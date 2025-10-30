Ναυμαχία Ντόρας – Κικίλια για τον λιμενάρχη Χανίων: «Δεν είμαστε ζούγκλα, ούτε καφενείο φίλων», απαντά ο υπουργός στα περί αλαζονείας

Σφοδρή είναι πλέον η σύγκρουση ανάμεσα στην Ντόρα Μπακογιάννη και τον Βασίλη Κικίλια για την υπόθεση με το περιστατικό ξυλοδαρμού σε πλοίο της γραμμής, που οδήγησε στην απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας να διατάξει ΕΔΕ και να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο Λιμενάρχης Χανίων.

Η κίνηση της κυρίας Μπακογιάννη να κατηγορήσει για αλαζονεία τον κ. Κικίλια, με το αιτιολογικό ότι δεν έπρεπε να… ασχοληθεί επειδή αυτά είναι… συνήθη φαινόμενα (!!!), προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού Ναυτιλίας, ο οποίος απάντησε ότι «ζούμε σε Κράτος Δικαίου και όχι σε ζούγκλα».

«Συνιστά καθήκον η διερεύνηση της υπόθεσης, αδυνατώ να δεχτώ ότι είναι συνήθη φαινόμενα οι ξυλοδαρμοί» είπε ο κ. Κικίλιας, μιλώντας στο real fm και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Άφησε μάλιστα μία σαφέστατη αιχμή, φωτογραφίζοντας εμμέσως πελατειακές σχέσεις γύρω από την υπόθεση, λέγοντας ότι «έχουμε Πολιτεία με νόμους και κανόνες, δεν είμαστε καφενείο φίλων και γνωστών».

Αποδόμησε δε πλήρως τον ισχυρισμό της κυρίας Μπακογιάννη ότι «η εξουσία πρέπει να ασκείται με ανθρωπιά και όχι με αλαζονεία», τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «η ανθρωπιά δεν είναι άλλοθι για συγκάλυψη, η ΕΔΕ είναι καθήκον και όχι αλαζονεία, ο Λιμενάρχης παρέβη τους κανόνες και τέθηκε σε διαθεσιμότητα για να μην παρακωλύεται η έρευνα».

Σημείωσε δε με έμφαση ότι θα ήταν αναλγησία εάν δεν παρενέβαινε το κράτος για έναν πολίτη που βρέθηκε σε δεινή θέση, αναφερόμενος στον 72χρονο που κατήγγειλε ότι ξυλοκοπήθηκε από 36χρονο συνεπιβάτη στο πλοίο – το άγριο σκηνικό έγινε σε γκαράζ επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου κατά τον κατάπλου του στο λιμάνι των Χανίων.

Αλαζονεία και απάνθρωπη ενέργεια η ΕΔΕ, λέει η Ντόρα

Νωρίτερα, σε μία ενέργεια, που δείχνει ότι συχνά οι πολιτικοί υιοθετούν τοπικιστικά και ενδεχομένως ψηφοθηρικά κριτήρια, η κυρία Μπακογιάννη είχε καταδικάσει την έρευνα του περιστατικού, που είχε προκαλέσει αποτροπιασμό.

Μιλώντας το πρωί στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, η κυρία Μπακογιάννη θεώρησε συνηθισμένο φαινόμενο να υπάρχουν εντάσεις στα πλοία και υποβάθμισε πλήρως το συγκεκριμένο επεισόδιο.

Χαρακτήρισε «δείγμα αλαζονείας» τον χειρισμό που έκανε ο υπουργός Ναυτιλίας, ο οποίος έδωσε εντολή για τη διενέργεια ΕΔΕ για τον Λιμενάρχη και για τυχόν ευθύνες του πληρώματος του πλοίου.

«Ο Μητσοτάκης δίνει μάχη να παταχθούν φαινόμενα αλαζονείας και εδώ έχουμε ένα τέτοιο φαινόμενο, αδικεί μία ολόκληρη κυβέρνηση» είπε η βουλευτής Χανίων και συνέχισε το κρεσέντο κατά του κ. Κικίλια, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μία άδικη απόφαση, που ελήφθη από τον υπουργό παρορμητικά. «Ο Λιμενάρχης έκανε καταπληκτική δουλειά με τους μετανάστες και χαίρει εκτίμησης, συνταξιοδοτείται σε δύο μήνες και πρέπει να υποστεί αυτό το στίγμα» είπε σε οξύ τόνο.

Η κυρία Μπακογιάννη σημείωσε ότι όλη η τοπική κοινωνία των Χανίων αντιδρά στην απόφαση του κ. Κικίλια. Μεταξύ αυτών μάλιστα είναι και οι τέσσερις βουλευτές του νομού, ήτοι οι 3 της ΝΔ και ο Παύλος Πολάκης του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η εξουσία ασκείται με ανθρωπιά και αξιοπρέπεια και όχι με διατάσσομεν» είπε με χαρακτηριστικό ύφος η κυρία Μπακογιάννη, που φαινόταν ότι δύσκολα έκρυβε την οργή της για τον κ. Κικίλια.

