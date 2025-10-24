search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025 00:25
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.10.2025 22:36

Το βίντεο του Φάμελλου στο TikTok για τη φοιτητική στέγη

24.10.2025 22:36
famellos tiktok 77- new

Με ένα βίντεο στο TikTok o πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στο… φλέγον για τους γονείς ζήτημα της φοιτητικής στέγης, τονίζοντας το δυσβάστακτο κόστος ζωής, «που δεν ενδιαφέρει τον κ. Μητσοτάκη».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε μείωση των φόρων και αύξηση του εισοδήματος για να μπορεί κάθε οικογένεια να στηρίζει τα παιδιά της και τόνισε ότι στην προοδευτική Ελλάδα η παιδεία είναι για όλους.

«Το παιδί πέρασε στο πανεπιστήμιο, αλλά σε άλλη πόλη. Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα και η αγωνία για το πώς θα τα βγάλει πέρα η οικογένεια. ##Το κόστος ζωής έχει εκτοξευθεί και τα ενοίκια είναι κυριολεκτικά απλησίαστα. ##Κάθε παιδί σε μια άλλη πόλη κοστίζει περισσότερο από όσο ένας μισθός. ##Φυσικά αυτά δεν ενδιαφέρουν τον κ. Μητσοτάκη… Η μόνη του έγνοια είναι το πώς θα κάνει τα ιδιωτικά κολέγια πανεπιστήμια. ##Η φοιτητική στέγη πρέπει να είναι ευθύνη της Πολιτείας. ##Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει σε κάθε πόλη να υπάρχουν δημόσιες φοιτητικές εστίες, που να καλύπτουν τουλάχιστον το 50% των παιδιών που έρχονται από άλλες πόλεις. ##Ταυτόχρονα να υπάρχουν κοινωνικές κατοικίες, με χαμηλά ενοίκια, στο μισό της αγοράς για όσους έχουν ανάγκη. ##Πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για να ανοίξουν οι κλειστές κατοικίες και να ενοικιαστούν με χαμηλά ενοίκια. ##Απαιτούμε να υπάρξει μείωση των φόρων και αύξηση του εισοδήματος για να μπορεί κάθε οικογένεια να στηρίζει τα παιδιά της. ##Δυστυχώς στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη η Παιδεία είναι για λίγους. ##Στη δική μας Προοδευτική Ελλάδα είναι για όλους».

@sokratisfamellos Το παιδί πέρασε στο πανεπιστήμιο, αλλά σε άλλη πόλη.  Το κόστος ζωής έχει εκτοξευθεί και τα ενοίκια είναι κυριολεκτικά απλησίαστα.  Δυστυχώς στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη η Παιδεία είναι για λίγους.  Στη δική μας Προοδευτική Ελλάδα είναι για όλους! #ΣΥΡΙΖΑ #ΠροοδευτικηΕλλαδα #Φοιτητικη_στεγη ♬ πρωτότυπος ήχος – Σωκράτης Φάμελλος

Διαβάστε επίσης:

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκφωνήσει επικήδειο στην εξόδιο ακολουθία του Διονύση Σαββόπουλου

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυγενάκης για κατάθεση Τυχεροπούλου -«Καμία δική μου εμπλοκή»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
svarnas 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Cοnference League: Ο Στράτος Σβάρνας σκόραρε το κορυφαίο γκολ της 2ης αγωνιστικής της League Phase

xamogelo_tou_paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Συναγερμός για γονική αρπαγή 8χρονου παιδιού

elvire modilgiani
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πίνακας του Μοντιλιάνι πουλήθηκε έναντι 27 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασία στη Γαλλία

gntm atixima 99- new
LIFESTYLE

GNTM: Τρομακτικό ατύχημα για την Ειρήνη – Έπεσε με το κεφάλι από την καρέκλα την ώρα της φωτογράφισης

pothen
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες: Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η υποβολή των δηλώσεων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
argiris-papargiropoulos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο βασιλιάς της νύχτας έμεινε χωρίς το στέμμα του – Η άνοδος και η πτώση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

stavros-xarhakos
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: «Ας αναρωτηθούμε πόσο δημοκράτες είμαστε όταν αποδομούμε τόσο εύκολα τους καλλιτέχνες»

kaiti-gkrei-new
LIFESTYLE

Δημοσιεύτηκε η διαθήκη της Καίτης Γκρέυ – Μοναδικός κληρονόμος ο εγγονός της

dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

drones new
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικά drones: Τα 4 μοντέλα που παράγονται στο Μενίδι – Ο ρόλος τους στη μάχη του Έβρου και του Αιγαίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025 00:19
svarnas 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Cοnference League: Ο Στράτος Σβάρνας σκόραρε το κορυφαίο γκολ της 2ης αγωνιστικής της League Phase

xamogelo_tou_paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Συναγερμός για γονική αρπαγή 8χρονου παιδιού

elvire modilgiani
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πίνακας του Μοντιλιάνι πουλήθηκε έναντι 27 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασία στη Γαλλία

1 / 3