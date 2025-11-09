Αντώνης Σαμαράς: «Το σταθμίζω για κόμμα» – Ρήξη με Μητσοτάκη, «είναι αλαζόνας και καθεστώς» – Αφασία στα εθνικά, λάθος σε όλα η κυβέρνηση

Σφοδρή επίθεση εφ’ όλης της ύλης εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1.

Ο ίδιος πάντως δεν θέλησε να ξεκαθαρίσει αν θα προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος – μίλησε, μάλιστα, και για τις δημοσκοπήσεις που το «μετράνε» – λέγοντας ότι ο θόρυβος γίνεται επειδή «η σημερινή ΝΔ, επειδή έχει μεταλλαχθεί, έχει πάρει το δρόμο για τα βράχια» αλλά και γιατί οι ιδέες του έχουν γίνει πλειοψηφικές στον κόσμο. Τόνισε ότι η κοινωνία χρειάζεται αναγέννηση με κόπο και θυσίες και σημείωσε ότι δεν είναι κίνητρό του οι φιλοδοξίες ή οι μωροφιλοδοξίες. «Σταθμίζω την κατάσταση με μεγάλη προσοχή, παρακολουθώ τα πάντα και όταν λάβω τις αποφάσεις μου θα τις εξηγήσω στον ελληνικό λαό».

Ήδη, μερικές ώρες πριν τη μετάδοση της συνέντευξης, κάποια αποσπάσματά της είχαν δει το φως της δημοσιότητας και είχαν δώσει τον τόνο, καθώς ο Α. Σαμαράς είχε αναφέρει ότι «είδα τον ίδιο τον Πρωθυπουργό πρόσφατα να φεύγει απ’ τη Βουλή σε συζήτηση αρχηγών, λέγοντας ότι δεν είχε χρόνο να τους ακούσει όλους και να τους απαντήσει. Σε άλλη συζήτηση, απευθυνόμενος σε Πρόεδρο κόμματος, είπε: “Σταματήστε να γκαρίζετε”. Μιλάει συχνά για “πατριώτες της φακής και του καναπέ”. Αυτά είναι όλα δείγματα αλαζονείας και θεσμικής απρέπειας».

Προσέθεσε δε ότι «το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Σαμαράς δεν χωνεύει τον έναν ή τον άλλον ή τον Μητσοτάκη. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε και την ιστορία ούτε και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Γι’ αυτό και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα. Η διαφορά επομένως του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη δεν είναι προσωπική. Είναι πολιτική και αξιακή. Ο Σαμαράς, με δύο κουβέντες, δεν έχει κανένα γινάτι. Άλλοι φαίνεται ότι πάσχουν από εφιάλτες».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη ΝΔ ως «ιδεολογικό μόρφωμα», κάνοντας λόγο για μια «παρέα χωρίς ιδεολογία και μερικές φορές χωρίς χωρίς ηθική» και λέγοντας ότι «θέλουν κόμμα, όχι με αρχηγό, αλλά με ιδιοκτήτη, που θα λειτουργεί ως πολυεθνική, κοιτάζουν μόνο τα νούμερα». Ο ίδιος δήλωσε «υπερήφανος για τη ΝΔ, αλλά στενοχωρημένος για το κόμμα όπως είναι σήμερα».

Όσον αφορά στη διαγραφή του, ο Αντώνης Σαμαράς δήλωσε ότι «δεν έφυγα εγώ για να επιστρέψω. Με διέγραψε ο κ. Μητσοτάκης. Προσέξτε, διέγραψε άρον-άρον έναν Πρωθυπουργό πριν καν κυκλοφορήσει η εφημερίδα στην οποίαν είχα δώσει αυτή τη συνέντευξη. Βιαζότανε. Αλλά για την κυρία Ferrari, τον κύριο Φραπέ, τον κύριο Χασάπη, εκεί τους πήρε εβδομάδες για να αποφασίσουν τη δική τους τη διαγραφή. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της παράταξης που διαγράφηκε ένας πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος. Και την πήρε αυτή την απόφαση υποτίθεται γιατί θίχτηκε λόγω Γεραπετρίτη. Στην πραγματικότητα, όπως σας είπα, βρήκε μια αφορμή για να μετατρέψει τη ΝΔ σε δικό του κόμμα», προσθέτοντας ότι «δεν είδα πουθενά καμία ειλικρινή παραδοχή λάθους. Σε τίποτα. Ο κ. Μητσοτάκης έχει πάντα δίκιο. Και όλοι εμείς οι άλλοι έχουμε πάντοτε άδικο», απορρίπτοντας τις φήμες περί «γεφυρών».

