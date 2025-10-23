ΟΠΕΚΕΠΕ: «Βόμβες» Τυχεροπούλου στην εξεταστική, «πίεζαν να σωπάσω» – Ο Αυγενάκης που «τα ήξερε», οι τραμπουκισμοί Μπαμπασίδη και ο «φραπές» που προκαλούσε φόβο

Αιχμές κατά του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκου Μπαμπασίδη, άφησε η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην προϊσταμένη Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς ΟΠΕΚΕΠΕ, καταγγέλοντας πιέσεις προκειμένου να πληρωθούν δεσμευμένα ΑΦΜ της οικογένειας Ξυλούρη.

Κατά την κατάθεση της στην εξεταστική επιτροπή, προχώρησε σε καταγγελίες εστιάζοντας στον λεγόμενο «φραπέ», Γιώργο Ξυλούρη, μιλώντας για κάποιους που «θέλησαν να την κάνουν να σωπάσει». Έκανε λόγο για «λάσπη» και «σπίλωσή» της, για «να εξυπηρετηθούν συμφέροντα».

«Φόβο διέχεε στον Οργανισμό η διοίκηση Μπαμπασίδη και ο κύριος Ξυλούρης. Είχε φτάσει στο σημείο ο Ξυλούρης να βρει το σταθερό τηλέφωνο στο σπίτι μου. Μίλησε με τα παιδιά μου», κατέθεσε χαρακτηριστικά απαντώντας στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

Παράλληλα, υποστήριξε πως τον Ιούνιο του 2023 δέχθηκε «αφόρητη πίεση» για τα ΑΦΜ που είχαν δεσμευτεί. «Τότε ήταν που ο Ξυλούρης άρχισε να επισκέπτεται τον Οργανισμό», όπως είπε και έκανε λόγο για προσπάθεια του Κυριάκου Μπαμπασίδη ώστε να πληρωθούν δεσμευμένα ΑΦΜ της οικογένειας Ξυλούρη, παρόλο που πως δεν είχαν προσκομίσει δικαιολογητικά.

Παράλληλα, ανέφερε πως ο ίδιος ζήτησε να γίνει έλεγχος μόνο στο ζωικό κεφάλαιο του Ξυλούρη και όχι διοικητικός έλεγχος.

«Τότε έστειλα σημείωμα στο οποίο έλεγα πως τα εν λόγω ΑΦΜ έχουν ευρήματα και καλώς δεσμεύτηκαν και πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία ελέγχου. Έπρεπε να το καταπιώ αυτό το σημείωμα για να πληρωθεί ο Ξυλούρης. Ο Μπαμπασίδης παρέπεμπε σε εμένα τον Ξυλούρη, ο οποίος με έπαιρνε και με πίεζε για να το αποσύρω για να πληρωθεί. Στη συνέχεια πληρώθηκαν τα ΑΦΜ μόνο με ζωικό κεφάλαιο» ανέφερε η μάρτυρας.

Ο Κυριάκος Μπαμπασίδης «δεν είχε διάθεση ούτε να με βλέπει ούτε να με ακούει, παρότι εκείνος με είχε τοποθετήσει στην συγκεκριμένη θέση», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η μάρτυρας, η οποία κατέθεσε ότι δεν επιθυμούσε η ίδια να επικοινωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο και πως είχε παρέμβει τηλεφωνικώς ώστε να μην καταθέσει στην Οικονομική Εισαγγελία.

Αναφερόμενη στην απομάκρυσνή της από την Διεύθυνση που ήταν επικεφαλής για λόγους υπηρεσιακής ανεπάρκειας, όπως έκρινε η διοίκηση, κατήγγειλε προσπάθεια σπίλωσής της χωρίς λόγο. Έκανε ειδική αναφορά στο κλείδωμα του ερμαρίου της με ένα τεράστιο λουκέτο και στην άρνησή της να παραδώσει το περιεχόμενό του που περιελάμβανε «προσωπικά πράγματα και προσωπική δουλειά».

