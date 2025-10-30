Βουλή: Ψηφίστηκε ο «χρονοκόφτης» – Τι σημαίνουν οι αλλαγές και γιατί αντιδρά η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Σάρκα και οστά παίρνει ο περίφημος «χρονοκόφτης» στη Βουλή μετά την ψήφιση με ευρεία πλειοψηφία των αλλαγών στον Κανονισμό.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις που θα ισχύσουν από την ερχόμενη εβδομάδα ο «χρονοκόφτης» θα τίθεται σε λειτουργία εάν ο ομιλητής ξεπεράσει τον προβλεπόμενο χρόνο με ανοχή 25%. Σε αυτή την περίπτωση θα κλείνει το μικρόφωνο και η κάμερα θα φεύγει από το βήμα της βουλής ή το έδρανο που βρίσκεται ο/η βουλευτής και θα προβάλλεται γενικό πλάνο της αίθουσας της Ολομέλειας.

Οι αλλαγές δεν θα ισχύσουν στις περιπτώσεις των προ ημερησίας διατάξεως συζητήσεων σε επίπεδο αρχηγών, στη συζήτηση του προϋπολογισμού και σε προτάσεις μομφής.

Θετική ψήφο στη συγκεκριμένη πρόταση έδωσαν οι βουλευτές της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και της Νίκης, αρνητική εκείνοι του ΚΚΕ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ «παρών» δήλωσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελληνικής Λύσης.

Με το νέο καθεστώς πολιτικοί αρχηγοί και υπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί θα μπορούν να ζητούν το λόγο έως και 3 φορές ανά συνεδρίαση, ενώ δεν θα μπορεί να γίνει επίκληση δυο ιδιοτήτων για να ζητηθεί ο λόγος, όπως ισχύει σήμερα στην περίπτωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου που επιτρέπεται να λάβει το λόγο και ως πρόεδρος κόμματος αλλά και ως πρώην Πρόεδρος της Βουλής.

Αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Με τις αλλαγές διαφωνεί η Πλεύση Ελευθερίας που θεωρεί φωτογραφικές τις διατάξεις. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες το βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση.

«Ενοχλώ, καθώς μιλάω πολλές φορές και πολύ. Για τον κόσμο μιλάω, για τους πολίτες και για το Κοινοβούλιο, δεν θα πληρωθώ παραπάνω», ανέφερε και επέκρινε την αντιπολίτευση και ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ οτι στηρίζουν την κυβέρνηση στο πως θα περιορίσει την αντιπολίτευση με τον κόφτη. «Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να υπάρχει περιορισμός του πότε προτείνουμε ένσταση αντισυνταγματικότητας. Γιατί συμπράττετε με τη Νέα Δημοκρατία; Γιατί τους κάνετε αυτή την εξυπηρέτηση;», διερωτήθηκε.

Γενική αναθεώρηση προανήγγειλε ο Κακλαμάνης

Λαμβάνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος της Βουλής προανήγγειλε γενική αναθεώρηση του Κανονισμού. Όπως είπε μάλιστα, θα διανείμει εγκαίρως τις προτάσεις στα κόμματα προκειμένου να να ξεκινήσει μια ευρεία διαβούλευση που θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με τις αλλαγές που θα ισχύσουν, όπως ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης, οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές, αντί για 22 λεπτά, με ανοχή θα έχουν πλέον 28 λεπτά, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αντί για 21 λεπτά θα έχουν έως και 27 λεπτά, οι βουλευτές αντί για 7 λεπτά θα έχουν 9 λεπτά, οι πρόεδροι Κοινοβουλευτικών Ομάδων με 50 ή περισσότερους βουλευτές αντί για 20 λεπτά, θα έχουν 25 λεπτά, οι πρόεδροι Κοινοβουλευτικών Ομάδων με λιγότερους από 50 βουλευτές, αντί για 15 λεπτά, θα έχουν πλέον 19 λεπτά και οι αρμόδιοι υπουργοί αντί για 10 λεπτά θα έχουν 13.

