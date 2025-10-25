Κακλαμάνης: «Το ουδείς αναντικατάστατος δεν ισχύει» για τον Διονύση Σαββόπουλο

Το δικό του αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο, είπε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, νωρίς το πρωί του Σαββάτου, στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών.

«Εγώ ήλθα να αποχαιρετήσω τον Διονύση Σαββόπουλο με τον δικό μου τρόπο. Έναν άνθρωπο για τον οποίον η λαϊκή ρήση ουδείς αναντικατάστατος δεν ισχύει. Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε μοναδικός και γι’ αυτό θα παραμείνει αναντικατάστατος. Καλό του ταξίδι», δήλωσε εξερχόμενος από το παρεκκλήσι.