«Διαπίστωσα πως είχαν βάλει ένα τεράστιο λουκέτο κατόπιν εντολής Μπαμπασίδη στη ντουλάπα μου. Έβαλε αλυσοπρίονο για το δικό του λουκέτο. Εγώ αρνήθηκα να παραδώσω το περιεχόμενο και να υποβληθώ σε αυτή την εξευτελιστική διαδικασία. Αναρωτήθηκα για ποιο λόγο θέλησαν να με υποβάλουν σε αυτού του είδους τα βασανιστήρια. Βλέποντας τους διαλόγους της δικογραφίας, καταλαβαίνω ότι έπρεπε να σωπάσω και μαζί με εμένα και οποιοσδήποτε άλλος είχε αρχίσει να πιστεύει ότι μπορεί να μιλήσει. Το σύστημα είναι πανίσχυρο και μπορεί να διαχέει φόβο. Οι διάλογοι Μπαμπασίδη και Ξυλούρη μέσα από τη δικογραφία το επιβεβαιώνουν αυτό» είπε, προσθέτοντας πως δεν αναγνωρίζει το περιεχόμενο του ντουλαπιού της όπως περιγράφεται στο φάκελο του δικαστικού επιμελητή.

Περιγράφοντας όλα όσα συνέβησαν το 2020, όποτε και έλεγξε τα περιβόητα 99 ΑΦΜ. «Τα ευρήματα ήταν συγκλονιστικά. Αυτό που έβλεπα ήταν μεγάλο. Στην έκθεσή μου έγραφα για κυκλικές μισθώσεις. Για πραγματικό τζόκερ. Για μια κλειστή ομάδα από συγκεκριμένη περιοχή ή ΚΥΔ. Μιλούσα για σοβαρές παρατυπίες και συστηματική απάτη. Από φόβο δεν ήθελα η έκθεση να δοθεί ανοιχτή, αλλά κλειστή στον κύριο Βάρρα», όπως είπε.

Περιέγραψε ένα κλίμα φόβου που επικρατούσε ειδικά στην Κρήτη, την οποία χαρακτήρισε «λάκο των λεόντων» κι έκανε λόγο για «τραμπουκισμούς της διοίκησης Μπαμπασίδη εις βάρος της».

Υποστήριξε πως οι πρώην υπουργοί γνώριζαν την κατάσταση. «Και ο Αυγενάκης τα ήξερε. Μια φορά τον είχα δει όταν ανέλαβε. Και μου είπε πως “ούτε με ξέρει κι ούτε θέλει να με μάθει”. Ο Τσιάρας μου είχε πει: “εάν υπογράψω την απόσπασή σας, είναι σαν να δικαιώνεστε”. Τον κύριο Βορίδη δεν τον είχα ενημερώσει, δεν είχαμε συνεργαστεί», ανέφερε. «Οι επισκέψεις του Ξυλούρη πύκνωσαν με την ανάληψη των καθηκόντων του Αυγενάκη», κατέθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί πως μίλησε θετικά για τη θητεία του Γιώργου Γεωργαντά.

Ερωτηθείσα από τον Μακάριο Λαζαρίδη της ΝΔ, για την υπόθεση της 72χρονης αγρότισσας από την Κοζάνη που απασχόλησε τον Τύπο, κατέθεσε πως «σωστά πληρώθηκε».

«Πληρώσατε παράτυπα την κυρία; Η εισαγγελέας, η Δικαιοσύνη της ζητάει πίσω ένα εκατ. ευρώ», επέμεινε ο εισηγητής της ΝΔ με την μάρτυρα να απαντά: «Λυπάμαι πολύ για όσους ταλαιπωρήθηκαν, επειδή είναι πραγματικοί γεωργοί. Προκειμένου να χτυπήσουν εμένα βάζουν σε ταλαιπωρία ανθρώπους που δεν φταίνε» απάντησε η μάρτυρας.

Διαβίβαση στον εισαγγελέα κατάθεσης Τυχεροπούλου ζήτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Αίτημα, να διαβιβαστούν στην εισαγγελία, τα πρακτικά της σημερινής κατάθεσης της υπαλλήλου και πρώην προϊσταμένης της διεύθυνσης ‘Αμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευής Τυχεροπούλου, κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου προς τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ανδρέα Νικολακόπουλο.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας κατάθεση της κ. Τυχεροπούλου, η οποία ξεπέρασε τις 9 ώρες, η κ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε να διαβιβαστούν-βάσει των άρθρων 38 και 39 του κώδικα ποινικής δικονομίας- τα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης, επειδή απειλείται η ζωή της.

