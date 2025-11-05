Βορίζια: Ανακοινώσεις Μητσοτάκη για την οπλοκατοχή προανήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης

Ανακοινώσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την οπλοκατοχή μετά το μακελειό στα Βορίζια προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στο MEGA, o κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή, για τον τρόπο που δίνονται οι άδειες αλλά και για τους ελέγχους που θα γίνονται.

«Όπως είπε και ο κ. Χρυσοχοΐδης θα υπάρξει μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματών στην Κρήτη αλλά και μία σειρά από άλλα που θα τα ακούσουμε από τον πρωθυπουργό.

Θεωρώ πως όλοι, και ο κ. Ανδρουλάκης και άνθρωποι ανεξαρτήτως κομμάτων, πρέπει να είμαστε στην ίδια σελίδα και να πάρουμε κοινές πρωτοβουλίες».

Σε σχέση με τα ΕΛΤΑ είπε: «Αυτή είναι μία απόφαση για να σωθούν τα ΕΛΤΑ. Το 90% των υπηρεσιών εκτελούνται κατ’ οίκον. Το λάθος είναι ότι προέταξαν την ανακοίνωση για το κλείσιμο από την επεξήγηση. Θα γίνει δημόσιος διάλογος για τα ΕΛΤΑ.

Θα υλοποιηθεί το σχέδιο, θα εξεταστούν κάποιες υποθέσεις αλλά δεν θα υπάρχει υπαναχώρηση.

Ο κόσμος πρέπει να ξέρει πως οι ταχυδρόμοι θα συνεχίζουν να πηγαίνουν στα σπίτια και δεν θα χάσει κανείς τη δουλειά του. Δεν είναι στόχος να αναλάβει ιδιώτης τα ΕΛΤΑ».

Σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε πως εντός Νοεμβρίου θα γίνουν οι πληρωμές στους δικαιούχους.

