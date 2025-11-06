Τα ΕΛΤΑ «διέλυσαν» την κυβέρνηση: Μαξίμου, υπουργοί, ΚΟ ψάχνουν ισορροπία χωρίς αιφνιδιασμούς και… κρυφά emails – Τα 3 πρόσωπα κλειδιά

Το «μάθημα ΕΛΤΑ» ήταν ηχηρό για την κυβέρνηση. Η απόφαση για σφράγισμα 204 καταστημάτων χωρίς έγκαιρη πολιτική προετοιμασία πυροδότησε μια σπάνιας έντασης ανταρσία στη γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα, με 80+ βουλευτές να ζητούν εξηγήσεις στη θυελλώδη τηλεδιάσκεψη με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη διοίκηση της εταιρείας.

Ακούστηκαν αιτήματα για «πάρε-το-πίσω» και για παραιτήσεις που την επόμενη μέρα συνέβησαν. Το κυβερνητικό αφήγημα μίλησε για «επικοινωνιακά λάθη», αλλά η ουσία ήταν αλλού: οι βουλευτές ένιωσαν αιφνιδιασμένοι και εκτεθειμένοι. Εξού και μόλις χθες ήρθε νέα ερώτηση για την τιμή στο ρεύμα ενώ στο παρασκήνιο φημολογούνται κι άλλες κινήσεις βουλευτών με ερωτήσεις προκειμένου να στείλουν το μήνυμα ότι «είμαστε κι εμείς εδώ».

Από αυτή την κρίση ξεπηδά ένα νέο άτυπο συμβόλαιο που έχει αποφασίσει να κάνει το Μέγαρο Μαξίμου με τους γαλάζιους βουλευτές. Τέλος ο αιφνιδιασμός των βουλευτών, τέλος στις «μονομερείς» κινήσεις υπουργείων, υποχρεωτική συνεργασία υπουργών με την Κ.Ο. και συνεχής, διπλής κατεύθυνσης επικοινωνία Μαξίμου–Βουλής. Δεν είναι απλώς διαδικαστική αναπροσαρμογή· είναι πολιτική αυτοπροστασία σε περίοδο κοινωνικής κόπωσης και αυξημένου κόστους αποφάσεων.

Οι τρεις «κρίκοι» του νέου μηχανισμού

Θανάσης Νέζης : ήδη από το 2024 είχε αναλάβει θεσμικά την γεφύρωση των βουλευτών με το Μέγαρο Μαξίμου Αυτός ο ρόλος αποκτά τώρα χαρακτήρα συνεχούς επικοινωνίας : έγκαιρη προειδοποίηση για «δύσκολα» μέτρα, χάρτης επιπτώσεων ανά περιφέρεια, και οργανωμένα briefing πριν ανακοινωθεί οτιδήποτε που επηρεάζει τοπικές κοινωνίες.

: ήδη από το 2024 είχε αναλάβει θεσμικά την των βουλευτών με το Μέγαρο Μαξίμου Αυτός ο ρόλος αποκτά τώρα χαρακτήρα : έγκαιρη προειδοποίηση για «δύσκολα» μέτρα, χάρτης ανά περιφέρεια, και οργανωμένα πριν ανακοινωθεί οτιδήποτε που επηρεάζει τοπικές κοινωνίες. Κώστας Σκρέκας: ως γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος , συνδέει την κομματική βάση με την κοινοβουλευτική γραμμή. Στην πράξη σημαίνει: πολιτική «μέτρηση» πριν το μέτρο πόσο αντέχει η περιφέρεια, δίκτυο δημάρχων/ΝΟΔΕ για έγκαιρα alerts, και ενιαίο πολιτικο μασάζ . Είναι ο κρίκος που μεταφράζει τις κοινωνικές αντιδράσεις σε πολιτικό σήμα προτού αυτές γίνουν βουλευτικός θόρυβος.