«Η μάρτυρας διατύπωσε φόβους για τη ζωή της. Από την κατάθεση της και όλα όσα ανέφερε για απειλές που έχει δεχθεί για τη ζωή της προκύπτει ότι είναι στόχος εγκληματικής οργάνωσης, επειδή επιτέλεσε καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της αλήθειας», ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος , απάντησε όλες οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές και όλα θα διαβιβαστούν στις εισαγγελικές αρχές.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η συγκλονιστική κατάθεση της Τυχεροπούλου αποκαλύπτει το σύστημα φόβου, συγκάλυψης και διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η σημερινή κατάθεση της πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευής Τυχεροπούλου, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, αποτελεί μια κρίσιμη μαρτυρία για τη διαφθορά που επικρατούσε στο εσωτερικό του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και το κλίμα εκφοβισμού που ήταν κυρίαρχο» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουν: «Η κυρία Τυχεροπούλου περιέγραψε με λεπτομέρειες την ύπαρξη μιας “κλειστής ομάδας πίεσης” που ασκούσε εκφοβισμό και ψυχολογική βία σε εργαζόμενους που αντιδρούσαν σε αδιαφανείς πρακτικές.

Μίλησε συγκεκριμένα για απειλές κατά της ζωής του που δέχθηκε ο υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη Γ. Καλλιούρης, ο οποίος πρώτος εντόπισε τις παρατυπίες και τις ανακρίβειες στους ελέγχους, καθώς ακόμα και με συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς διαδοχικές διοικήσεις του Οργανισμού προσπαθούσαν να την εμποδίσουν να κάνει τη δουλειά της. Ανέφερε ονομαστικά τον περιβόητο “Φραπέ” Γ. Ξυλούρη, ως ένα από τα κεντρικά πρόσωπα στο καθεστώς εκφοβισμού, τονίζοντας ότι είχε φτάσει σε σημείο να καλέσει στο τηλέφωνο του σπιτιού της και να μιλήσει με τα παιδιά της».

Σύμφωνα με τις πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «η κυρία Τυχεροπούλου παρουσίασε στην Επιτροπή αναλυτικά παραδείγματα από ελέγχους όπου παραγωγοί από την Κρήτη δήλωναν βοσκοτόπια σε διάφορα νησιά της χώρας χωρίς να έχουν τίτλους κτήσης». Όπως αναφέρουν:

«Η μάρτυρας περιέγραψε ένα πανίσχυρο σύστημα συγκροτημένο γύρω από πρόσωπα των προηγούμενων διοικήσεων, του κ. Μελά, του κ. Παπά (σημερινού βουλευτή της ΝΔ), του κ. Μπαμπασίδη και του κ. Σαλάτα, που εμπόδιζαν κάθε προσπάθεια ελέγχου, αλλοίωναν αποτελέσματα, παρενέβαιναν στις διαδικασίες πληρωμών και εκδικούνταν όσους υπαλλήλους προσπαθούσαν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους με συνεχείς μετακινήσεις. Η κυρία Τυχεροπούλου ανέφερε συγκριμένα ότι η διοίκηση Παπά, της ζήτησε να παραδώσει όλους τους φακέλους με τους ελέγχους που είχε κάνει και αναδείκνυαν παρατυπίες και ανακρίβειες στις δηλώσεις. Οι φάκελοι της ζητήθηκαν αμέσως μόλις ανέλαβε ο νέος πρόεδρος. Μάλιστα όλα όσα είχε ελέγξει, δόθηκαν για επανέλεγχο και πολλοί από τους ελέγχους άλλαξαν ριζικά περιεχόμενο.

Η κυρία Τυχεροπούλου κατονόμασε την κυρία Ρέππα ότι ήταν εκείνη που άλλαζε τα πορίσματα των ελέγχων και έδινε υποθέσεις για επανεξέταση με σκοπό τη μεταβολή των αποτελεσμάτων ενώ ανέφερε ότι ο προϊστάμενος του λογιστηρίου, κ. Τασούλης ζήτησε τη μετάθεσή της σε άλλο τμήμα στο οποίο δεν θα είχε καμία πρόσβαση στους ελέγχους. Ακόμη, προχώρησε σε μια σοβαρή αποκάλυψη που αφορά την περίοδο της διοίκησης Μπαμπασίδη: κατά τη διάρκεια της διοίκησης Μπαμπασίδη υπήρξαν έντονες πιέσεις για αποδέσμευση ΑΦΜ που αφορούσαν τον κτηνοτρόφο Ξυλούρη. Η κυρία Τυχεροπούλου περιέγραψε ακόμη απειλές, παρακολουθήσεις και προσπάθειες εξόντωσής της από την διοίκηση Μπαμπασίδη, ενώ έκανε λόγο για απροκάλυπτη εχθρική στάση της διοίκησης όταν επιχείρησε να καταθέσει στοιχεία στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο κ. Μπαμπασίδης σύμφωνα με όσα κατάθεσε η κυρία Τυχεροπούλου, έδειχνε ιδιαίτερη δυσαρέσκεια για τον ορισμό της ως συνεργάτιδας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν δίστασε, μάλιστα, να ανοίξει το ερμάριο της με την παρουσία δικαστικού επιμελητή, ο οποίος όμως όπως έγραψε στην έκθεσή του, το βρήκε ήδη ανοιχτό, δηλαδή παραβιασμένο. Με βάση, μάλιστα όσα βρέθηκαν εκεί της ασκήθηκαν πειθαρχικές διώξεις».

