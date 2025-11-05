search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

05.11.2025 16:36

Λαύριο: Προφυλακιστέος ο 72χρονος προπονητής βόλεϊ που κατηγορείται για ασέλγεια

05.11.2025 16:36
xeiropedes

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 72χρονος παράγοντας και προπονητής βόλεϊ γυναικών στο Λαύριο, ο οποίος συνελήφθη για ασέλγεια σε βάρος μιας 16χρονης μαθήτριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 72χρονος αρνήθηκε την κατηγορία κατά τη διάρκεια της απολογίας του, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι: «Αρνούμαι τις κατηγορίες που μου αποδίδονται. Είμαι παράγοντας της τοπικής ομάδας βόλεϊ Λαυρίου».

Σε βάρος του 72χρονου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα από την αστυνομία προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλα παρόμοια περιστατικά.

1 / 3