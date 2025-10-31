search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 16:18
31.10.2025 15:27

Συνελήφθη γνωστός τηλεοπτικός σεφ για χρέη προς το Δημόσιο – Πάνω από 350.000 ευρώ οι οφειλές του

31.10.2025 15:27
chef-sillipsi

Στη σύλληψη γνωστού τηλεοπτικού σεφ, με πολυετή καριέρα, προχώρησαν οι Αρχές, λόγω οφειλών του προς το Δημόσιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σεφ, που τα προηγούμενα χρόνια είχε έντονη παρουσία στην τηλεόραση, διατηρούσε επί περίπου πέντε χρόνια επιχείρηση εμπορίας τροφίμων, με συνολικά έσοδα μεταξύ 1,3 και 1,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Αντιμέτωπος με φυλάκιση

Ωστόσο, ο ίδιος φέρεται να μην απέδωσε τον ΦΠΑ που του αναλογούσε, με τα χρέη του προς το Δημόσιο να έχουν ξεπεράσει, πλέον, τις 350.000 ευρώ

Την Παρασκευή, 31/10, ο γνωστός σεφ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για την εκτέλεση της ποινής του, με τον ίδιο να κινδυνεύει με φυλάκιση, σε περίπτωση που δεν καταφέρει να ρυθμίσει άμεσα τις οικονομικές του εκκρεμότητες.

1 / 3