Το βίντεο του Φάμελλου στο TikTok για τη φοιτητική στέγη

Με ένα βίντεο στο TikTok o πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στο… φλέγον για τους γονείς ζήτημα της φοιτητικής στέγης, τονίζοντας το δυσβάστακτο κόστος ζωής, «που δεν ενδιαφέρει τον κ. Μητσοτάκη».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε μείωση των φόρων και αύξηση του εισοδήματος για να μπορεί κάθε οικογένεια να στηρίζει τα παιδιά της και τόνισε ότι στην προοδευτική Ελλάδα η παιδεία είναι για όλους.

«Το παιδί πέρασε στο πανεπιστήμιο, αλλά σε άλλη πόλη. Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα και η αγωνία για το πώς θα τα βγάλει πέρα η οικογένεια. ##Το κόστος ζωής έχει εκτοξευθεί και τα ενοίκια είναι κυριολεκτικά απλησίαστα. ##Κάθε παιδί σε μια άλλη πόλη κοστίζει περισσότερο από όσο ένας μισθός. ##Φυσικά αυτά δεν ενδιαφέρουν τον κ. Μητσοτάκη… Η μόνη του έγνοια είναι το πώς θα κάνει τα ιδιωτικά κολέγια πανεπιστήμια. ##Η φοιτητική στέγη πρέπει να είναι ευθύνη της Πολιτείας. ##Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει σε κάθε πόλη να υπάρχουν δημόσιες φοιτητικές εστίες, που να καλύπτουν τουλάχιστον το 50% των παιδιών που έρχονται από άλλες πόλεις. ##Ταυτόχρονα να υπάρχουν κοινωνικές κατοικίες, με χαμηλά ενοίκια, στο μισό της αγοράς για όσους έχουν ανάγκη. ##Πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για να ανοίξουν οι κλειστές κατοικίες και να ενοικιαστούν με χαμηλά ενοίκια. ##Απαιτούμε να υπάρξει μείωση των φόρων και αύξηση του εισοδήματος για να μπορεί κάθε οικογένεια να στηρίζει τα παιδιά της. ##Δυστυχώς στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη η Παιδεία είναι για λίγους. ##Στη δική μας Προοδευτική Ελλάδα είναι για όλους».

