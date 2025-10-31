Σεισμός 3,4 Ρίχτερ ανοιχτά της Νισύρου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σεισμός 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Νισύρου.
Σύμφωνα με τo Γεωδυναμικού Ινστιτούτο Αθηνών το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 17.2χλμ.
Το επίκεντρο του σεισμού είναι 12 χλμ. νοτια της Νισύρου.
