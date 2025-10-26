search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 19:18
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2409
23/10/2025
26.10.2025 06:49

Ο Τσακαλώτος, ο Τσίπρας, η «γκάφα» και η Αχτσιόγλου

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2409
23/10/2025
26.10.2025 06:49
TSAKALOTOS_AXTSIOGLOU

Δεν φαίνεται να είναι και πολύ ωραία η ατμόσφαιρα στη Νέα Αριστερά, όπως φάνηκε μετά τη δήλωση Τσακαλώτου ότι το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 δεν ήταν κοστολογημένο. Αναφορά που, αν και είχε στόχο τον Αλέξη Τσίπρα, έδειξε να «συμπαρασύρει» και την Έφη Αχτσιόγλου, η οποία εκείνο το διάστημα ήταν τομεάρχης Οικονομικών.

Έχει μια σημασία το αν ο Τσακαλώτος έκανε «γκάφα» ή όχι, πάντως η ίδια η βουλευτής της Νέας Αριστεράς εξέπεμψε ενόχληση λέγοντας ότι η δήλωση αυτή ήταν «άστοχη» ως προς το τάιμινγκ, καθώς άλλα είναι τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία τώρα, και «ανακριβής ως προς το περιεχόμενο». Σε ανάλογο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος σημείωσε πως η «παρελθοντολογία» με όρους «αυτοδικαίωσης» δεν εξυπηρετεί τη σημερινή συζήτηση για το πού πρέπει να πάνε τα πράγματα από τη σκοπιά της Αριστεράς και προς όφελος της κοινωνίας.

Σαφώς η προαναγγελία της κυκλοφορίας του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα και η φήμη που διακινείται ότι θα εκθέτει κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί νευρικότητα όχι μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στη Νέα Αριστερά.

Διαβάστε επίσης:

Θαυμαστή της «Ομάδας Αλήθειας» και του Γρηγόρη Δημητριάδη έβαλε διευθυντή στο γραφείο του ο Ανδρουλάκης

Κακλαμάνης: «Το ουδείς αναντικατάστατος δεν ισχύει» για τον Διονύση Σαββόπουλο

Η ακρίβεια, οι 2.000 κωδικοί και οι …ξαραχνιάστρες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
levadiakos-aris
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Πολύ σκληροί για να… πεθάνουν οι Βοιωτοί

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο στη Νέα Πεντέλη

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

astynomikoi-usa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αστυνομικός αγνόησε κλήση για επεισόδιο και πήγε σε πιτσαρία – Ήταν διπλή δολοφονία και τώρα δικάζεται κι αυτός

syntagma
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Τα ονόματα «που κάποια στιγμή θα σβήσουν» και οι «αξίες» της Ιωάννας Γκελεστάθη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

pasok11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το δεξιόστροφο εξουσιολάγνο ΠΑΣΟΚ έκανε το «θαύμα» του – Πώς και ποιοι διέπραξαν τη γκάφα με τον Παπαβασιλείου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Οι «Τριαντάφυλλοι» αποκαλύπτουν τι θα δούμε την 6η σεζόν

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 19:14
levadiakos-aris
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Πολύ σκληροί για να… πεθάνουν οι Βοιωτοί

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο στη Νέα Πεντέλη

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

1 / 3