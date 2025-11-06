Τα ΕΛΤΑ «διέλυσαν» την κυβέρνηση: Μαξίμου, υπουργοί, ΚΟ ψάχνουν ισορροπία χωρίς αιφνιδιασμούς και… κρυφά emails – Τα 3 πρόσωπα κλειδιά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το «μάθημα ΕΛΤΑ» ήταν ηχηρό για την κυβέρνηση. Η απόφαση για σφράγισμα 204 καταστημάτων χωρίς έγκαιρη πολιτική προετοιμασία πυροδότησε μια σπάνιας έντασης ανταρσία στη γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα, με 80+ βουλευτές να ζητούν εξηγήσεις στη θυελλώδη τηλεδιάσκεψη με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη διοίκηση της εταιρείας.
Ακούστηκαν αιτήματα για «πάρε-το-πίσω» και για παραιτήσεις που την επόμενη μέρα συνέβησαν. Το κυβερνητικό αφήγημα μίλησε για «επικοινωνιακά λάθη», αλλά η ουσία ήταν αλλού: οι βουλευτές ένιωσαν αιφνιδιασμένοι και εκτεθειμένοι. Εξού και μόλις χθες ήρθε νέα ερώτηση για την τιμή στο ρεύμα ενώ στο παρασκήνιο φημολογούνται κι άλλες κινήσεις βουλευτών με ερωτήσεις προκειμένου να στείλουν το μήνυμα ότι «είμαστε κι εμείς εδώ».
Από αυτή την κρίση ξεπηδά ένα νέο άτυπο συμβόλαιο που έχει αποφασίσει να κάνει το Μέγαρο Μαξίμου με τους γαλάζιους βουλευτές. Τέλος ο αιφνιδιασμός των βουλευτών, τέλος στις «μονομερείς» κινήσεις υπουργείων, υποχρεωτική συνεργασία υπουργών με την Κ.Ο. και συνεχής, διπλής κατεύθυνσης επικοινωνία Μαξίμου–Βουλής. Δεν είναι απλώς διαδικαστική αναπροσαρμογή· είναι πολιτική αυτοπροστασία σε περίοδο κοινωνικής κόπωσης και αυξημένου κόστους αποφάσεων.
Το σχέδιο αναδιάρθρωσης παρουσιάστηκε ως τεχνοκρατική ανάγκη, χωρίς πολιτικό οξυγόνο. Το αποτέλεσμα: βουλευτές να «καίγονται» στις τοπικές κοινωνίες, την ώρα που η διοίκηση μιλούσε για παράλληλους μονολόγους. Όταν ζητάς να κλείσουν 204 σημεία εξυπηρέτησης και ήδη 46 κατεβάζουν ρολά σε μεγάλες πόλεις, η παραμικρή αστοχία επικοινωνίας γίνει βόμβα. Εδώ το κράτημα της γραμμής «αναγκαία διάσωση, αλλά κακοί χειρισμοί» δεν αρκεί: χρειάζεται προσυνεννόηση με αυτοδιοίκηση, βουλευτές και σαφές πλάνο υποκατάστασης υπηρεσιών ανά νησί/ορεινό δήμο.
Αν θα μπορέσει η Νέα Δημοκρατία και το μέγαρο Μαξίμου να δουλέψει οργανωμένα είναι ένα ζητούμενο ωστόσο όπως λένε γαλάζια στελέχη είναι η μόνη δυνατότητα για να μην ξανά συμβούν ανταρσίες και άγριες νύχτες στην γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα.
Στην κυβέρνηση γνωρίζουν ότι υπόθεση των ΕΛΤΑ δεν είναι απλώς «μια κακή νύχτα». Είναι ένα καμπανάκι για τον τρόπο που λαμβάνονται και επικοινωνούνται αποφάσεις με κοινωνικό και χωρικό αποτύπωμα. Η ΝΔ πρέπει να έχει πλέον καθαρό οδικό χάρτη: να μετατρέψει τη δυσαρέσκεια της Κ.Ο. σε θεσμοθετημένη συμμετοχή πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις.
Με τους Νέζη–Σκρέκα–Χαρακόπουλο σε ρόλο «τριπλής γέφυρας», το Μαξίμου μπορεί να σπάσει τον φαύλο κύκλο «αποφασίζουμε–ανακοινώνουμε–σβήνουμε φωτιές» και να περάσει στο «σχεδιάζουμε μαζί–εξηγούμε έγκαιρα–υλοποιούμε με κάλυψη». Γιατί, ειδικά σε περιπτώσεις που αγγίζουν την καθημερινότητα και την περιφέρεια, η πολιτική προνοητικότητα δεν είναι πολυτέλεια· είναι προϋπόθεση κυβερνησιμότητας.