«Χωρίς ψυχή και ήθος» η προσέγγιση της κυβέρνησης στους συγγενείς των θυμάτων

Ο πρώην πρωθυπουργός επισήμανε πως η προσέγγιση της κυβέρνησης στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών ήταν «Χωρίς ψυχή και χωρίς ήθος», τονίζοντας ότι από την αρχαιότητα είναι παράδοση στη χώρα ο σεβασμός και η τιμή στους νεκρούς.

Αναφερόμενος στον Πάνο Ρούτσι, είπε πως «η απαγόρευση της εκταφής ήταν απόφαση ακύρωσης της πατρότητας, απόφαση αφύσικη για τα δικά μας ήθη και έθιμα».

«Όταν ένας πατέρας ενός θύματος στα Τέμπη εμποδίζεται να προβεί σε εκταφή για να μάθει για το θάνατο του παιδιού του, τότε η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης παύει να είναι εγγύηση θεσμική και γίνεται όργανο αποκλεισμού του πολίτη από τα πιο σημαντικά και ευαίσθητα δικαιώματά του».

«Δεν έπρεπε να παίξουν με αυτό το θέμα. Όταν ένας πατέρας θύματος εμποδίζεται για την εκταφή, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης παύει να είναι εγγύηση θεσμική», επισήμανε, τονίζοντας πως «γι’ αυτό τα παιδιά αυτά έγιναν παιδιά όλων μας».

«Το αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης ένωσε του Έλληνες», σημείωσε, τονίζοντας πως για αυτό ο χειρισμός τους πλήγωσε τον λαό. «Τα Τέμπη χάραξαν το συλλογικό μας υποσυνείδητο και το υποσυνείδητο της νέας γενιάς», πρόσθεσε.

«Η κυβέρνηση κρατά πολύ υψηλά το ΦΠΑ»

Ο κ. Σαμαράς άσκησε στην κυβέρνηση και για τους χειρισμούς της στην οικονομία.

«Όλα ξεκινούν από το κόστος και βασική αιτία είναι η ενέργεια», είπε, χαρακτηρίζοντας «τελείως λάθος» την ενεργειακή μας πολιτική. «Είναι λάθος δομημένο το χρηματιστήριο ενέργειας και το ενεργειακό μίγμα. Ευνοείται η αισχροκέρδεια» είπε ο πρώην πρωθυπουργός και τόνισε πως η Ευρώπη στον ενεργειακό τομέα πρέπει να αλλάξει άμεσα τη στρατηγική της.

«Η κυβέρνηση κρατά πολύ υψηλά το ΦΠΑ», πρόσθεσε.

Ο Αντώνης Σαμαράς έθεσε ως προτεραιότητα τη «δημιουργία μιας παραγωγικής οικονομίας μειωμένου κόστους».

«Θα ήθελα να έβλεπα και μια χρηματοδότηση από το κράτος μέσω ενός μεικτού επενδυτικού ταμείου – υπάρχει τέτοια μελετημένη πρόταση – δεν φτάνει μόνο η απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων» ανέφερε.

«Μεγάλο ζήτημα η ενεργειακή μας αυτονομία»

Ο πρώην πρωθυπουργός ζήτησε να «επαναδημιουργήσουμε μια ισχυρή βιομηχανία που υπήρχε στην Ελλάδα».

