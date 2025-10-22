ΟΠΕΚΕΠΕ: 2,5 εκατ. ευρώ αδικαιολόγητα και Jaguar για τον «Φραπέ»

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ μπήκε ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπέ» από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ΑΑΔΕ εντόπισε αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021 – 2023. Στην κατοχή του βρέθηκαν, ακόμα, 8 αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Τζάγκουαρ. Σε βάρος του θα σχηματιστεί δικογραφία για τη μη δήλωση Πόθεν Έσχες, καθώς αν και ήταν υποχρεωμένος δεν υπέβαλε δήλωση για εκείνη την περίοδο.

Παράλληλα όμως, συνεχίζεται η έρευνα για να διαπιστωθεί αν διαπράχθηκε και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Εισέπραξε επιδοτήσεις για εκτάσεις στη Χίο

Σύμφωνα με τα ευρήματα της αρχής είχε δηλώσει τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο με βάση τις οποίες εισέπραξε επιδοτήσεις. Στη συνέχεια φέρεται να δήλωσε πως εκ παραδρομής είχε βεβαιώσει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, δεν επέστρεψε τις επιδοτήσεις ούτε ο οργανισμός ζήτησε να επιστραφούν.

Τουλάχιστον 37 συλλήψεις, έχουν γίνει στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

37 νέες συλλήψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 37 συλλήψεις σε Γιαννιτσά, Αττική, Κρήτη, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα.

Το απίστευτο είναι πως ανάμεσά τους αντί για αγρότες, συγκαταλέγονται… σερβιτόροι, dj’s και υπάλληλοι σε υπηρεσίες, οι οποίοι δήλωναν αγρότες και έβαζαν παράνομα στη τσέπη τους επιδοτήσεις αγροτών.

Στις συλλήψεις συγκαταλέγονται πρόσωπα τα οποία έδιναν ψευδείς βεβαιώσεις σε κτηνοτρόφους, σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων για να λαμβάνουν τα χρήματα.

Οι συλλήψεις φέρεται να αφορούν συγκεκριμένο κύκλωμα το οποίο επί 4 χρόνια (2018-22) εισέπραττε παράνομα πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ.

Σε Κρήτη και Γιαννιτσά οι επικεφαλής του κυκλώματος

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στα χέρια των αρχών βρίσκονται και οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής του εγκληματικού κυκλώματος, ένας 36χρονος και ένας 38χρονος, οι οποίοι συνελήφθησαν σε Κρήτη και Γιαννιτσά.

Ο 36χρονος από τη Κρήτη εργαζόταν σε κέντρα υποδοχής δικαιολογητικών και χορηγούσε μη έγκυρα πιστοποιητικά για να λαμβάνουν επιδοτήσεις αγρότες, ενώ ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά που δηλώνει αγρότης, έκανε… έρευνα για εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και τις δήλωναν για να παίρνουν επιδοτήσεις. Υπάρχουν τουλάχιστον άλλα 11 άτομα που ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές στην υπόθεση.

Οι συλληφθέντες έμπαιναν στο σύστημα και έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί. Στη συνέχεια το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και λάμβαναν την επιδότηση ή δήλωσαν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να το έχει και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα τα οποία και εισέπρατταν την επιδότηση.

Να σημειωθεί πως οι συλλήψεις δεν αφορούν κάποιο από τα 1.038 ΑΦΜ του σκανδάλου.

Η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι 37 συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο, Τετάρτη, στην ευρωπαία εισαγγελέα.