Οι πηγές του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν επίσης: «Σχετικά με τα 4 ΑΦΜ που προσκόμισε η κυρία Κουρμέτζα και ισχυρίστηκε ότι παρατύπως πληρώθηκαν από Τυχεροπούλου-Θεοδωρόπουλο και Σημανδράκο, τα 3 από τα 4 δεν περιλαμβάνονταν στα δεσμευμένα, όπως κατέθεσε η κυρία Τυχεροπούλου, ενώ το 4ο ΑΦΜ ήταν του Βασίλειου Ξυλούρη, του γιου του Φραπέ, για το οποίο η ίδια είχε ενημερώσει με σημείωμα τον προϊστάμενο του λογιστηρίου ότι είναι στα δεσμευμένα προκειμένου να μην πληρωθεί και παρόλα αυτά πληρώθηκε».

«Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η αναφορά της στο λάθος τής πληρωμής των 52 εκατομμυρίων ευρώ, λάθος που, όπως υπογράμμισε, θα μπορούσε να έχει εντοπιστεί από το λογιστήριο και τον προϊστάμενό του κ. Τασούλη, ο οποίος, ωστόσο, ουδέποτε ελέγχθηκε, σε αντίθεση με την ίδια, που αντιμετώπισε πειθαρχικές διώξεις εξαιτίας αυτής της πληρωμής. Μάλιστα, η διοίκηση έσπευσε να αποδώσει την ευθύνη στον Οργανισμό καλύπτοντας τον τεχνικό σύμβουλο που έκανε το σφάλμα. Η κυρία Τυχεροπούλου έκανε λόγο για αντίδραση εντός και εκτός του Οργανισμού στην προσπάθεια μετάβασης των πληρωμών μέσω gov.gr, ενώ στάθηκε και στην υπόθεση των δεσμευμένων ΑΦΜ του 2021 που, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, παραβιάστηκαν με πληρωμές σε συγκεκριμένα πρόσωπα, μεταξύ αυτών και του Βασίλη Ξυλούρη, χωρίς να δοθούν ποτέ επαρκείς εξηγήσεις» λένε οι πηγές του ΠΑΣΟΚ και συμπληρώνουν:

«Στο τέλος της κατάθεσής της επισήμανε ότι το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας ήταν σε γνώση του τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι δε πρώην υπουργοί Λ. Αυγενάκης και Γ. Γεωργαντάς γνώριζαν το τι συμβαίνει στον Οργανισμό αλλά μόνο ο δεύτερος έδειξε ουσιαστικό ενδιαφέρον για την εξυγίανση του. Η κυρία Τυχεροπούλου αποκάλυψε ότι αφότου ανέλαβε ο κ. Αυγενάκης, ο κ. Ξυλούρης άρχισε να έρχεται ολοένα και πιο συχνά στον ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνοντας ότι διαδραματίζει κεντρικό ρόλο εντός του οργανισμού. Η μάρτυρας αποκάλυψε τέλος ότι ο υπουργός Τσιάρας αρνήθηκε να υπογράψει την απόσπασή της στην Εισαγγελία, ενώ την παρότρυνε να “φύγει στο εξωτερικό”, στοιχείο που προκαλεί ερωτήματα για τις πραγματικές πολιτικές προθέσεις κάλυψης ή αποσιώπησης των γεγονότων».