«Η ελληνική ηγεσία να προστατεύει την ελληνική βιομηχανία, τις μονάδες της και όχι να διευκολύνει την εξαγορά τους», σημείωσε.

Ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε «μεγάλο ζήτημα είναι η ενεργειακή μας αυτονομία» και αναφέρθηκε στα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν όσες χώρες δεν την έχουν.

«Παιδεία και υγεία δεν παρέχονται από δασκάλους και νοσηλευτές που ζουν στα όρια»

Ο πρώην πρωθυπουργός εκτίμησε πως «απαιτείται γενναία οικονομική στήριξη των εκπαιδευτικών και του νοσηλευτικού προσωπικού».

«Παιδεία και υγεία δεν παρέχονται από δασκάλους και νοσηλευτές που ζουν στα όρια», διαμήνυσε.

«Η ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα»

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Στα σούπερ μάρκετ οι τιμές αυξάνονται συνεχώς», ανέφερε, τονίζοντας πως αυτό που τον ενοχλεί περισσότερο είναι πως νέα παιδιά «που θέλουν να βγουν στη ζωή, να νοικιάσουν σπίτι, να κάνουν οικογένεια», δεν μπορούν να το κάνουν.

«Υπάρχει μια σύγχρονη αθέατη φτώχεια και μια αόρατη, κρυφή αστεγία. Σε τέτοια ζητήματα απαιτείται κρατική παρέμβαση», επισήμανε.

«Δεν χρειαζόμαστε σωτήρες»

«Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος δεν αντέχει τη σκιά, ζητά απαντήσεις, όχι τεχνικές επικοινωνίας» επισήμανε.

«Δεν χρειαζόμαστε σωτήρες. Ο κόσμος τρέχει πιο γρήγορα από τους πολιτικούς», πρόσθεσε.

«Την ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τη δημοσιονομική της πολιτική, ευρωπαϊκές έρευνες δείχνουν πως η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μισθωτών είναι η χαμηλότερη στην Ευρώπη», τόνισε αναφερόμενος στο ζήτημα της ακρίβειας.

«Πάνω από 4 εκατομμύρια πολίτες έχουν χρέη»

Πρόσθεσε πως πολλοί περισσότεροι Έλληνες είναι πλέον στο όριο της της φτώχειας και πως από τις 20 του μήνα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στα ελληνικά νοικοκυριά.

«Πάνω από 4 εκατ. πολίτες έχουν χρέη και το 90% χρωστάει κάτω από 10.000 ευρώ», πρόσθεσε.

«Είμαι σε προσωπική επαφή με την κοινωνία: Αν δεν έχεις επαφή με τον κόσμο, τι κάνεις με την πολιτική; Απλοί άνθρωποι μου λένε οτιδήποτε τους απασχολεί», επισήμανε ο Αντώνης Σαμαράς.

Αναφερόμενος και στο θέμα του τουρισμού, ανάφερε ότι δεν γίνεται να μην μπορούν οι Έλληνες να επισκέπτονται τα νησιά τα οποία έχουν γίνει «Disneyland».

«Δεν έφερα τα μνημόνια, πολέμησα να μην έρθουν»

«Θα μπορούσα να έχω προκαλέσει εκλογές το 2011, και να βγω αυτοδύναμος με θηριώδη ποσοστό, να υποσχεθώ ότι θα καταργήσω τα μνημόνια και να κάνω την κωλοτούμπα όπως ο κ. Τσίπρας. Δεν το έκανα αυτό» συνέχισε ο κ. Σαμαράς.

«Ο ιστορικός του μέλλοντος δεν θα αθωώσει ποτέ αυτή την πράξη», είπε.

«Δεν ήταν δική μου επιλογή η συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ήταν η λαϊκή εντολή και τίμησα το εκλογικό αποτέλεσμα», συνέχισε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

«Δεν έφερα τα μνημόνια. Πολέμησα να μην έρθουν και όταν ήρθαν έκανα την απαραίτητη αναδιοργάνωση για να τελειώσουν νωρίτερα. Και φόρους μείωσα ενάντια στην Τρόικα, όπως στην εστίαση. Τότε, με λοιδόρησαν αυτοί που -αντί να στηρίξουν την πατρίδα- έφεραν και τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσαν την πατρίδα», συνέχισε.

