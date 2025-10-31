Αγωγές στο υπουργείο Μεταφορών έφεραν τα SMS της 28ης Οκτωβρίου για τα τροχαία

Αγωγές κατατέθηκαν κατά του υπουργείου Μεταφορών για το SMS που εστάλη στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών με μήνυμα κατά των τροχαίων την Παρασκευή, πριν την έξοδο των εκδρομέων της 28ης Οκτωβρίου.

Τις αγωγές κατέθεσε το δικηγορικό γραφείο του Βασίλη Σωτηρόπουλου, υποστηρίζοντας ότι η αποστολή του μηνύματος έγινε χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις επείγουσας ή απρόβλεπτης περίστασης.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο των δικογράφων, το υπουργείο ζήτησε από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας την αποστολή μηνυμάτων χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση των συνδρομητών και εκτός του προβλεπόμενου νομικού πλαισίου για την ηλεκτρονική επικοινωνία κράτους και πολιτών.

Όπως επισημαίνεται, η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει την άμεση επικοινωνία με πολίτες μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μόνο κατόπιν συγκατάθεσης, ή μέσω του “112” σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών – συνθήκες που, σύμφωνα με τους ενάγοντες, δεν υφίσταντο στην επίμαχη περίπτωση.

Οι αγωγές υποστηρίζουν ότι η ενέργεια του Υπουργείου συνιστά παράνομη επεξεργασία δεδομένων κίνησης, κατά παράβαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), αφού δεν υπήρξε ενημέρωση των πολιτών όπως επιβάλλει το άρθρο 14 του Κανονισμού.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι το υπουργείο δεν προέβη στην απαιτούμενη ενημέρωση των πολιτών για τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων τους, παρότι φέρει την ευθύνη ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ακόμη κι αν η τεχνική αποστολή των SMS πραγματοποιήθηκε από τρίτους παρόχους – τις τρεις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας δηλαδή.

Οι ενάγοντες περιγράφουν την αναστάτωση που τους προκάλεσε το μη ζητηθέν μήνυμα, το οποίο αρχικά εξέλαβαν ως πιθανό απατηλό ή κακόβουλο, καθώς και την ανησυχία τους για τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων χωρίς συναίνεση.

Επιπλέον, κάνουν λόγο για προσβλητική διατύπωση του μηνύματος, το οποίο συνέδεε την “αγάπη για την οικογένεια” με την ασφαλή οδήγηση, αποδίδοντας σε υποκειμενικό συναίσθημα τη συμμόρφωση με τους κανόνες οδικής ασφάλειας.

Με τις αγωγές ζητείται η ελάχιστη αποζημίωση που προβλέπεται από το άρθρο 14 του Ν. 3471/2006 για παράνομη επεξεργασία δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ύψους 10.000 ευρώ ανά ενάγοντα. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών θα ορίσει το προσεχές διάστημα την ημερομηνία εκδίκασης.

Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο δικηγορικό γραφείο έχει εκπροσωπήσει στο παρελθόν εκατοντάδες απόδημους ψηφοφόρους σε υποθέσεις διαρροής προσωπικών δεδομένων με πηγή το υπουργείο Εσωτερικών, με θετικές αποφάσεις από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Κυρανάκης: «Δεχτήκαμε αγωγές για το sms που στείλαμε»

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τόνισε πως η απόφαση για την αποστολή του μηνύματος ελήφθη όταν εξετάστηκαν τα στοιχεία των τροχαίων κατά το περσινό τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου. «Κάποιοι βρήκαν τρόπο να βγάλουν 10.000 ευρώ» ανέφερε σκωπτικά μιλωντας στον ΣΚΑΙ.

Το υπουργείο ζήτησε τη συμβολή των εταιριών κινητής τηλεφωνίας οι οποίες και ανταποκρίθηκαν, προσφέροντας δωρεάν το μήνυμα του υπουργείου προς τους πολίτες.

Υπενθυμίζεται πως το μήνυμα έγραφε: «Το περσινό 3ήμερο της 28ης 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στο δρόμο. Υπουργείο Μεταφορών».