Τυχεροπούλου: Δεν έπρεπε να πω στον Αυγενάκη “αφήστε τον ΟΠΕΚΕΠΕ να λειτουργήσει”

«Δεν έπρεπε να πω μέσα στο ΥΠΑΑΤ και μπροστά στον ΑΥΓΕΝΑΚΗ “αφήστε τον ΟΠΕΚΕΠΕ να λειτουργήσει”» κατέθεσε η μάρτυρας Παρασκευή Τυχεροπούλου, σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτή του Κινήματος Ευαγγελίας Λιακούλη. «Αυτό ήταν το μέγα λάθος μου» συμπλήρωσε για να εξηγήσει ότι στοχοποιήθηκε από την πολιτική ηγεσία, που γνώριζε πλήρως τις παρανομίες που γίνονταν στον Οργανισμό, αναφέρουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ. Επιπλέον, σύμφωνα με ις ίδιες πηγές, (η κα Τυχεροπούλου) χαρακτήρισε «παράλογο» το γεγονός ότι ο Οργανισμός έδινε εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο στις εταιρίες και δεν έφτιαχνε δικό του ψηφιακό σύστημα.

Σύμφωνα με τις πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «Η μάρτυρας αιτιολόγησε τη συγκεκριμένη απόφαση , λέγοντας ότι κατά τον τρόπο αυτό μπορούσε να επικρατεί η κακοδιαχείριση και η παρανομία, ενώ αν δημιουργούταν ένα σύστημα αντίστοιχο του gov.gr δεν θα υπήρχε το περιθώριο να δρουν τα κυκλώματα και να καρπώνονται τις παράνομες επιδοτήσεις των εκατομμυρίων. Σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις πληρωμών φέτος, η ίδια απάντησε ότι αυτό είναι ανεξήγητο και απολύτως αναιτιολόγητο» αναφέρουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Διαχρονικά “γαλάζιο” το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι υπουργοί αλλάζουν, το “σύστημα” παραμένει

«Την ώρα που ο αγροτικός κόσμος αγωνιά για το μέλλον του, αποκαλύπτεται καθημερινά, σε απευθείας μετάδοση, το “πανίσχυρο σύστημα” και το κλίμα τρόμου που αυτό έχει επιβάλει εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την περίοδο της διακυβέρνησης Μητσοτάκη» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και συνεχίζουν: «Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις της Παρασκευής Τυχεροπούλου, πρώην προϊστάμενης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις ερωτήσεις του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, επί υπουργίας Γεωργαντά διαμορφώθηκε το θεσμικό πλαίσιο (μέσω Υπουργικής Απόφασης) ώστε όσοι είχαν δηλώσει βοσκοτόπια με πλαστά δικαιολογητικά να “ξεπλυθούν” δηλώνοντας απλά 100 ζώα και μόλις 2.000 ευρώ τζίρο!

Αυτή ήταν μόνο ένα από τα “εργαλεία” που οι κυβερνήσεις της ΝΔ, στρεβλώνοντας διαρκώς την Τεχνική Λύση, παρείχαν στο εγκληματικό “κύκλωμα” που λυμαίνεται αδιάλειπτα, από το 2019 μέχρι και σήμερα, τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με την κυρία Τυχεροπούλου, το “κύκλωμα” είχε άμεση ενημέρωση από τις “γαλάζιες” διοικήσεις για τα όσα συνέβαιναν στον Οργανισμό. “Απειλήθηκε η ζωή του υπαλλήλου, κ. Καλλιούρη, ο οποίος έκανε την καταγγελία για την Κρήτη; Τον οργανισμό τον σκεπάζει ο φόβος. […] Ο κ. Καλλιούρης έκανε την καταγγελία στη διοίκηση και ενημερώθηκε το κύκλωμα αμέσως”».

Όπως αναφέρουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ «η κυρία Τυχεροπούλου υποστήριξε αυτό που ξέρει πλέον όλη η Ελλάδα: οι πρώην υπουργοί της ΝΔ γνώριζαν ακριβώς την κατάσταση. Όπως σημείωσε η ίδια: “[…] και ο Αυγενάκης τα ήξερε. Μια φορά τον είχα δει όταν ανέλαβε. Και μου είπε πως ούτε με ξέρει κι ούτε θέλει να με μάθει. Ο Τσιάρας μου είχε πει: ‘Εάν υπογράψω την απόσπασή σας, είναι σαν να δικαιώνεστε’.