Η Μέρκελ «έπαιξε άσχημο παιχνίδι»

Ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε και στην Άνγκελα Μέρκελ, αναφέροντας ότι έπαιξε «άσχημο παιχνίδι».

Όπως αποκάλυψε, η τότε γερμανίδα καγκελάριος του είχε προτείνει σε συνάντηση στο γραφείο του, να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ με ανταλλάγματα από τη Γερμανία προς παραδειγματισμό.

«Δεν άκουγα κουβέντα, της είπα ότι αυτό αποκλείεται», πρόσθεσε.

«Εργαζόμουν 24 ώρες το 24ωρο την ώρα που διαπραγματευόμουν, ήμουν εγχειρισμένος, αγνόησα τους γιατρούς και πήγαινα στις συναντήσεις. Έχασα την περιφερειακή μου όραση από το δεξί μάτι», είπε για τα χρόνια που ήταν Πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στη συγκυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου, ο Αντώνης Σαμαράς είπε: «Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας μας μιλάει για νέο πατριωτισμό ποιος; Ο Τσίπρας… Τέλος πάντων… Η κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου και όσοι τη στήριξαν ήταν εκείνοι που πραγματικά δημιούργησαν αυτό το απίστευτο πρόβλημα».

Μιλώντας για τον ΕΝΦΙΑ, ο πρώην πρωθυπουργός είπε πως παρέλαβε «πέντε φόρους στην ακίνητη περιουσία συν το χαράτσι της ΔΕΗ».

»Τα κατάργησα όλα αυτά και δημιούργησα τον ΕΝΦΙΑ με προσωρινό χαρακτήρα που ήδη τον μείωσα επί κυβέρνησής μου. Σήμερα ο ΕΝΦΙΑ παραμένει. Δεν τον κατήργησε ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης», πρόσθεσε.

Ο Αντώνης Σαμαράς άσκησε σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Όταν κύριε Μητσοτάκη βάζεις πρόεδρο που ο υπουργός σου τον διώχνει και τον παίρνεις για σύμβουλό σου, ισχυρίζεσαι ότι δεν ήξερες τίποτα; Και τα μαθαίνουμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Αυτό δεν είναι ατόπημα;», διερωτήθηκε.

«Είναι σοβαρό να λέμε “είμαι διεφθαρμένος αλλά είναι και οι υπόλοιποι;”», διερωτήθηκε, τονίζοντας πως δικαιολογημένα είναι σήμερα όλοι στους δρόμους και διαμαρτύρονται.

«Λυπάμαι για αυτά που συμβαίνουν, το κράτος έπρεπε να καθοδηγεί ποιοτικά την αγροτική παραγωγή», ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς, επιρρίπτοντας ευθύνες στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για «συνειδητή υποβάθμιση της αγροτικής παραγωγής» στην ΕΕ, προς όφελος της «εναλλακτικής παραγωγής» τροφίμων.

«Αφασία» στα εθνικά ζητήματα – «Εξακολουθούμε να ξεπλένουμε την Τουρκία που μας εμπαίζει»

Αναφερόμενος στα εθνικά ζητήματα, ο Αντώνης Σαμαράς κατηγόρησε την κυβέρνηση για αφασία.

«Φοβηθήκαμε να ποντίσουμε το καλώδιο στα εθνικά μας ύδατα. Μας εμπαίζει και κοροϊδεύει ακόμη και η Λιβύη», είπε.

