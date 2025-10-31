Ξεκινάει το Εφετείο για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού – «Είναι στιγμές που νιώθω ότι είμαστε ζωντανοί νεκροί» λέει ο πατέρας του

Την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινά η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Θεσσαλονίκης.

Ο πατέρας του, Αριστείδης, μίλησε το πρωί στην ΕΡΤ3 για τις εξελίξεις που υπάρχουν στην υπόθεση και το πώς αυτός βιώνει από την ημέρα του θανάτου του γιου του μέχρι και σήμερα, 3,5 χρόνια μετά, την απώλεια αυτή.

«Πέρασαν 3,5 χρόνια από την αποφράδα εκείνη ημέρα, που δολοφονήθηκε ο Άλκης και δύο χρόνια από το δικαστήριο. Άντλησα τη δύναμη από εσάς τους δημοσιογράφους, τον απλό κόσμο, που μα συμπαραστάθηκε και αυτή τη δύναμη θέλω να τη βγάλω ώστε να κάνω έναν πόλεμο κατά της οπαδικής βίας. Η Περιφέρεια και ο κύριος Τζιτζικώστας μου έδωσαν αυτή τη δυνατότητα», ήταν κάποιες από τις δηλώσεις του στη δημόσια τηλεόραση.

«Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά για να αλλάξουμε καταστάσεις από τη μία στιγμή στην άλλη και να μετατραπούμε σε μία αγαθή κοινωνία. Υπάρχει μακρύς δρόμος. Έχουν παρθεί μέτρα και από την πλευρά της Πολιτείας, αυστηροποιήθηκαν οι ποινές, κάτι, που παίζει κυρίως ρόλο στην αποτροπή. Αποτρέπει κάποιους ανεγκέφαλους να κάνουν αντίστοιχα εγκλήματα αν και δυστυχώς μετά τον Άλκη είχαμε και κάποια άλλα θύματα. Το βασικότερο μέλημά μας σαν κοινωνία πρέπει να είναι η πρόληψη, πρέπει να κοιτάξουμε να μεγαλώσουμε μία καινούργια γενιά παιδιών, τα οποία θα βλέπουν το ποδόσφαιρο σαν αθλητισμό, σαν κάτι, που ενώνει αντί να χωρίζει», είπε χαρακτηριστικά.

«Εκτός από τη δική μου οικογένεια, αυτοί, που διέπραξαν το έγκλημα, κατέστρεψαν και τις δικές τους. Τη μεγαλύτερη ευθύνη τη δίνω στους γονείς γιατί έβλεπαν ότι τα παιδιά τους είχαν λοξοδρομήσει, είχαν χάσει τον δρόμο τους, έδειχναν παραβατικές συμπεριφορές κι αν δεν το ήξεραν, είναι ακόμα μεγαλύτερη η ευθύνη τους. Για το ότι έφτασαν στο σημείο να αφαιρέσουν μία ζωή για έναν ανόητο λόγο, το ότι διαφέρει η ομάδα, που υποστηρίζουν είναι συνυπεύθυνοι και οι γονείς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αριστείδης Καμπανός.

Σχετικά με τη δίκη στο εφετείο είπε: «Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει το έργο της. Σίγουρα οι δικηγόροι και από τις δύο πλευρές θα πρέπει να βοηθήσουν τη Δικαιοσύνη να βγάλει τη σωστή απόφαση. Ως γονέας, σίγουρα ο κάθε γονέας θα ήθελε την αυστηρότερη ποινή αλλά δεν έχει σημασία τι θέλω εγώ ή η σύζυγός μου αλλά σημασία έχει τι θέλει η κοινωνία, τι θέλει η δικαιοσύνη. Αυτοί είναι οι νόμοι μας και θα πρέπει να υπακούσουμε. Θα πρέπει η ποινή να ξυπνήσει την κοινωνία μας από τον λήθαργο, να τη συνετίσει».

«Είναι πολύ δύσκολα αυτά τα σχεδόν τέσσερα χρόνια χωρίς τον Άλκη. Κάθε μέρα επισκέπτομαι το σπιτάκι, έτσι το λέω εγώ, του Άλκη. Είναι σα να μην πέρασε μία μέρα, σα να έχει κολλήσει ο χρόνος εκείνη την ημέρα. Περνάμε δύσκολα, είναι στιγμές, που νιώθω ότι με τη σύζυγό μου είμαστε σα ζωντανοί νεκροί, ένα κομμάτι του εαυτού μας πέθανε μαζί με τον Άλκη», είπε ο πατέρας του Άλκη.

«Ήταν ήρεμη δύναμη. Συνήθως ο πατέρας συνετίζει το παιδί αλλά ο Άλκης συνέτιζε τον πατέρα. Με βοήθησε και με βοηθάει ο Άλκης. Και το ότι είμαι στην ομάδα αυτή της Περιφέρειας, οι πιο ευτυχισμένες στιγμές, που περνάω είναι εκεί γιατί έρχομαι σε επαφή και με σχολεία και με σχολές, έρχομαι σε επαφή με τα παιδιά και προσπαθώ να μεταδώσω το καλό μήνυμα του αθλητισμού και να τους δείξω ότι είναι λάθος η οπαδική βία μέσα στο ποδόσφαιρο και πως πρέπει να θεραπευτεί αυτό το κακό απόστημα» τόνισε ο Αριστείδης Καμπανός.

«Περισσότερο επηρεάζουμε τα παιδιά μας με το παράδειγμα, που τους δίνουμε εμείς ως γονείς. Εμείς οι μεγαλύτεροι δε δίνουμε το σωστό παράδειγμα, ο φανατισμός οδηγεί σε λάθος διαδρομές για τα παιδιά μας. Πρέπει, λοιπόν, εκτός από τα λόγια, να το δείχνουμε και στις πράξεις», είπε.

Τέλος, για το τι θα άλλαζε αν γυρνούσε τον χρόνο πριν, ο Αριστείδης Καμπανός αναφέρθηκε στη δολοφονία του Τόσκο Μποζατσίσκι καθώς όταν του το είχε αναφέρει ο Άλκης είπε μέσα του ότι είναι μακριά από εκείνον τέτοια περιστατικά. «Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι αυτό το φαινόμενο θα έφτανε μέχρι την πόρτα του σπιτιού μου. Πολλά θα μπορούσα να αλλάξω. Πρώτα τον ίδιο μου τον εαυτό γιατί για να αλλάξουμε την κοινωνία, πρώτα πρέπει να αλλάξουμε τον εαυτό μας», ανέφερε.