Τον κ. Βορίδη δεν τον είχα ενημερώσει, δεν είχαμε συνεργαστεί”. Η μάρτυρας αποκάλυψε επίσης ότι ο κ. Τσιάρας αρνήθηκε να υπογράψει την απόσπασή της στην Εισαγγελία, ενώ την παρότρυνε να… “φύγει στο εξωτερικό” Πρακτικές, δηλαδή, που παραπέμπουν σε εγκληματικές οργανώσεις. Σε άλλο σημείο της κατάθεσης της, ανέφερε ότι “οι επισκέψεις του Ξυλούρη πύκνωσαν με την ανάληψη των καθηκόντων του Αυγενάκη”. Τότε που έγινε ξεκάθαρο “πόσο σημαντικός παράγοντας είναι μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ”, ο Ξυλούρης, δηλαδή ο γνωστός με το ψευδώνυμο “Φραπές”, μεγαλοστέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, κομματάρχης του Λευτέρη Αυγενάκη, στην κατοχή του οποίου η Αρχή για το μαύρο χρήμα εντόπισε αναιτιολόγητα 2,5 εκατ. ευρώ και μία Jaguar, καθώς και επτά ακόμη ΙΧ».

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ θυμίζουν ότι, «μέχρι στιγμής, ο “Φραπές”, όπως και ο “Χασάπης”, αλλά και η “κυρία με τη Ferrari”, δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή, με αποκλειστική ευθύνη τής κυβερνητικής πλειοψηφίας. “Είχε φτάσει στο σημείο ο Ξυλούρης να βρει το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού μου. Μίλησε με τα παιδιά μου”, η σοκαριστική καταγγελία της κυρίας Τυχεροπούλου, ενδεικτική του κλίματος τρόμου που έχει επικρατήσει επί κυβερνήσεων της ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Κατά τις ίδιες πηγές «η Παρασκευή Τυχεροπούλου υποστήριξε ότι τον Ιούνιο του ’23 δέχθηκε “αφόρητη πίεση” για τα δεσμευμένα ΑΦΜ. “Τότε ήταν που ο Ξυλούρης άρχισε να επισκέπτεται τον Οργανισμό”, όπως είπε και έκανε λόγο για αφόρητη πίεση εκ μέρους του Κυριάκου Μπαμπασίδη, ώστε να πληρωθούν δεσμευμένα ΑΦΜ της οικογένειας Ξυλούρη, παρόλο που δεν είχαν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ο 100% «”γαλάζιος” Κυριάκος Μπαμπασίδης, θυμίζουμε, ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ το 1999, υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ στο Νομό Ροδόπης το 2007, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΝΔ (2001-2004 και 2007-2010), συντονιστής του Τομέα Στρατηγικής του Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ (2010-2012) και τον Ιανουάριο του 2024, με απόφαση Αυγενάκη, ορίστηκε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, η κυρία Τυχεροπούλου δεν απάντησε τι απέγινε το ενημερωτικό έγγραφο που είχε η ίδια στείλει στη διοίκηση του οργανισμού, σύμφωνα με το οποίο η Αικατερίνη Ξυλούρη δήλωνε δύο ελαιώνες στη Χίο, σε σημείο που δεν υπήρχαν ελιές και ο Βασίλειος Ξυλούρης δύο κτήματα στην Πάρο 211 στρεμμάτων, σε περιοχή δασικής έκτασης! Από την κατάθεσή της, αναδεικνύεται ότι το “κύκλωμα” έχει εγκέφαλο και αυτός δεν είναι άλλος από την πολιτική ηγεσία, σε όλη τη διάρκεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη» καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγές ΝΔ: Κατάθεση χωρίς στοιχεία, ονόματα και διευθύνσεις

«Χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που της τέθηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα η κατάθεση της μάρτυρος Παρασκευής Τυχεροπούλου» αναφέρουν πηγές της ΝΔ και τονίζουν: «Είναι χαρακτηριστικό ότι η κατάθεσή της προκάλεσε περισσότερα ερωτήματα από όσα έλυσε, καθώς κινήθηκε σε γραμμή προσωπικής δικαίωσης, χωρίς σαφείς εξηγήσεις για τις πράξεις της ως προϊσταμένης του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Παράλληλα», συνεχίζουν οι πηγές της ΝΔ, «η κυρία Τυχεροπούλου αρνήθηκε να δώσει ευθείες απαντήσεις για την υπόθεση της 78χρονης από την Κοζάνη, για την οποία ο εισαγγελέας ζητά επιστροφή κοντά στο 1.000.000 ευρώ. Αρχικά δήλωσε άγνοια και στη συνέχεια, μετά από ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, όταν παραδέχθηκε ότι πρόκειται για την ίδια υπόθεση, επέμεινε ότι “καλώς πλήρωσε”! Αίσθηση προκάλεσε, ότι προσπάθησε να μεταφέρει την ευθύνη σε υπηρεσιακούς παράγοντες και να εμφανιστεί ως διωκόμενη, αποδίδοντας την κριτική που δέχεται σε «προσωπικές επιθέσεις». Ενδεικτική θεωρείται η αναφορά της ότι «το προχωρημένο της ηλικίας του κ. Σαλάτα ίσως συνέβαλε στο να παραπλανηθεί», φράση που δείχνει διάθεση προσωπικής απαξίωσης» σημειώνουν οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

