25.10.2025 09:37

Κακλαμάνης: «Το ουδείς αναντικατάστατος δεν ισχύει» για τον Διονύση Σαββόπουλο

25.10.2025 09:37
kaklamanis

Το δικό του αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο, είπε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, νωρίς το πρωί του Σαββάτου, στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών.

«Εγώ ήλθα να αποχαιρετήσω τον Διονύση Σαββόπουλο με τον δικό μου τρόπο. Έναν άνθρωπο για τον οποίον η λαϊκή ρήση ουδείς αναντικατάστατος δεν ισχύει. Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε μοναδικός και γι’ αυτό θα παραμείνει αναντικατάστατος. Καλό του ταξίδι», δήλωσε εξερχόμενος από το παρεκκλήσι.

thea
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Νέα πρόεδρος η ανεξάρτητη Κάθριν Κόνολι – Άνετη νίκη με 63,4%

kifisiaPan1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-Παναιτωλικός 1-1: Ισοπαλία σε ματς με δραματικό φινάλε

serresAEL1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-ΑΕΛ 0-2: Έσπασαν επιτέλους το «ρόδι» οι «βυσσινί»

PUTIN-TRUMP-834
ΚΟΣΜΟΣ

«Kαρφιά» Τραμπ σε Πούτιν: «Δεν θα χάνω τον καιρό μου – Θα συναντηθούμε μόνο αν ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία για τον πόλεμο»

ofiAtromitos1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ-Ατρόμητος 1-3: Θρίαμβος… οκτάδας για την ομάδα του Βόκολου

dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι συνταξιούχοι μπροστά σε νέα φορολογική υποχρέωση – Δηλώνουν τα αναδρομικά έως το τέλος του 2025

xeimerini_ora_new
ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινή ώρα: Μπάχαλο στην ΕΕ στο... παρά πέντε της αλλαγής

vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα της θεατρικής του παράστασης (Photos)

argiris-papargiropoulos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο βασιλιάς της νύχτας έμεινε χωρίς το στέμμα του – Η άνοδος και η πτώση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

