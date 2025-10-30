Η νέα σχέση Μητσοτάκη – Δένδια και η ικανοποίηση των γαλάζιων βουλευτών από το τέλος των εχθροπραξιών

Μπορεί ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμανλής να μην παραβρέθηκαν χθες στην εκδήλωση για τη νέα πρόσοψη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ωστόσο το κλίμα κάθε άλλο παρά ψυχρό και αμήχανο ήταν για τους υπουργούς και τους γαλάζιους βουλευτές που παρέστησαν. Το αντίθετο, ήταν εορταστικό και ενωτικό μετά από αρκετό καιρό διαξιφισμών και αντιπαραθέσεων. Και ήταν ίσως η πρώτη φορά που η απουσία δύο πρώην πρωθυπουργών δεν προκάλεσε βαρύ κλίμα σε μια εκδήλωση στην οποία είχαν κληθεί.

Και αυτό γιατί ήταν τελείως διαφορετικό το κλίμα μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Δένδια σε σχέση με ό,τι διημείφθη τις προηγούμενες μέρες ως προς το θέμα της ψήφισης της τροπολογίας για τη συντήρηση του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας βρέθηκαν ξανά πλάι-πλάι, όχι μόνο για να εγκαινιάσουν τη νέα, βιοκλιματική πρόσοψη του ιστορικού «Πενταγώνου», αλλά και για να δείξουν ότι η ρωγμή στις σχέσεις τους αρχίζει να κλείνει, με σιωπηλό συμβόλαιο αμοιβαίας ψυχραιμίας.

Η τελετή είχε όλα τα στοιχεία μιας καλά σκηνοθετημένης πολιτικής επανεκκίνησης. Και όσοι βρέθηκαν στον περίβολο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν παρακολούθησαν μόνο ένα αρχιτεκτονικό γεγονός, αλλά ένα συμβολικό μήνυμα ανακωχής που απευθυνόταν τόσο προς το εσωτερικό της κυβέρνησης όσο και στην γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα.

Οι σχέσεις των δύο αντρών είχαν περάσει από τρικυμία. Εδώ και μήνες, ο Νίκος Δένδιας είχε δώσει την εικόνα ενός υπουργού που διατηρεί απόσταση από το Μέγαρο Μαξίμου — με προσεκτικές διαφοροποιήσεις στον δημόσιο λόγο του, με διακριτική αλλά εμφανή αυτονομία, και με φήμες για προσωπικές φιλοδοξίες που ενόχλησαν τον πρωθυπουργικό κύκλο. Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβλεπε τον υπουργό Άμυνας ως κάποιον που επιδιώκει να κρατά διπλό ρόλο: θεσμικό αλλά και πολιτικά προετοιμασμένο για το «μετά». Η μεταξύ τους απόσταση ήταν γνωστή, τα βλέμματα στις συνεδριάσεις παγωμένα, οι συνομιλίες όχι και τόσο θερμές.

Κι όμως, χθες μπροστά στις κάμερες και στο φόντο του πιο φιλόδοξου έργου εκσυγχρονισμού που έχει γίνει ποτέ στο Υπουργείο Άμυνας, το κλίμα άλλαξε. Ο πρωθυπουργός πήρε πρώτος τον λόγο και αναγνώρισε δημόσια «την προσήλωση και τη μεθοδικότητα» του Νίκου Δένδια, λέγοντας πως «υπό την καθοδήγησή του, το Υπουργείο ανανεώνεται όχι μόνο αισθητικά αλλά και λειτουργικά». Ήταν η πιο θερμή αναφορά στο πρόσωπό του εδώ και καιρό, μια σαφής πολιτική χειρονομία αποκατάστασης.

