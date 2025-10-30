Σάλος με τους ακροδεξιούς στην παρέλαση: «Μπαλάκι» οι ευθύνες, στη θεωρία των δύο άκρων καταφεύγει η κυβέρνηση – «Ανιστόρητοι συμψηφισμοί» λέει ο Ν. Παπανδρέου

Το «μπαλάκι» στην περιφέρεια πέταξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης για τη συμμετοχή ακροδεξιάς οργάνωσης, «Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία» στην στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, που αποκάλυψε χθες o ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου.

Μιλώντας στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών είπε πως «είναι αρμοδιότητα της εκάστοτε περιφέρειας, εν προκειμένω της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας ποιοι συμμετέχουν στις παρελάσεις και ποιοι όχι. Προφανώς έχει διαβιβαστεί στην περιφέρεια η καταγγελία του ευρωβουλευτή και θα απαντήσει σχετικώς η περιφέρεια».

Οι μαύροι και οι κόκκινοι φασίστες που βλέπει ο Μαρινάκης

Σε άλλο σημείο επανάφερε τα περί «μαύρου» και «κόκκινου» φασισμού. Μάλιστα, δεν δίστασε να προχωρήσει σε επικίνδυνους συμψηφισμούς, μπλέκοντας στην ίδια πρόταση την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή με τους φοιτητές που κάνουν καταλήψεις, γιατί δεν εγκρίνουν τις πολιτικές της κυβέρνησης. «Έχουμε δώσει διαπιστευτήρια ως Κυβέρνηση και ως παράταξη, με βάση το τι έχουμε κάνει ενάντια στον φασισμό και στον κόκκινο και στον μαύρο. Και μάλιστα, είμαστε η παράταξη, η Κυβέρνηση που βρήκε αίθουσα για να δικαστεί η Χρυσή Αυγή -γιατί όταν μιλάμε για εγκληματικές οργανώσεις δεν έχει να κάνει με το αν είναι ακροαριστερές ή ακροδεξιές, οι εγκληματίες είναι εγκληματίες– συγκέντρωσε όλες τις δικογραφίες και τις πήγε στη Δικαιοσύνη, ψήφισε τροπολογίες για να μην μπορούν να συμμετέχουν εγκληματικές οργανώσεις σε δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτά δεν έγιναν από κάποια άλλη παράταξη, από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας έγιναν. Και δυστυχώς οι φασίστες παραμένουν στους δρόμους –απλά η αντιμετώπιση είναι διαφορετική και από την Ελληνική Αστυνομία- και οι κόκκινοι και οι μαύροι. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η αντιμετώπιση από τις Αρχές, ο νόμος ο οποίος εφαρμόζεται και στα πανεπιστήμια και στους δρόμους. Γιατί άλλης κλιμάκωσης- φασίστας είναι και αυτός ο οποίος κλείνει ένα πανεπιστήμιο και δεν επιτρέπει σε έναν φοιτητή να τελειώσει τις σπουδές του. Απλά η διαφορά είναι ότι πλέον πετιέται εκτός με βάση τις επιχειρησιακές προβλέψεις της Αστυνομίας και όσα προβλέπει συνολικά ο νόμος. Φασίστες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, είτε με καδρόνια είτε με οτιδήποτε κρατάνε, οποιουδήποτε χρώματος. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η ανοχή, η οποία υπήρχε για πάρα πολλές δεκαετίες. Αλλά εξετάσεις ως πολιτικός χώρος έχουμε δώσει. Άλλοι πρέπει να απολογηθούν κατά καιρούς για το γεγονός ότι βρέθηκαν στην ίδια σελίδα με ακραίους».

Παπανδρέου: «H κυβέρνηση φέρεται να αλιεύει ψήφους σε πολύ “θολά νερά”»

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου, που έφερε την υπόθεση στη δημοσιότητα, καλεί την κυβέρνηση να πάρει θέση, αφήνοντας αιχμές πως επιχειρεί να αλιεύσει ψήφους σε «θολά νερά».

«Στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχώρησε κυνικά σε ανιστόρητους πολιτικούς συμψηφισμούς και παρέπεμψε για εξηγήσεις στην περιφέρεια, σαν να μην είναι πολιτικά ομόσταυλη της κυβέρνησης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Συμμερίζομαι τη δυσκολία του κυβερνητικού εκπροσώπου, λαμβανομένου υπόψη ότι και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός ήταν παρόντες στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Ήταν αυτήκοοι, αυτόπτες και μάρτυρες αυτών των γεγονότων, τα οποία με τη σιωπή τους νομιμοποιούν», συμπληρώνει.

Χαρακτηρίζει ανησυχητική την άρνηση της κυβέρνησης να πάρει καθαρή θέση «διότι φέρεται να αλιεύει ψήφους σε πολύ “θολά νερά”. Η εσωτερική πολιτική κρίση στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, οι ανταγωνισμοί και οι προσωπικές πολιτικές έριδες βρίσκουν ως αλεξικέραυνο την ελληνική κοινωνία και τους Έλληνες πολίτες σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, το οποίο ενέχει σοβαρούς κινδύνους».

Όσον αφορά την Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία ο Νίκος Παπανδρέου τονίζει κατηγορηματικά πως η ιδεολογία είναι φασιστική. «βαυκαλίζεται και αυταπατάται. Δεν συνιστά ούτε εθνικοαπελευθερωτική ούτε πατριωτική οργάνωση. Η ιδεολογία τους είναι ακραιφνώς ναζιστική, όπως προδίδεται από τα φληναφήματα και τις πομφόλυγες τους».

«Διαπρυσίως διακηρύττουν ότι είναι ευσεβείς Χριστιανοί. Όμως ο Ιησούς δίδαξε την αγάπη, ενώ οι ίδιοι εμφορούνται από οργή, βωμολοχούν ακατάσχετα και προάγουν τη διχόνοια και το μίσος. Η ΕΟΝ εκμεταλλεύεται το αγνό θρησκευτικό συναίσθημα νέων ανθρώπων για την εξυπηρέτηση πολιτικών μωροφιλοδοξιών της ηγετικής της ομάδας, όποιοι και να είναι, όπου και αν κρύβονται».

Μερικές από τις αναχρονιστικές θέσεις της Ελληνικής Ορθόδοξης Νεολαίας

Διαφύλαξη της Ορθόδοξης ταυτότητας του Έθνους μας

Επιστροφή στις παραδοσιακές αξίες και κυρίως στον θεσμό της οικογένειας

Οι εκτρώσεις αποτελούν μια σιωπηρή Γενοκτονία

Συντελείται στην Ελλάδα μία σταδιακή αντικατάσταση των γηγενών από τους μετακινούμενους ισλαμικούς πληθυσμούς

Θεμελιωτής του κοινωνικού κράτους εν Ελλάδι και αρχιτέκτονας ενός Ελληνικού Εθνικού Κράτους, αληθινά φιλεργατικού και αυθεντικά λαϊκού, αντιθέτου στην κίβδηλη «δημοκρατία» των ολιγαρχών, υπήρξε ο Εθνάρχης Στρατηγός Ιωάννης Μεταξάς.

