24.10.2025 15:16

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυγενάκης για κατάθεση Τυχεροπούλου -«Καμία δική μου εμπλοκή»

24.10.2025 15:16
lefteris aygenakis

Ο Λευτέρης Αυγενάκης, χρησιμοποιώντας ένα μέρος της κατάθεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ισχυρίστηκε ότι «καταρρίφθηκε η σκευωρία» σε βάρος του.

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης που ελέγχεται για εμπλοκή του στο μέγα σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις, αναφέρει πως η Τυχεροπούλου και ο Σημανδράκος τον βγάζουν καθαρό από την υπόθεση.

«Η ανύπαρκτη “πίεση” … έγινε τελικά “Απλή πληροφόρηση”. Μετά τις καταθέσεις της κα Τυχεροπούλου και του κ. Σημανδράκου καταρρίπτεται η σκευωρία σε βάρος μου» αναφέρει αρχικά στο σχόλιό του.

«Μετά τη χθεσινή κατάθεση της κας Τυχεροπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, πρώην Προϊσταμένης Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνέχεια και της κατάθεσης του κ. Σημανδράκου, πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 30-09-2025, κατέρρευσε η σκευωρία σε βάρος μου. Κανένα αποδεικτικό στοιχείο! Καμία δική μου εμπλοκή! Καμία προσπάθεια παρέμβασης! Στροφή 180 μοιρών από τους μάρτυρες! Τελικά οι «αφόρητες πιέσεις..» από μέρους μου … έγιναν «απλώς πληροφορίες» που ζητούσαν οι συνεργάτες μου. Όλα στο βωμό της δημιουργίας εντυπώσεων! Οι σκευωρίες κατέρρευσαν!» έγραψε ο Αυγενάκης.

Ανδρουλάκης στο TikTok: «Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το ρεύμα… η αλήθεια είναι μία: όλα αυτά τα πληρώνεις εσύ»

Αντεγκλήσεις Γεωργιάδη – Πολάκη στη Βουλή: Τα «καρφιά» για τις δικαστικές τους διαμάχες

ΣΥΡΙΖΑ: Το αγωνιώδες «νεύμα» σε Τσίπρα με φόντο τις δημοσκοπήσεις

1 / 3