«Την ίδια ώρα», προσθέτουν οι πηγές της ΝΔ, «η μάρτυρας, η οποία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επέλεξε να αποδώσει τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ σε όλα όσα η Νέα Δημοκρατία έχει εδώ και χρόνια επισημάνει και η κυβέρνηση εργάζεται συστηματικά για να διορθώσει.

Μέσα από την εμπιστευτική έκθεση που κατέθεσε το 2020 αναγνώρισε ότι το ελάχιστο -πολλές φορές εικονικό ή και μηδενικό- κόστος ενοικίασης των βοσκοτόπων, σε συνδυασμό με τα 21,5 ευρώ ανά στρέμμα, που αποδίδονται μέσω της κατανομής εθνικού αποθέματος, λειτουργεί ως το βασικό κίνητρο για το «κυνήγι» των λεγόμενων δικαιωμάτων “joker”.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια, το φαινόμενο όπου πολλά δικαιώματα εθνικού αποθέματος συγκεντρώνονται σε “κλειστές ομάδες” αιτήσεων από συγκεκριμένες περιοχές ή ΚΥΔ, με εμπλοκή υπαλλήλων του Οργανισμού, τεχνικών συμβούλων και Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, αποτέλεσε μία από τις βασικές αιτίες που οδήγησαν στη σημερινή υπόθεση» υπογραμμίζουν οι πηγές της ΝΔ.

«Ουσιαστικά, η ίδια η Τυχεροπούλου επιβεβαίωσε τις παθογένειες που διαχρονικά υπονόμευσαν τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να εξαλείψει μέσα από θεσμικές παρεμβάσεις, διαφάνεια στις πληρωμές και αυστηρούς ελέγχους. Το σύστημα των εικονικών βοσκοτόπων, των ψευδών δηλώσεων και των κλειστών κυκλωμάτων στα ΚΥΔ είναι αυτά ακριβώς που αποδόμησαν τη σχέση εμπιστοσύνης του αγρότη με το κράτος. Αυτά είναι που διορθώνουμε σήμερα» καταλήγουν οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

«Tον ΣΥΡΙΖΑ έδειξε ως μήτρα του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ η Παρασκευή Τυχεροπούλου»

Την αποκάλυψη ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ πήρε διαστάσεις επί ΣΥΡΙΖΑ έκανε στην κατάθεσή της η Παρασκευή Τυχεροπούλου» αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «Η μάρτυρας κατέθεσε χαρακτηριστικά ότι από το 2015 και μετά όταν η «τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης που επέτρεψε την ενεργοποίηση βοσκοτόπων, χωρίς κατοχή ζωικού κεφαλαίου» ήταν αυτή που έδωσε το σύνθημα για να ξεκινήσει το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι η κατανομή βοσκοτόπων δεν ξεκίνησε επί Νέας Δημοκρατίας, αλλά εφαρμόστηκε ήδη από το 2016, με αποφάσεις και υπογραφές των τότε υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ» επισημαίνουν οι πηγές της ΝΔ και προσθέτουν: «Τα έγγραφα που κατατέθηκαν στην Επιτροπή αποδεικνύουν ότι η ίδια ακριβώς μέθοδος —η διανομή βοσκοτόπων από την ηπειρωτική χώρα προς νησιωτικές περιοχές— είχε εγκριθεί με την ένδειξη «συμφωνώ» από τον Ευάγγελο Αποστόλου το 2016 και επαναλήφθηκε το 2017 και το 2018, με την υπογραφή του Σταύρου Αραχωβίτη. Ας μη βιάζεται, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ να υποδυθεί τον κριτή. Ας δώσει πρώτα απαντήσεις για τις δικές του ευθύνες» καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.

