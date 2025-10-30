Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναλαμβάνει την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα – Η άφιξή της, τα μπουζούκια και οι πρώτες επαφές της

Η νέα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναμένεται να εγκατασταθεί στην ανακαινισμένη πρεσβευτική κατοικία, μετά από πυρετώδεις εργασίες ανακαίνισης σε λίγα 24ωρα.

Η άφιξή της στην Αθήνα προγραμματίζεται για το Σάββατο, 1η Νοεμβρίου, πιθανόν με ιδιωτική πτήση, και ήδη οι πρώτες εκδηλώσεις προς τιμήν της έχουν διοργανωθεί.

Μια ανοιχτή εκδήλωση υποδοχής θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου στο Πάρκο Ελευθερίας, σε απόσταση αναπνοής από την αμερικανική πρεσβεία. Η φιέστα, που θα ξεκινήσει στις 16:30, διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας. Στην εκδήλωση θα μιλήσει η κα Ελένη Μπούση, γνωστή προσωπικότητα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν προτίθεται να παραστεί.

Η νέα πρέσβης αναμένεται να φέρει έναν αέρα ανανέωσης στην Αθήνα, καθώς η καθυστέρηση στον διορισμό της έχει ήδη δημιουργήσει έντονο ενδιαφέρον και πολλές προσδοκίες. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην ελληνική έκδοση της «Vogue», δήλωσε ενθουσιασμένη για την ευκαιρία να εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, τονίζοντας πως η θέση αυτή αποτελεί για εκείνη προσωπικό όνειρο.

Η πρώτη της βραδινή έξοδος στην Αθήνα θα γίνει την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στο Κέντρο Αθηνών, για να παρακολουθήσει την εμφάνιση του δημοφιλούς τραγουδιστή Κωνσταντίνου Αργυρού, με τον οποίο έχει ήδη συναντηθεί στο παρελθόν, ενώ είχε διασκεδάσει με τα τραγούδια του και στο gala του οργανισμού The Hellenic Initiative στο Λονδίνο. Οι προσκλήσεις για τη βραδιά στα μπουζούκια έχουν σταλεί από την πρεσβεία, με dress code cocktail attire, και αναμένεται να παραστούν επιχειρηματίες, εκδότες, πολιτικοί και μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Η επίσημη θητεία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ξεκινά από την επόμενη εβδομάδα, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Η τελετή επίδοσης των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια, η νέα πρέσβης θα παραστεί στο Forum για τη Διατλαντική Συνεργασία στον Τομέα της Ενέργειας, που διοργανώνεται στο Ζάππειο στις 6 και 7 Νοεμβρίου, ενώ θα φιλοξενήσει δεξίωση στην πρεσβεία με περίπου 100 καλεσμένους.

Αν και η άφιξή της έχει προκαλέσει «μάχη» πολιτικών και επιχειρηματιών για ένα τετ α τετ, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ φαίνεται αποφασισμένη να δώσει έμφαση στον δημόσιο ρόλο της στην Ελλάδα. Η ίδια γεννήθηκε το 1969 στο Σαν Φρανσίσκο, σπούδασε Νομική και διακρίθηκε ως εισαγγελέας σε υποθέσεις ανηλίκων και κακοποίησης ζώων. Παράλληλα, εργάστηκε ως μοντέλο και συμμετείχε σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, διαμορφώνοντας μια προσωπικότητα που συνδυάζει πολιτικό κύρος και δημόσια προβολή. Η θητεία της στην Ελλάδα αναμένεται να αφήσει έντονο πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα, ενώ η πόλη ήδη ετοιμάζεται για την υποδοχή της, από το Πάρκο Ελευθερίας μέχρι τα λαμπερά φώτα των μπουζουκιών.

