15.11.2025 12:29
nikos_papandreou_new_123

Στην εκπομπή EUROPE της ERT NEWS, την Παρασκευή το βράδυ, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου συνεχάρη το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα λέγοντας: «Μπράβο που πήρε την πρωτοβουλία και στηρίζει τους αγρότες».

Το ερώτημα είναι αδυσώπητο μάλλον: Αντί να φτάνουν οι Σοσιαλιστές της ευρωβουλής να συγχαίρουν την ευρωπαϊκή δεξιά, γιατί δεν πήραν εκείνοι τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, που μάλιστα έχουν παράδοση στήριξης των αγροτών, όπως έχει άλλωστε καταγραφεί και με την παρουσία του ΠΑΣΟΚ στις Βρυξέλλες διαχρονικά.

Από το «στηρίζουμε την αγροτιά, δεν είναι επαίτες» του Ανδρέα Παπανδρέου, περάσαμε στο «μπράβο στο Λαϊκό Κόμμα που στηρίζει τους αγρότες» του Νίκου.

Μάλλον πρέπει να κοιτάξουν τα… αντανακλαστικά τους εκεί στη σοσιαλιστική πτέρυγα της ευρωβουλής– και στο ΠΑΣΟΚ.

