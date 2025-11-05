Βορίζια: Πυροβολούσε με καλάσνικοφ στη φονική συμπλοκή ο γαμπρός του Καργάκη που συνελήφθη – Πού βρήκε τα όπλα η αστυνομία

Παρών στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια ήταν ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, του 39χρονου που έπεσε νεκρός στην ανταλλαγή πυροβολισμών στο χωριό του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συγκεκριμένος άνδρας που συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης, ήταν αυτός που στη συμπλοκή πυροβολούσε με καλάσνικοφ από ταράτσα.



Ο γαμπρός του Καργάκη, σύζυγος της αδελφής του, συνελήφθη αρχικά για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς σε μια σπηλιά, που βρίσκεται σε έκταση ιδιοκτησίας του οι αστυνομικοί εντόπισαν οπλισμό. Η αστυνομία στην επίσημη ανακοίνωσή της, τονίζει ότι ο 43χρονος ταυτοποιήθηκε ότι εμπλέκεται.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΛΑΣ





«Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.



Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.



Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.



Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Με καλάσνικοφ χτυπήθηκε η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη

Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον τρεις τύποι όπλων χρησιμοποιήθηκαν στο φονικό επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι στα Βορίζια, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.



Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα όπλα που βρέθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν είναι 9άρια πιστόλια, καλάσνικοφ και κυνηγετική καραμπίνα. Η βαλλιστική έρευνα αναμένεται να αποκαλύψει τον ακριβή αριθμό των όπλων κάθε τύπου που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επίθεση.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η 56χρονη φέρει διαμπερές τραύμα με μεγάλη διαδρομή στο σώμα, κάτι που υποδηλώνει πως πιθανότατα χτυπήθηκε από καλάσνικοφ.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 39χρονος Καργάκης στα χέρια του οποίου βρέθηκε πυρίτιδα, και τα τέσσερα αδέλφια τα οποία κρατούνται για το επεισόδιο, φέρονται να είχαν στην κατοχή τους 9άρια όπλα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης.



Πώς παραδόθηκαν τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη – Πού κρύβονταν

Τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν το απόγευμα της Τρίτης, αρχικά δεν ήθελαν να παραδοθούν στις δυνάμεις της ΟΠΚΕ, φοβούμενοι πιθανή ένταση κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, όπως αναφέρουν πληροφορίες.



Μετά από συνεννόηση, όμως, με τον διευθυντή της ΔΑΟΕ, η παράδοση οργανώθηκε προσεκτικά και έγινε λίγο έξω από την πόλη, υπό πλήρη μυστικότητα.



Τρία βαν παρέλαβαν τους κατηγορούμενους παρουσία των δικηγόρων τους και στις 6:20 το απόγευμα της Τρίτης πέρασαν την πύλη του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου.



Νομικά, η κίνηση αυτή θεωρείται οικειοθελής παράδοση, στοιχείο που αναμένεται να αξιοποιηθεί στη συνέχεια της δικογραφίας.



Συμφωνa με πληροφορίες, την πρώτη ημέρα μετά τη συμπλοκή, οι τρεις άνδρες είχαν βρει καταφύγιο στα βουνά, ενώ στη συνέχεια – σύμφωνα με πληροφορίες – φιλοξενήθηκαν σε σπίτια γνωστών τους προσώπων στην ευρύτερη περιοχή.



Επόμενο βήμα, η δύσκολη νομική μάχη, καθώς οι συνήγοροί τους προετοιμάζονται να ζητήσουν ελαφρυντικά και να αναδείξουν τις πτυχές εκείνες που, όπως λένε, «δεν έχουν ακουστεί ακόμα».



Την ίδια ώρα, μέσα στις οικογένειες που εμπλέκονται, υπάρχουν και δύο γυναίκες με παρελθόν σε υποθέσεις ναρκωτικών, οι οποίες είχαν καταδικαστεί με αναστολή.