«Εξακολουθούμε να ξεπλένουμε την Τουρκία που μας εμπαίζει για την ΑΟΖ, πήρε και τα Eurofighter από τον Μέρτς που ανήκει στο Λαϊκό Κόμμα και έχει συναντηθεί με τον πρωθυπουργό. Είναι οξύμωρο τα κράτη που υπερασπίζονται την Ουκρανία, να πουλάνε όπλα στον εισβολέα της Κύπρου», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος ονομαστικά στον έλληνα ΥΠΕΞ, ο πρώην πρωθυπουργός είπε πως επισκέπτεται τον Χαφτάρ, ανταλλάσσει χειραψίες και την επόμενη ημέρα δημοσιεύεται στον ΟΗΕ η επιστολή της Λιβύης για τις έρευνες νότια της Κρήτης.

«Τα Σκόπια έχουν γράψει στα παλιά τους τα παπούτσια την κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών, ο Γεραπετρίτης λέει ότι πρέπει να εφαρμοστεί», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του στον ΑΝΤ1, αναφέροντας πως ακόμη και η Αίγυπτος παίζει παιχνίδια με την Μονή Σινά.

«Εγώ έστησα την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου Ισραήλ και δεν καταλαβαίνω αυτή την αφασία της κυβέρνησης “και με τον αστυφύλαξ και μα τον χωροφύλαξ για την Τουρκία”», είπε.

«Η χώρα είναι παντελώς απούσα από τη Συρία που έχουμε ιστορικούς δεσμούς με τον χριστιανικό πληθυσμό», συνέχισε.

«Τούρκοι μέσω βουλγαρικών εταιριών κάνουν μπίζνες στη Θράκη. Η ΝΔ εμμέσως πλην σαφώς στήριξε την εκλογή Τσίπρα στη θέση του υπεύθυνου Δυτικών Βαλκανίων του Συμβουλίου της Ευρώπης», ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς.

«Αυτό έλλειπε, να συζητά ένας πρωθυπουργός για την κυριαρχία της χώρας. Για τα κυριαρχικά δικαιώματα όμως διαπραγματεύεται;», διερωτήθηκε επανερχόμενος στις σχέσεις με την Τουρκία σήμερα.

«Συναντίληψη με Τραμπ για το μεταναστευτικό»

Αναφερόμενος στις σχέσεις του με τις ΗΠΑ, ο Αντώνης Σαμαράς εξήγησε πως έχει σχέσεις με πρόσωπα από το επιτελείο Τραμπ. «Σε επίπεδο ιδεών έχουμε συναντίληψη για μια σειρά θεμάτων όπως το μεταναστευτικό», τόνισε.

«Δεν τον ξέρω τον ίδιο, λειτουργεί έξω από συμβατικά πλαίσια. Επανέφερε αξία υδρογονανθράκων. Επιχείρησε θωράκιση συνόρων χώρας του από λαθρομετανάστευση. Παίρνει πρωτοβουλίες όπως για τη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε, ενώ εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ στον πρωθυπουργό για τη στάση που κράτησε απέναντι στις ΗΠΑ, αναφέροντας πως έκοψε κάθε επαφή με τον Τραμπ, υποστηρίζοντας τον Μπάιντεν.

«Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλους διπλωματικούς ευτελισμούς»

«Η ατομική ανευθυνότητα που επέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκλογή Τραμπ, έχει επιππώσεις στη χώρα», είπε.

Και συνέχισε: «Η Ζαχάροβα για πρώτη φορά από το 1974, άλλαξε γραμμή για το Κυπριακό και στήριξε της Τουρκία. Ο Ρούτε ζήτησε βοήθεια από τον Κύπριο πρόεδρο να βοηθήσει ώστε η Τουρκία να ενταχθεί στην ΕΕ. Η πενταμερή ήταν ιδέα του Ερντογάν και τώρα την παρουσιάζουμε ως δική μας ιδέα».

«Οι πρώτες ενδείξεις είναι πάρα πολύ ανησυχητικές, Ο συμβιβασμός πωλείται ως διαπραγματευτική ικανότητα. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλους διπλωματικούς ευτελισμούς», επισήμανε.

«Αυτό το ιδεολογικό μόρφωμα δεν είναι πια Νέα Δημοκρατία, έχει μεταλλαχθεί»

Για το κεφάλαιο της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε πως «γεννήθηκα στη Νέα Δημοκρατία, στήριξα τον αξιακό της κώδικα».