ως , συνδέει την κομματική βάση με την κοινοβουλευτική γραμμή. Στην πράξη σημαίνει: πριν το μέτρο πόσο αντέχει η περιφέρεια, δίκτυο δημάρχων/ΝΟΔΕ για έγκαιρα alerts, και . Είναι ο κρίκος που μεταφράζει τις κοινωνικές αντιδράσεις σε πολιτικό σήμα προτού αυτές γίνουν βουλευτικός θόρυβος. Μάξιμος Χαρακόπουλος: ο νέος γραμματέας της Κ.Ο. γίνεται το «κέντρο επιχειρήσεων» εντός Βουλής. Ρόλος του να διασφαλίζει ότι κανένας βουλευτής δεν θα μαθαίνει δύσκολες αποφάσεις από τα κανάλια, να οργανώνει θεματικά ομάδες βουλευτών ανά περιφέρεια/τομέα και να επιβάλλει πολιτική πειθαρχία όχι με «διαγγέλματα», αλλά με συμμετοχική προεπεξεργασία. Όπως ο ίδιος είπε, η «περιπέτεια των ΕΛΤΑ» πρέπει να γίνει μάθημα.

Τι πήγε στραβά με τα ΕΛΤΑ και πώς αποφεύγεται να επαναληφθεί

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης παρουσιάστηκε ως τεχνοκρατική ανάγκη, χωρίς πολιτικό οξυγόνο. Το αποτέλεσμα: βουλευτές να «καίγονται» στις τοπικές κοινωνίες, την ώρα που η διοίκηση μιλούσε για παράλληλους μονολόγους. Όταν ζητάς να κλείσουν 204 σημεία εξυπηρέτησης και ήδη 46 κατεβάζουν ρολά σε μεγάλες πόλεις, η παραμικρή αστοχία επικοινωνίας γίνει βόμβα. Εδώ το κράτημα της γραμμής «αναγκαία διάσωση, αλλά κακοί χειρισμοί» δεν αρκεί: χρειάζεται προσυνεννόηση με αυτοδιοίκηση, βουλευτές και σαφές πλάνο υποκατάστασης υπηρεσιών ανά νησί/ορεινό δήμο.

Το νέο πρωτόκολλο αν θέλει να εφαρμόσει η ΝΔ να μην ξαναζήσει «ΕΛΤΑ»

Ενημέρωση στην Κ.Ο. : κάθε υπουργικό σχέδιο με τοπικό αποτύπωμα περνά από κλειστό ενημερωτικό με τους βουλευτές των θιγόμενων νομών 5–7 ημέρες πριν τη δημόσια ανακοίνωση. Ο Θανάσης Νέζης ανοίγει το κανάλι, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος χαρτογραφεί τους κινδύνους, ο αρμόδιος υπουργός ενσωματώνει διορθώσεις.

: κάθε υπουργικό σχέδιο με τοπικό αποτύπωμα περνά από κλειστό ενημερωτικό με τους βουλευτές των θιγόμενων νομών 5–7 ημέρες πριν τη δημόσια ανακοίνωση. Ο Θανάσης Νέζης ανοίγει το κανάλι, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος χαρτογραφεί τους κινδύνους, ο αρμόδιος υπουργός ενσωματώνει διορθώσεις. Έγκυρη προειδοποίηση από τη βάση : το κόμμα μέσω Σκρέκα ενεργοποιεί δίκτυο δημάρχων/Περιφερειών και συλλέγει ποσοτικά στοιχεία ροές πολιτών, εναλλακτικές υποδομές, ευάλωτες ομάδες. Η γνώση αυτή μπαίνει στο υπουργικό memo πριν πέσει η σφραγίδα μιας απόφασης η ενός νομοσχεδίου.

