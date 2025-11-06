Νέα Δημοκρατία: Η νέα ερώτηση των «11» και μια κοινοβουλευτική ομάδα σε… βρασμό

Επιβεβαιώνοντας τους χειρότερους φόβους σε Μαξίμου και Πειραιώς, η Κ.Ο. της ΝΔ ή – για την ακρίβεια – μέρος των μελών της «ξαναχτύπησε» με ερώτηση αυτή τη φορά στο ΥΠΕΝ για το «καυτό» θέμα του κόστους της ενέργειας που επιβαρύνει τα νοικοκυριά.

Οι 11 βουλευτές της συμπολίτευσης (Γιώργος Βλάχος, Δημήτρης Καλογερόπουλος, Θεόδωρος Καράογλου, Ανδρέας Κατσανιώτης, Μάνος Κόνσολας, Αναστάσιος Μπαρτζώκας, Χρήστος Μπουκώρος, Γιάννης Οικονόμου, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Γιώργος Στύλιος και Μίλτος Χρυσομάλλης) που συνυπογράφουν την ερώτηση θεωρείται ότι στην πλειοψηφία τους ανήκουν στη λεγόμενη «δεξιά συνιστώσα» εντός της ΝΔ, ωστόσο εκπροσωπούνται κι άλλες τάσεις, γεγονός που προκαλεί επιπλέον «πονοκεφάλους» στην κυβέρνηση, η οποία το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε αυτή τη φάση είναι τέτοια «αντάρτικα» που φέρνουν σε δύσκολη θέση τους υπουργούς.

Χαρακτηριστικά της αμηχανίας της κυβέρνησης ήταν τα σχόλια πηγών της για τη νέα αυτή πρωτοβουλία μελών της Κ.Ο. της ΝΔ, καθώς αναφέρθηκε ότι η ερώτηση «κινείται στην ίδια κατεύθυνση με την κατεύθυνση στην οποία κινείται η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός», προσθέτοντας ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν αυτός που κινήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αλλάξει ο τρόπος που γίνεται η διασύνδεση για το ρεύμα και έχουμε αυτές τις τιμές χονδρικής» και σημειώνοντας ότι η Κ.Ο. «μεταφέρει τα υγιή αιτήματα των κοινωνιών, όχι μόνο των ψηφοφόρων μας στο Κοινοβούλιο και προσπαθεί να είναι σύμμαχος στις μεγάλες προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση για μια καλύτερη ζωή για τον κόσμο».

Βέβαια, αυτή η ταύτιση των κατευθύνσεων κάθε άλλο παρά ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς οι βουλευτές στην ερώτησή τους επισημαίνουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει από τα υψηλότερα κόστη ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, γεγονός που πλήττει τη βιομηχανία και αυξάνει τον πληθωρισμό. Ωστόσο, στην παρούσα φάση η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ανοίξει «κόντρα» με ένα κομμάτι της Κ.Ο., αναγνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα προκαλούσε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που δημιουργούν τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως οι ερωτήσεις. Με απλά λόγια, η κυβέρνηση ποιεί την ανάγκη φιλοτιμία, καθώς αναγνωρίζει ότι:

· Οι ισορροπίες μέσα στην Κ.Ο. είναι, για να το πούμε κομψά, εύθραυστες, καθώς πολλοί βουλευτές μελετούν τις δημοσκοπήσεις και ανησυχούν για το μέλλον τους, και

· Οι πολλαπλές πιέσεις που δέχονται οι βουλευτές (λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ, Τεμπών, ακρίβειας, κ.λπ) κάποια στιγμή θα εκδηλωθούν. Αυτό θεωρείται ότι συνέβη την περασμένη Δευτέρα στην εκρηκτική τηλεδιάσκεψη για τα ΕΛΤΑ, και η εικόνα «χτύπησε συναγερμό» στο Μαξίμου.

Αυτό που προκαλεί τον μεγαλύτερο προβληματισμό είναι το ενδεχόμενο τέτοιου είδους πρωτοβουλίες να αποκτήσουν πιο «σταθερό» χαρακτήρα, καθώς, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, η… εσωκομματική αντιπολίτευση είναι συχνά πολύ δυσκολότερη στην αντιμετώπισή της από την… κανονική αντιπολίτευση, καθώς πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι εσωκομματικές ισορροπίες και σχέσεις. «Το χειρότερo “ξύλο” το τρώμε από τους δικούς μας, καθώς δεν μπορούμε να τους απαντάμε όπως απαντάμε στην αντιπολίτευση», σημείωσε μια από αυτές τις πηγές, την ώρα που πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη μαζεύονται υπογραφές για ερώτηση για τα ΕΛΤΑ.

Από την άλλη πλευρά, πάντως, αυτή των βουλευτών της ΝΔ, επισημαίνεται ότι πλέον έχουν «μαζευτεί» πολλά και ότι οι ίδιοι συχνά βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, όταν π.χ. καλούνται να απαντήσουν γιατί οι αγροτικές επιδοτήσεις παραμένουν «παγωμένες» ή γιατί, παρά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης η ακρίβεια συνεχίζει να καλπάζει. «Η Κ.Ο. “βράζει” τον τελευταίο καιρό», είπε στο topontiki.gr έμπειρος κοινοβουλευτικός, ενώ άλλοι επισημαίνουν και διάφορες παραφωνίες υπουργών που τους φέρνουν σε ακόμα πιο δύσκολη θέση έναντι των ψηφοφόρων τους.

Πλέον, το βάρος για την επίτευξη καταλαγής μεταφέρεται στον γραμματέα της Κ.Ο. Μάξιμο Χαρακόπουλο, ο οποίος,πάντως, άφησε αιχμές για τους χειρισμούς στο θέμα των ΕΛΤΑ, λέγοντας ότι «εάν οι βουλευτές ήταν πλήρως ενήμεροι για το τι συμβαίνει την επόμενη ημέρα, δεν θα υπήρχαν σε αυτή την ένταση, οι αντιδράσεις. Οι βουλευτές δεν είναι τίποτε άλλο παρά αγωγοί μηνυμάτων της κοινωνίας», προσθέτοντας με νόημα ότι «θα πρέπει να μας γίνει ένα μάθημα η “περιπέτεια” των ΕΛΤΑ. Ότι χρειάζεται περισσότερος διάλογος, περισσότερη συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες, με τις πολιτικές δυνάμεις, με τους βουλευτές πρωτίστως της κυβερνητικής πλειοψηφίας που στηρίζουμε και δύσκολες επιλογές».

