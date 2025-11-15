search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2412
13/11/2025
Δεξιά μαλλιά κουβάρια

Έχει ενδιαφέρον η «κόντρα» που έχει ξεσπάσει στην ευρύτερη «γαλάζια» πολυκατοικία μετά το… μη σχόλιο του Αντώνη Σαμαρά για τον Πάνο Καμμένο στη διαβόητη, πλέον, συνέντευξη που έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός στον ΑΝΤ1.

Υπενθυμίζεται ότι όταν ο Α. Σαμαράς ρωτήθηκε για τον αρχηγό των ΑΝΕΛ, απάντησε με νόημα: «Τώρα μάλιστα… Κάντε μου μια άλλη ερώτηση». Ο Π. Καμμένος δεν άφησε το… μη σχόλιο να «πέσει κάτω» και σε συνέντευξη που έδωσε στο Kontra News δεν έκρυψε την ενόχλησή του.

«Έχει δίκιο (σ.σ.: για το «μπλε ΠΑΣΟΚ»), αλλά ο Σαμαράς ήταν ο πρώτος που έκανε τη ΝΔ συνέταιρο του ΠΑΣΟΚ, αυτός συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ, έδωσε συγχωροχάρτι στον Γιώργο Παπανδρέου και συγκυβέρνησε με τον Βενιζέλο. Δεν μπορεί να μιλάει για αυτά. Το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή κι αυτό είναι ο Αντώνης Σαμαράς», είπε ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ.

Συμπλήρωσε δε ότι «μόρφωμα τη ΝΔ την έκανε πρώτα ο Σαμαράς. Ανέτρεψε το ’93 τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για να εξυπηρετήσει συμφέροντα συγκεκριμένου επιχειρηματία και τώρα κάνει ακριβώς το ίδιο. Προσπαθεί να εξουδετερώσει οποιαδήποτε δύναμη βρίσκεται δεξιά της ΝΔ».

Το «Ποντίκι» επικοινώνησε με συνεργάτες τού πρώην πρωθυπουργού, αλλά εξαρχής έγινε εμφανές ότι δεν υπήρχε διάθεση για να συνεχιστεί η… σύρραξη. Αντιθέτως, όπως αφέθηκε να εννοηθεί, ο Α. Σαμαράς δεν πρόκειται να απαντήσει, αλλά προτίθεται να αφήσει τον Π. Καμμένο στην «πολιτική αφάνεια». Για να δούμε…