«Αυτό το ιδεολογικό μόρφωμα δεν είναι πια Νέα Δημοκρατία, έχει μεταλλαχθεί», είπε και δήλωσε «περήφανος για τη Νέα Δημοκρατία και λυπημένος για το όπως είναι τώρα που μόνο κατόνομα είναι Νέα Δημοκρατία».

«Ποιο γινάτι να έχει ο Σαμαράς έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη; Ποιος τον έκανε υπουργό; Ο Σαμαράς. Ποιος τον έκανε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο στο 6μηνο Τσίπρα -Βαρουφάκη; Ο Σαμαράς. Ποιος τον στήριξε σταθερά για πρόεδρο της ΝΔ; Ο Σαμαράς. Ποιος έτρεχε σε όλη τη χώρα όλη αυτή την περίοδο; Ο Σαμαράς. Όχι για τον ίδιο, για την παράταξη. Λέτε μήπως έχω κάποιο γινάτι επειδή δεν με πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας; Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Σαμαράς δεν χωνεύει τον έναν ή τον άλλον ή τον Μητσοτάκη. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη Δεξιά, την Κεντροδεξιά, ούτε και την Ιστορία ούτε και τη βάση της ΝΔ. Για αυτό την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα», πρόσθεσε απαντώντας σε ερώτηση για τη διαγραφή του.

«Η διαφορά δεν είναι προσωπική αλλά πολιτική και αξιακή. Άλλοι φαίνεται ότι πάσχουν από εφιάλτες», είπε ο Αντώνης Σαμαράς.

«Βρήκε αφορμή για να μετατρέψει τη ΝΔ σε δικό του κόμμα»

«Διέγραψε άρον άρον έναν πρωθυπουργό πριν καν κυκλοφορήσει η εφημερίδα που είχα δώσει τη συνέντευξη. Βιαζόταν αλλά για την κυρία Ferrari, τον κύριο Φραπέ, τον κύριο Χασάπη, τους πήρε εβδομάδες να αποφασίσουν τη δικιά τους διαγραφή. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της παράταξης που διαγράφηκε ένας πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος. Την πήρε την απόφαση υποτίθεται γιατί θίχτηκε λόγω Γεραπετρίτη. Στην πραγματικότητα βρήκε μία αφορμή για να μετατρέψει τη ΝΔ σε δικό του κόμμα. Για ποιες γέφυρες μιλάτε; Δεν είδα πουθενά καμία ειλικρινή παραδοχή λάθους. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάντα δίκιο και όλοι εμείς οι άλλοι έχουμε άδικο».

Κάνει ό,τι να’ ναι για το όνομα της εξουσίας και όχι της κοινωνίας. Ο πρωθυπουργός έφυγε σε συζήτηση πολιτικών αρχηγών λέγοντας ότι δεν έχει χρόνο να τους ακούσει. Απευθύνθηκε σε πρόεδρο κόμματος λέγοντας του “να μην γκαρίζει”. Όλα αυτά είναι δείγματα αλαζονείας.

Πλέον, η όποια διαφωνία ονομάζεται ”fake news” και εάν διαφωνείς εξαπολύουν πόλεμο εναντίον σου τα trolls. Αυτό το μόρφωμα είναι μόνο κατ’ όνομα η Νέα Δημοκρατία», είπε.

Για την Ντόρα Μπακογιάννη

Αναφερόμενος στην Ντόρα Μπακογιάννη, ο Αντώνης Σαμαράς είπε πως «είναι διαρκώς απογοητευμένη από τότε που έχασε την εσωκομματική κόντρα».

«Μήπως θυμάται η κυρία Μπακογιάννη, ποιος απάλλαξε τον κύριο Τσίπρα από την προανακριτική για την Novartis; Για την υπόθεση της ανακεφαλαιοποίησης των Τραπεζών; Η παράταξη δεν έχει ανάγκη από φωνές αλαζονικές, αλλά από συνέπεια και σοβαρότητα».

