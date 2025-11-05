search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 20:02
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2025 18:59

Βορίζια: Ανακοινώσεις Μητσοτάκη για την οπλοκατοχή προανήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης

05.11.2025 18:59
pavlos-marinakis

Ανακοινώσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την οπλοκατοχή μετά το μακελειό στα Βορίζια προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στο MEGA,  o κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή, για τον τρόπο που δίνονται οι άδειες αλλά και για τους ελέγχους που θα γίνονται.

«Όπως είπε και ο κ. Χρυσοχοΐδης θα υπάρξει μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματών στην Κρήτη αλλά και μία σειρά από άλλα που θα τα ακούσουμε από τον πρωθυπουργό.  

Θεωρώ πως όλοι, και ο κ. Ανδρουλάκης και άνθρωποι ανεξαρτήτως κομμάτων, πρέπει να είμαστε στην ίδια σελίδα και να πάρουμε κοινές πρωτοβουλίες».

Σε σχέση με τα ΕΛΤΑ είπε: «Αυτή είναι μία απόφαση για να σωθούν τα ΕΛΤΑ. Το 90% των υπηρεσιών εκτελούνται κατ’ οίκον. Το λάθος είναι ότι προέταξαν την ανακοίνωση για το κλείσιμο από την επεξήγηση. Θα γίνει δημόσιος διάλογος για τα ΕΛΤΑ.

Θα υλοποιηθεί το σχέδιο, θα εξεταστούν κάποιες υποθέσεις αλλά δεν θα υπάρχει υπαναχώρηση.

Ο κόσμος πρέπει να ξέρει πως οι ταχυδρόμοι θα συνεχίζουν να πηγαίνουν στα σπίτια και δεν θα χάσει κανείς τη δουλειά του. Δεν είναι στόχος να αναλάβει ιδιώτης τα ΕΛΤΑ».

Σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε πως εντός Νοεμβρίου θα γίνουν οι πληρωμές στους δικαιούχους.

Διαβάστε επίσης:

Κικίλιας στη συνάντηση με τον ΥΦΥΠΕΞ των ΗΠΑ: Θα συνεργαστούμε με βάση τα κοινά μας συμφέροντα και προς όφελος της μέσης οικογένειας

Κασσελάκης: Παγκόσμια τάση πολιτικής ανανέωσης η εκλογή Μαμντάνι

Το σχέδιο της Κομισιόν για ταχύτερους σιδηροδρόμους στην Ευρώπη: Βερολίνο – Κοπεγχάγη σε 4 ώρες, Σόφια – Αθήνα σε 6 ώρες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vorizia-astynomikoi
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Βίντεο δείχνει τον γαμπρό του Καργάκη να πυροβολεί την ώρα της συμπλοκής – Αναζητείται το καλάσνικοφ

sokratis-famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Τι εισηγήθηκε στην Πολιτική Γραμματεία για τα κομματικά μέσα –«Πυρά» σε κυβέρνηση για ΕΛΤΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και ενεργειακά

vorizia-2222-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τη Δευτέρα η απολογία των τριών αδελφών για το μακελειό στα Βορίζια

crete-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή χαλαζόπτωση και ισχυρές βροχές στην Κρήτη – Προβλήματα στους δρόμους (Photos/Videos)

mamdani sineteuxi- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζόχραν Μαμντάνι: Θα υπερασπιστεί την Νέα Υόρκη ενάντια στον Τραμπ, αλλά θα αφήσει την «πόρτα ανοιχτή» – Το μήνυμά του στους Εβραίους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

lamine-yamal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λαμίν Γιαμάλ χώρισε ... αλλά παντρεύεται ο πατέρας του

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 20:02
vorizia-astynomikoi
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Βίντεο δείχνει τον γαμπρό του Καργάκη να πυροβολεί την ώρα της συμπλοκής – Αναζητείται το καλάσνικοφ

sokratis-famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Τι εισηγήθηκε στην Πολιτική Γραμματεία για τα κομματικά μέσα –«Πυρά» σε κυβέρνηση για ΕΛΤΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και ενεργειακά

vorizia-2222-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τη Δευτέρα η απολογία των τριών αδελφών για το μακελειό στα Βορίζια

1 / 3