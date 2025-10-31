search
31.10.2025 18:30
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

31.10.2025 17:37

Τραγωδία σε σχολείο στον Ασπρόπυργο: Eπί μία ώρα προσπαθούσαν οι γιατροί να επαναφέρουν τη 10χρονη – Δεν γυμναζόταν όταν κατέρρευσε

31.10.2025 17:37
aspropyrgos

Επί μία ώρα οι γιατροί στο Θριάσιο Νοσοκομείο προσπαθούσαν να επαναφέρουν το 10 ετών κορίτσι, που κατέρρευσε στο προαύλιο του σχολείου στον Ασπρόπυργο.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Θριάσιο, διότι είναι το πλησιέστερο στο σχολείο νοσοκομείο. Οι γιατροί έπεσαν αμέσως πάνω του, κάνοντας του ΚΑΡΠΑ, αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς, δεν μπορούσαν ούτε να μιλήσουν στην επικοινωνία που είχαμε για να με ενημερώσουν.Είναι τεράστια τραγωδία, αλλά είναι νωρίς να πούμε οτιδήποτε για τα αίτια. Θα πρέπει να περιμένουμε να βγουν τα αποτελέσματα νεκροψίας – νεκροτομής» τόνισε ο Μιχάλης Γιαννάκος από την ΠΟΕΔΗΝ μιλώντας στο MEGA.

Η καρτέλα της δεν ανέφερε κάποιο ιατρικό πρόβλημα

Τα αίτια θανάτου θα δείξει η ιατροδικαστική εξέταση, στην καρτέλα του παιδιού δεν αναφερόταν κάποιο ιατρικό πρόβλημα.

Προσήχθη και έδωσε κατάθεση στο ΑΤ Ασπροπύργου ο γυμναστής, που είχε εκείνη την ώρα μάθημα. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας το κορίτσι δεν έκανε γυμναστική, αλλά περπατούσε στο γήπεδο μπάσκετ. Ο γυμναστής ειδοποίησε τον σχολικό νοσηλευτή που της χορήγησε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

«Ήταν ένα παιδάκι κάτω και κάποιοι έκλαιγαν»

«Αυτό που είδα ήτανε ένα παιδάκι κάτω. Του έκανε ΚΑΡΠΑ ο γιατρός του σχολείου. Ήρθαν δύο ασθενοφόρα, το πήρανε, με συνοδεία της αστυνομίας. Κάποιοι έκλαιγαν» ανέφερε άνδρας που μένει απέναντι από το σχολείο.

31.10.2025 18:29
