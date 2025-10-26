search
τεύχος 2409

τεύχος 2409
23/10/2025
26.10.2025 14:45

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές», ο DJ, οι σερβιτόροι και το πάρτι…

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2409
23/10/2025
26.10.2025 14:45
katsikia_opekepe

Η αποκάλυψη ότι ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές» από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπήκε στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ, η οποία εντόπισε αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021 – 2023, δεν ξένισε κανέναν στην Κρήτη. Ούτε το ότι βρέθηκαν στην κατοχή του πολλά αυτοκίνητα, ακόμη και υπερπολυτελή. Μικρός τόπος το νησί και όλοι, λίγο ή πολύ, ξέρουν (και βλέπουν) τι παίζεται εκεί.

Το πιο ενδιαφέρον ήταν οι 37 συλλήψεις προσώπων σε Γιαννιτσά, Αττική, Κρήτη, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, τα οποία αποτελούσαν κύκλωμα που επί 4 χρόνια (2018 – 2022) είχε εισπράξει παράνομα πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Κάποιοι εξ αυτών έδιναν ψευδείς βεβαιώσεις σε κτηνοτρόφους σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων για να λαμβάνουν τα χρήματα. Συγκλονιστική όμως είναι μια «λεπτομέρεια» αυτής της ιστορίας: μεταξύ των συλληφθέντων συγκαταλέγονται… σερβιτόροι, dj και υπάλληλοι σε υπηρεσίες, οι οποίοι δήλωναν αγρότες και τσέπωναν τις επιδοτήσεις.

Εδώ δεν έχουμε μόνο ένα κράτος μπάχαλο, το οποίο είτε διανέμει παρανόμως λεφτά σε κολλητούς είτε είναι τόσο διάτρητο ώστε να κάνουν πάρτι τα τρωκτικά, αλλά και μια εντυπωσιακή αντίθεση ανάμεσα στην ευκολία κατά τη δράση των απατεώνων και στη δεινή κατάσταση της συντριπτικής πλειονότητας γεωργών και κτηνοτρόφων που πληρώνουν τις συνέπειες της κολοσσιαίας απάτης. Πώς άραγε θα ξεμπλέξει πολιτικά η κυβέρνηση με όλα τούτα, δεδομένου ότι και ο «Φραπές» και πολλοί άλλοι εμπλεκόμενοι ήταν «δικά της παιδιά»;