: το κόμμα μέσω Σκρέκα ενεργοποιεί δίκτυο δημάρχων/Περιφερειών και συλλέγει ποσοτικά στοιχεία ροές πολιτών, εναλλακτικές υποδομές, ευάλωτες ομάδες. Η γνώση αυτή μπαίνει στο υπουργικό memo πριν πέσει η σφραγίδα μιας απόφασης η ενός νομοσχεδίου. Ενιαίο πολιτικό μήνυμα : όταν η απόφαση είναι «πικρή αλλά αναγκαία », ανακοινώνεται μαζί με μέτρα αντιστάθμισης πχ στην περίπτωση των ΕΛΤΑ κινητές μονάδες, σύμπραξη με ΚΕΠ, διάθεση courier υπηρεσιών σε νησιά, χρονοδιάγραμμα, και άμεση επικοινωνία για βουλευτές/Δήμους. Εδώ ο γραμματέας της Κ.Ο. κρατά τον ρυθμό και ορίζει «ομάδες πρώτης γραμμής» για media και Βουλή.

: όταν η απόφαση είναι «πικρή αλλά αναγκαία », ανακοινώνεται μαζί με μέτρα αντιστάθμισης πχ στην περίπτωση των ΕΛΤΑ κινητές μονάδες, σύμπραξη με ΚΕΠ, διάθεση courier υπηρεσιών σε νησιά, χρονοδιάγραμμα, και άμεση επικοινωνία για βουλευτές/Δήμους. Εδώ ο γραμματέας της Κ.Ο. κρατά τον ρυθμό και ορίζει «ομάδες πρώτης γραμμής» για media και Βουλή. Κοινοβουλευτική θωράκιση: ό,τι πάει σε επιτροπές δεν φτάνει με σπασμένα τηλέφωνα. Η εικόνα βουλευτές να δηλώνουν ότι «δεν μπορούν να το στηρίξουν»– είναι φωτογραφία προς αποφυγή. Προσομοίωση αντιπαράθεσης, ερωτήσεις και απαντήσεις και κατανομή ρόλων πριν από συνεδριάσεις.

Αν θα μπορέσει η Νέα Δημοκρατία και το μέγαρο Μαξίμου να δουλέψει οργανωμένα είναι ένα ζητούμενο ωστόσο όπως λένε γαλάζια στελέχη είναι η μόνη δυνατότητα για να μην ξανά συμβούν ανταρσίες και άγριες νύχτες στην γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα.

Στην κυβέρνηση γνωρίζουν ότι υπόθεση των ΕΛΤΑ δεν είναι απλώς «μια κακή νύχτα». Είναι ένα καμπανάκι για τον τρόπο που λαμβάνονται και επικοινωνούνται αποφάσεις με κοινωνικό και χωρικό αποτύπωμα. Η ΝΔ πρέπει να έχει πλέον καθαρό οδικό χάρτη: να μετατρέψει τη δυσαρέσκεια της Κ.Ο. σε θεσμοθετημένη συμμετοχή πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις.

Με τους Νέζη–Σκρέκα–Χαρακόπουλο σε ρόλο «τριπλής γέφυρας», το Μαξίμου μπορεί να σπάσει τον φαύλο κύκλο «αποφασίζουμε–ανακοινώνουμε–σβήνουμε φωτιές» και να περάσει στο «σχεδιάζουμε μαζί–εξηγούμε έγκαιρα–υλοποιούμε με κάλυψη». Γιατί, ειδικά σε περιπτώσεις που αγγίζουν την καθημερινότητα και την περιφέρεια, η πολιτική προνοητικότητα δεν είναι πολυτέλεια· είναι προϋπόθεση κυβερνησιμότητας.

Διαβάστε επίσης

Φάμελλος: Τι εισηγήθηκε στην Πολιτική Γραμματεία για τα κομματικά μέσα –«Πυρά» σε κυβέρνηση για ΕΛΤΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και ενεργειακά

Βορίζια: Ανακοινώσεις Μητσοτάκη για την οπλοκατοχή προανήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης

Κικίλιας στη συνάντηση με τον ΥΦΥΠΕΞ των ΗΠΑ: Θα συνεργαστούμε με βάση τα κοινά μας συμφέροντα και προς όφελος της μέσης οικογένειας