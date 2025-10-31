Συνελήφθη γνωστός τηλεοπτικός σεφ για χρέη προς το Δημόσιο – Πάνω από 350.000 ευρώ οι οφειλές του

Στη σύλληψη γνωστού τηλεοπτικού σεφ, με πολυετή καριέρα, προχώρησαν οι Αρχές, λόγω οφειλών του προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σεφ, που τα προηγούμενα χρόνια είχε έντονη παρουσία στην τηλεόραση, διατηρούσε επί περίπου πέντε χρόνια επιχείρηση εμπορίας τροφίμων, με συνολικά έσοδα μεταξύ 1,3 και 1,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Αντιμέτωπος με φυλάκιση

Ωστόσο, ο ίδιος φέρεται να μην απέδωσε τον ΦΠΑ που του αναλογούσε, με τα χρέη του προς το Δημόσιο να έχουν ξεπεράσει, πλέον, τις 350.000 ευρώ.

Την Παρασκευή, 31/10, ο γνωστός σεφ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για την εκτέλεση της ποινής του, με τον ίδιο να κινδυνεύει με φυλάκιση, σε περίπτωση που δεν καταφέρει να ρυθμίσει άμεσα τις οικονομικές του εκκρεμότητες.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε καφετέρια στη Λεωφόρο Νίκης – Απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα (video)

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ ανοιχτά της Νισύρου

Βουβός θρήνος στην κηδεία του Γιώργου Νιάρχου – Συντετριμμένη η σύζυγός του, Μάρα Θρασυβουλίδου