ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 20:36
Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.10.2025 20:09

Λαύριο: Χειροπέδες σε 71χρονο προπονητή βόλεϊ για ασέλγεια σε ανήλικη

31.10.2025 20:09
Συνελήφθη 71χρονος προπονητής σε γυναικεία ομάδα βόλεϊ για ασέλγεια σε ανήλικη.

Ο 71χρονος εκμεταλλευμένος τη θέση του σε ομάδα του Λαυρίου, προσέγγισε την ανήλικη στα τέλη του Νοέμβρη του 2024 και ασέλγησε πάνω της.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για κατάχρηση ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση.