Ο Νίκος Δένδιας, από την πλευρά του, ανταπέδωσε με τρόπο που δεν πέρασε απαρατήρητος. Απέφυγε τους υπαινιγμούς του παρελθόντος και μίλησε με ευθεία αναφορά στον πρωθυπουργό: «Ευχαριστώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη που πίστεψε και στήριξε αυτό το έργο. Αποδεικνύει ότι μπορούμε να φτιάχνουμε σύγχρονες δομές με σεβασμό στην ιστορία». Μια φράση-γέφυρα, σχεδόν συμφιλιωτική. Και μάλιστα προανήγγειλε και την αναμόρφωση του μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αναλαμβάνοντας έτσι το ρόλο που του δίνει η τροπολογία που πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή

Πάντως το έργο στην πρόσοψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας πρόσφερε ιδανικό σκηνικό για αυτή την πολιτική αποσυμπίεση. Η νέα πρόσοψη του Πενταγώνου — με τις 730 λευκές κάθετες περσίδες αλουμινίου, μήκους 340 μέτρων — δεν είναι μόνο ένα ενεργειακά αποδοτικό κτίσμα, αλλά και ένα μνημείο συμβολισμού: φως, αντανάκλαση, ανανέωση. Δίπλα, η «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης» του Κώστα Βαρώτσου, με τις διαφανείς κολώνες που τιμούν 121.692 πεσόντες των εθνικών αγώνων, προσέδωσε στο γεγονός ένα βάρος πέρα από το πολιτικό. Ανάμεσα στο φως και το γυαλί, η Ελλάδα των συμβόλων συνάντησε την Ελλάδα των ισορροπιών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιοποίησε τη στιγμή για να στείλει μήνυμα ενότητας, δηλώνοντας ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις μπαίνουν σε μια νέα εποχή με συνέργεια, τεχνολογία και σεβασμό στους ανθρώπους τους». Υπενθύμισε ότι για την επόμενη δωδεκαετία έχουν δεσμευθεί πόροι άνω των 28 δισ. ευρώ για την εθνική άμυνα — ένα πρόγραμμα που, όπως είπε, «θα αφήσει αποτύπωμα όχι μόνο στην ασφάλεια, αλλά και στην αυτοπεποίθηση της χώρας».

Η εικόνα των δύο ανδρών, πλάι-πλάι μπροστά στο νέο πρόσωπο του Υπουργείου, έκλεισε έναν κύκλο έντασης που είχε κουράσει το κυβερνητικό στρατόπεδο.

Γι’ αυτό και όλοι οι βουλευτές είδαν με ιδιαίτερη ικανοποίηση να κλείνει αυτός ο κύκλος εντάσεις με πρωτοβουλία και των δύο πλευρών.

Οι χειραψίες, τα χαμόγελα και τα αμοιβαία θετικά σχόλια δεν ήταν τυχαία· ήταν προσεκτικά υπολογισμένα για να εκπέμψουν μήνυμα σταθερότητας. Για πρώτη φορά μετά από μήνες, δεν υπήρχε η αίσθηση ανταγωνισμού, αλλά μιας συμφωνημένης ισορροπίας που εξυπηρετεί και τους δύο.

Η κρίση Μητσοτάκη-Δένδια φαίνεται, λοιπόν, να «παγώνει» προσωρινά — όχι απαραίτητα γιατί λύθηκε, αλλά γιατί και οι δύο γνωρίζουν πως η κυβέρνηση έχει μπροστά της δύσκολες μάχες: κοινωνικές, οικονομικές, και ενδεχομένως πολιτικές. Σήμερα, η νέα πρόσοψη του Υπουργείου Άμυνας λειτούργησε σαν καθρέφτης αυτής της συγκυρίας: στιλπνή, ψυχρή, αλλά σχεδιασμένη να αντέχει.

Η φωτογραφία των δύο μπροστά στο φως των περσίδων και στις κολώνες της «Κιβωτού» έκλεισε την τελετή με μια σιωπηλή συμφωνία. Το μήνυμα ήταν καθαρό: η εικόνα της ενότητας επιστρέφει, έστω κι αν κάτω από την επιφάνεια οι ανταγωνισμοί δεν έχουν εξαφανιστεί. Στην πολιτική, άλλωστε, ακόμη και το φως έχει τις σκιές του.

