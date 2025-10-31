search
31.10.2025 10:37

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 53χρονο για απάτες – Τα προσχήματα, τα θύματα και η λεία

31.10.2025 10:37
Για απάτη κατηγορείται 53χρονος, ο οποίος φαίνεται πως χρησιμοποιούσε διάφορα προσχήματα για να αποσπά χρηματικά ποσά από ανυποψίαστα θύματα.

Όπως έγινε γνωστό, καταγγέλθηκε για δύο περιπτώσεις απάτης, που τελέστηκαν τον περασμένο Ιούλιο σε περιοχή του Ζαγκλιβερίου, έξω από τη Θεσσαλονίκη, με συνολική λεία 3.500 ευρώ.

Στην πρώτη περίπτωση απέσπασε από 66χρονο 1.000 ευρώ, με το πρόσχημα ότι υπάρχει πρόβλημα υγείας συγγενικού του προσώπου, ενώ στη δεύτερη περίπτωση πήρε από έναν ακόμη 66χρονο 2.500 ευρώ για να εξαγοράσει δήθεν τη στρατιωτική θητεία του γιου του παθόντα από τον Στρατό.

Σε βάρος του 53χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Καλλινδοίων, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

