ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

31.10.2025

Στη Θεσσαλονίκη στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο Οκτώβρη μήνα (βίντεο)

31.10.2025 09:57
CHRISTOYGENNIATIKO_DENTRO_

Μπορεί να μην έχει μπει ακόμα ο Νοέμβριος, ωστόσο, η Θεσσαλονίκη ήδη μπαίνει σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, καθώς στο κέντρο της πόλης έχει ήδη στολιστεί και φωταγωγηθεί το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο για φέτος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη Λεωφόρο Νίκης, ένα μαγαζί που έχει κάνει… παράδοση τον πρόωρο στολισμό, άναψε τα φώτα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, σκορπίζοντας γιορτινή διάθεση στους περαστικούς που δεν έχασαν την ευκαιρία να σταματήσουν και να βγάλουν φωτογραφίες.

Κάθε χρόνο, το συγκεκριμένο σημείο αποτελεί το πρώτο χριστουγεννιάτικο «σήμα» της Θεσσαλονίκης, δίνοντας το έναυσμα για να αρχίσει η εορταστική περίοδος στην πόλη.

Έτσι και φέτος, το δέντρο είναι στημένο, στολισμένο και λαμπερό, φέρνοντας πρόωρα το πνεύμα των Χριστουγέννων στη συμπρωτεύουσα.

