Ο Τσακαλώτος, ο Τσίπρας, η «γκάφα» και η Αχτσιόγλου

Δεν φαίνεται να είναι και πολύ ωραία η ατμόσφαιρα στη Νέα Αριστερά, όπως φάνηκε μετά τη δήλωση Τσακαλώτου ότι το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 δεν ήταν κοστολογημένο. Αναφορά που, αν και είχε στόχο τον Αλέξη Τσίπρα, έδειξε να «συμπαρασύρει» και την Έφη Αχτσιόγλου, η οποία εκείνο το διάστημα ήταν τομεάρχης Οικονομικών.

Έχει μια σημασία το αν ο Τσακαλώτος έκανε «γκάφα» ή όχι, πάντως η ίδια η βουλευτής της Νέας Αριστεράς εξέπεμψε ενόχληση λέγοντας ότι η δήλωση αυτή ήταν «άστοχη» ως προς το τάιμινγκ, καθώς άλλα είναι τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία τώρα, και «ανακριβής ως προς το περιεχόμενο». Σε ανάλογο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος σημείωσε πως η «παρελθοντολογία» με όρους «αυτοδικαίωσης» δεν εξυπηρετεί τη σημερινή συζήτηση για το πού πρέπει να πάνε τα πράγματα από τη σκοπιά της Αριστεράς και προς όφελος της κοινωνίας.

Σαφώς η προαναγγελία της κυκλοφορίας του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα και η φήμη που διακινείται ότι θα εκθέτει κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί νευρικότητα όχι μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στη Νέα Αριστερά.

