Καιρός: Μετά το «μίνι καλοκαίρι» επιστρέφει το φθινόπωρο – Βροχές στα δυτικά και πτώση θερμοκρασίας από Τρίτη

Μετά το σύντομο «καλοκαιράκι» ο καιρός επιστρέφει στο φθινοπωρινό σκηνικό από σήμερα το απόγευμα και αναμένεται να κρατήσει για μέρες, σε μεγάλο μέρος της χώρας τουλάχιστον.

Από σήμερα (31/10) το απόγευμα αναμένονται βροχές στα δυτικά, καθώς και σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου. Οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν μέχρι και την Τρίτη στις δυτικές περιοχές και την Δευτέρα αναμένονται βροχές και στη Κρήτη, με την θερμοκρασία να μένει σταθερά πάνω από τους 21-22 βαθμούς η μέγιστη.

Το πρωί σήμερα (31/10) το θερμόμετρο έπεσε κάτω από το μηδέν σε δύο περιοχές.

Ωστόσο, από την Τρίτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας σε κανονικά για τις εποχές επίπεδα, αρχής γενομένης από τα βορειοδυτικά και στη συνέχεια στα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ αντίθετα στην κεντρική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Μεσοβδόμαδα αναμένονται βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, ωστόσο σε ήπιους τόνους, χωρίς κινδύνους για πλημμυρικά φαινόμενα.

Η ανάρτηση Κολυδά για τον καιρό της ερχόμενης εβδομάδας:

Ήπιος φθινοπωρινός καιρός με τοπικά φαινόμενα κυρίως στη δυτική Ελλάδα και με θερμοκρασίες λίγο πάνω απο τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. @Starchannelnew1 @duthnac @CivPro_GR pic.twitter.com/12L7Xq7OSw — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 31, 2025

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 01-11-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός.

Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 02-11-2025

Στη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Μικρής διάρκειας τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 03-11-2025

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 04-11-2025

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία στα δυτικά σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βορειοδυτικά.

