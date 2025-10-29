ΟΠΕΚΕΠΕ: Για δίκτυο διαπλοκής μιλά το ΠΑΣΟΚ, μετά την κατάθεση Τρυπιτσίδη – «Γαλάζιο» το σκάνδαλο, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Το δίκτυο διαπλοκής που για χρόνια λειτουργούσε στο σκοτάδι, εις βάρος των αγροτών, αποκάλυψε σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ η κατάθεση του εκπροσώπου της «Γαία Επιχειρείν» Ανέστη Τρυπιτσίδη, καθώς –όπως αναφέρει- παραδέχθηκε ότι είναι ταυτόχρονα στην ομάδα των υπευθύνων του έργου για τα πληροφοριακά συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και ταυτόχρονα διευθύνων σύμβουλος του φορέα που συνεργάζεται άμεσα με τα ΚΥΔ για την υποβολή των αιτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου η Neuropublic αποτελεί βασικό τεχνικό σύμβουλο του Οργανισμού.

«Το ίδιο πρόσωπο βρίσκεται και από τη μεριά του Δημοσίου και από τη μεριά του ιδιώτη που παρέχει υπηρεσίες στο ίδιο αντικείμενο», αναφέρουν στη Χαριλάου Τρικούπη και προσθέτουν ότι «ουσιαστικά, η ίδια ομάδα συγγενών εταιρειών με κοινά στελέχη έχει πρόσβαση, στην είσοδο των στοιχείων καθώς και την έξοδο των αγροτικών ενισχύσεων, με πλήρη πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα και με εξασθενημένο τον έλεγχο από το κράτος».

Ο κ. Τρυπιτσίδης επέλεξε κατά το ΠΑΣΟΚ τη γραμμή της υπεκφυγής: «Δεν γνωρίζω», «δεν έχω πρόσβαση», «δεν είναι αρμοδιότητά μου», ενώ δήλωσε άγνοια για το σκάνδαλο των βιολογικών του 2017, άγνοια για τις οικονομικές συναλλαγές μεταξύ στελεχών της «ΓAIA Επιχειρείν» με τον Ξυλούρη που επιζητούσε την παρέμβαση από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για οικονομικά ζητήματα.

«Κατέθεσε ότι “είναι περήφανος” για τη συνεργασία της “Γαία Επιχειρείν” με τη Neuropublic, την εταιρεία που έχει συμβάσεις εκατομμυρίων με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ισχυριζόμενος ότι η συμμετοχή του και στις δύο εταιρίες δεν παρουσιάζει το παραμικρό πρόβλημα», αναφέρουν στο ΠΑΣΟΚ.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ από την κατάθεση του Ανέστη Τρυπιτσίδη και τις ερωτήσεις του Βασίλη Κόκκαλη προέκυψε ότι οι κυβερνήσεις της ΝΔ δεν ολοκλήρωσαν ποτέ τα δρομολογημένα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, αφήνοντας ορθάνοιχτη την πόρτα για τη στρέβλωση της «Τεχνικής Λύσης» και τη λεηλασία των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.

«Για άλλη μια φορά πέφτει στο κενό η προσπάθεια της ΝΔ να καλύψει το «γαλάζιο» σκάνδαλο πίσω από δήθεν «διαχρονικές ευθύνες». Υποκριτικά αναμασούν την «Τεχνική Λύση» για να δικαιολογήσουν το παρα-κύκλωμα που έστησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τη συμμετοχή «γαλάζιων» στελεχών», σημειώνεται.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η κυβέρνηση της ΝΔ φάνηκε ανίκανη να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την αποτελεσματική υλοποίηση των νομοθετικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που θα κατέληγαν σε μία λειτουργική εκπόνηση και εφαρμογή των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης και θα έδιναν οριστικό τέλος στην «Τεχνική Λύση».

Στην Κουμουνδούρου αναφέρουν ότι σύμφωνα με νομοθετική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης έπρεπε να εκπονηθούν και να εγκριθούν μέχρι τις 31/12/2019, με διάρκεια ισχύος επτά ετών και τη δυνατότητα για αναθεώρηση και εκ νέου έγκρισής τους μετά το πέρας του διαστήματος αυτού. «Με την έλευση της ΝΔ στην Κυβέρνηση το 2019, ο πρώτος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μ. Βορίδης, έδωσε παράταση δύο ετών (μέχρι 31.12.2021) για την υλοποίηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει πως «έκτοτε, τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης μπήκαν μέχρι και σήμερα στο «ψυγείο», με αποτέλεσμα να διατηρηθεί, βάσει σχεδίου, ένα θεσμικό κενό και ασάφειες επί των οποίων αναπτύχθηκε το «γαλάζιο» σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