Ο πρώην πρωθυπουργός αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για την αναφορά του Πάνου Καμμένου πως θα επέστρεφε στην πολιτική σε κόμμα Σαμαρά. «Τώρα μάλιστα, πάμε σε επόμενη ερώτηση», είπε.

«Έγιναν μεγάλα λάθη στο μεταναστευτικό»

Ο Αντώνης Σαμαράς άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και για το μεταναστευτικό, αναφέροντας πως όταν «στην κυβέρνηση ήταν ο Μπάιντεν και κυριαρχούσε η πολιτική ορθότητα, η κυβέρνηση αγαπούσε τους λαθρομετανάστες στο όνομα της πολυπολιτισμικότητας».

«Έγιναν μεγάλα λάθη στο μεταναστευτικό και άλλαξε η ατζέντα μόλις εξελέγη ο Τραμπ. Αυτή είναι μια αποσπασματική αντιμετώπιση και κωλοτούμπες», πρόσθεσε.

Για το δημογραφικό, ο πρώην πρωθυπουργός επισήμανε πως «απαιτούνται ολοκληρωμένες λύσεις χωρίς πολιτικές αγκυλώσεις».

«Δεν έχουμε το δικαίωμα ούτε το ιστορικό ούτε το εθνικό, να αλλάξουμε τη χώρα μας», επισήμανε.

«Η δημοκρατία βασίζεται στο δικαίωμα όλων των πολιτών να εκλέγουν»

Ο Αντώνης Σαμαράς έστειλε μήνυμα σε όσους απέχουν από τις εκλογές. «Άλλο η απογοήτευση για το πολιτικό σύστημα και άλλο η συμμετοχή στα κοινά. Η δημοκρατία βασίζεται στο δικαίωμα όλων των πολιτών να εκλέγουν και να εκλέγονται και είναι υποχρέωση, εκτός από δικαίωμα. Εάν οι πολίτες δεν συμμετέχουν στα κοινά, τότε σε λίγο δεν θα υπάρχει δημοκρατία. Επιμένω να φωνάζω σε κάθε Έλληνα πολίτη που σκέφτεται την Ελλάδα, να πάει να ψηφίζει», είπε.

«Είναι προφανής η απογοήτευση της κοινωνίας από τα πολιτικά κόμματα», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η Ελλάδα έχει ανάγκη από κάτι νέο και αν ο ίδιος θα ιδρύσει ένα νέο κόμμα, ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε: «Τι σημαίνει ”νέο”; Ο Παπάγος , ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου, δημιούργησαν το καινούριο χωρίς να είναι νέο. Στο εξωτερικό, ο Ντερ Γκώλ, ο Ρίγκαν, ο Τραμπ έκαναν το ίδιο. Στην Ελλάδα, ο Τσίπρας ήταν κάτι πολύ νέο, αλλά πολιτικά έμοιαζε με μαυσωλείο. Το είδαμε από τον Τσίπρα έως και… τη Σάνα Μαρίν».

Ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις για το κόμμα του που δεν υπάρχει, αλλά και για όσα γράφτηκαν λίγο μετά τον θάνατο της κόρης του, Λένας, για τις σκέψεις του.

«Όλον αυτό τον καιρό διαβάζω και ακούω δεξιά και αριστερά σενάριο για εμένα χωρίς να έχω μιλήσει. Τα βρήκε με τον τάδε, δεν τα βρήκε με κανέναν. Με μετράνε και σε δημοσκοπήσεις. Πληρώνουν τις εταιρείες για να με μετρήσουν σε ένα κόμμα που δεν υπάρχει και με έφεραν μέχρι και στο 16%. Απίθανα πράγματα σε τέτοιες τραγικές για εμένα στιγμές», συνέχισε.

«Όλα αυτά», είπε, «θυμίζουν αυτό που είπε η Μελίνα στον Ανδρέα Παπανδρέου: “πρόεδρε δεν αρέσουμε πια”».

