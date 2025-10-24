ΣΥΡΙΖΑ: Το αγωνιώδες «νεύμα» σε Τσίπρα με φόντο τις δημοσκοπήσεις

Η φιλική, μη αντιπαραθετική γραμμή απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα που επικράτησε συντριπτικά στην χθεσινή Πολιτική Γραμματεία και στη βάση της εισήγησης Φάμελλου, αντανακλά την προσπάθεια επιβίωσης του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος πλέον βλέπει μέλλον μόνο στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού.

Μπορεί ο πρώην πρωθυπουργός να αποχώρησε από κοινοβουλευτική ομάδα και κόμμα, δίνοντας ισχυρά μηνύματα ότι θέλει να μεθοδεύσει την πολιτική του επιστροφή απαλλαγμένος από τα βάρη και τη φθορά του παρελθόντος, ωστόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, με φόντο και τις δημοσκοπήσεις, δεν μπορεί παρά να ποντάρει στο ενδεχόμενο μιας «σύγκλισης» με το όποιο εγχείρημά του.

Με άλλα λόγια, ο Τσίπρας έφυγε απ’ το κόμμα, αλλά το μήνυμα του οργάνου ήταν, «πάμε με τον Τσίπρα».

Τη στιγμή που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν όλο και πιο πολύ ότι το κόμμα φλερτάρει με οριακά ποσοστά, σε σημείο που να δημιουργούνται ερωτηματικά για την είσοδο του στη Βουλή στις επόμενες εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει ποσοστά πιο πάνω από το αποτέλεσμα των εκλογών του 2023.

Ποσοστά που δείχνουν- με βάση και τα ποιοτικά στοιχεία – ότι απορροφά και όλο το σημερινό εκλογικό ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε αδιέξοδο, καθώς από τη μία είναι αντιμέτωπος με την πολιτική του εξαφάνιση, από την άλλη δεν έχει κάποια διαβεβαίωση ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα επιλέξει να εντάξει στο όποιο εγχείρημά τον όλο ΣΥΡΙΖΑ ή έστω ένα μεγάλο κομμάτι του. Αντιθέτως, σε αυτή τη φάση ο Αλέξης Τσίπρας έχει επιλέξει να αναδείξει το μήνυμα ότι προχωρά μόνος του και αφουγκράζεται την κοινωνία.

Από τη στιγμή που μια μερίδα της κοινωνίας δείχνει να έχει προσδοκίες για την επιστροφή Τσίπρα, εκ των πραγμάτων ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να μπει σε «ανταγωνισμό» πόσο μάλλον σε αντιπαράθεση μαζί του.

Ως εκ τούτου, επενδύει στην προοπτική σύγκλισης, η οποία είναι η μόνη που μπορεί να του δώσει ελπίδα αυτή τη στιγμή. Το αν στην πορεία θα αποδειχθεί βάσιμη η ελπίδα αυτή ή «φρούδα», μένει να φανεί.

Αξίζει δε να σημειωθεί, και ως ένα δείγμα αμηχανίας, πως από την Κουμουνδούρου διευκρινίζουν ότι μιλούν για «σύγκλιση» και όχι για «συμπόρευση», όπως καταγράφηκε χθες σε δημοσιεύματα, διευκρίνιση που αφήνει να εννοηθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρώντας την αυτονομία του απευθύνεται με όρους ισοτιμίας σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, άρα και στο ενδεχόμενο «κόμμα Τσίπρα».

Με άλλα λόγια, με αυτή την επισήμανση από τον ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να διασκεδάσουν εντυπώσεις ότι επιλέγεται η προοπτική της συγχώνευσης με το «κόμμα Τσίπρα», ή ακόμα και της «αυτοδιάλυσης» – σχετικές αιχμές για σχέδια αυτοδιάλυσης είχε αφήσει μέσω συνέντευξής του στον Αθήνα 9,84 το μέλος της ΠΓ Τρύφων Αλεξιάδης, λίγο πριν τη συνεδρίαση.

Υπενθυμίζεται ότι στην εισήγησή του ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν προφανώς μια πολύ κρίσιμη εξέλιξη, που δημιουργεί προβληματισμό, αναζητήσεις και ερωτήματα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αλλά και σε όλους τους πολίτες. Πήρα την πρωτοβουλία και τοποθετήθηκα καθαρά από την πρώτη μέρα. Δεν υποτιμούμε ούτε την κοινή μας πορεία, ούτε το πολιτικό κεφάλαιο του Αλέξη Τσίπρα.

Ακόμα και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική.

Αυτό που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό είναι η ενωτική και συνθετική προοδευτική διέξοδος. Και η δική μας πρόταση περιλαμβάνει την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τη μεγάλη αλλαγή και ανανέωση που έχουμε πετύχει».

Κάτι που στην συνέχεια αποτυπώθηκε στην Απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας ως εξής:

«Ακόμη και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική.

Οι παράλληλες πορείες μας οφείλουν να συγκλίνουν στον κοινό στόχο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, με συγκρότηση προγραμματικής πρότασης και υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών συνολικά στον προοδευτικό χώρο, με γνώμονα τα συμφέροντα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας και στη βάση των Αριστερών ιδεών και αξιών».

