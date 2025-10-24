Αντεγκλήσεις Γεωργιάδη – Πολάκη στη Βουλή: Τα «καρφιά» για τις δικαστικές τους διαμάχες

Σύγκρουση σε προσωπικό επίπεδο είχαν Αδωνις Γεωργιάδης και Παύλος Πολάκης στη Βουλή.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων ο υπουργός Υγείας κάλεσε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να μην ζητήσει και πάλι αναβολή στη μεταξύ τους δίκη, με τον Πολάκη να μην αφήσει το μπαλάκι να πέσει κάτω.

«Μην πάρετε πάλι αναβολή στο δικαστήριο. να εμφανιστείτε. Να πάμε ήρεμα, πολιτισμένα στο δικαστήριο, να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, να πείτε ό,τι θέλετε» του είπε ο Γεωργιάδης.

«Αν ο δικηγόρος μου έχει άλλη υπόθεση και δεν καταφέρει να την αναβάλει θα πάρω πάλι αναβολή και θα το κάνω σε ενάμιση μήνα. Δεν φοβάμαι» απάντησε ο Πολάκης, για να ακολουθήσει ο εξής διάλογος:

Γεωργιάδης : Πάλι δεν μπορεί ο δικηγόρος σας; Και στο δικαστήριο με τον Πουλή πάλι είχε δουλειά.

: Πάλι δεν μπορεί ο δικηγόρος σας; Και στο δικαστήριο με τον Πουλή πάλι είχε δουλειά. Πολάκης : Τι να κάνουμε; Έχει πολλές υποθέσεις.

: Τι να κάνουμε; Έχει πολλές υποθέσεις. Γεωργιάδης : Ε τότε να τον αλλάξετε

: Ε τότε να τον αλλάξετε Πολάκης : Όχι δεν τον αλλάζω. Αυτόν θέλω

: Όχι δεν τον αλλάζω. Αυτόν θέλω Γεωργιάδης: Εμένα πάλι όλο αυτό σαν προαναγγελία αναβολής μου φαίνεται

Λίγο μετά υπήρξε και δεύτερο «θερμό» επεισόδιο μεταξύ των δύο, με αφορμή τις δαπάνες υγείας, όπου ο Πολάκης έμπλεξε και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Γεωργιάδης είπε πως «επί Μητσοτάκη έγιναν πλουσιότεροι οι Ελληνες» με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να πετάγεται και να λέει «πλουσιότερος έγινε μόνο ο “φραπές”»

Γεωργιάδης : Ο “φραπές” είναι Κρητικός. Εγώ είμαι Μακεδόνας.

: Ο “φραπές” είναι Κρητικός. Εγώ είμαι Μακεδόνας. Πολάκης : Κολλητός του Αυγενάκη είναι ο “φραπές”. Του Αυγενάκη

: Κολλητός του Αυγενάκη είναι ο “φραπές”. Του Αυγενάκη Γεωργιάδης : Όχι μόνο. Και του Ανδρουλάκη.: Και η υπόθεση της Κάρλας από τον συνεργάτη του Ανδρουλάκη έγινε. Δεν τα ξέρουμε;

: Όχι μόνο. Και του Ανδρουλάκη.: Και η υπόθεση της Κάρλας από τον συνεργάτη του Ανδρουλάκη έγινε. Δεν τα ξέρουμε; Πολάκης : Που τον βρήκες τον πίνακα της Eurostat που λες για την ιδιωτική δαπάνη υγείας; Εγώ εδώ βλέπω άλλα. Λες ψέματα

: Που τον βρήκες τον πίνακα της Eurostat που λες για την ιδιωτική δαπάνη υγείας; Εγώ εδώ βλέπω άλλα. Λες ψέματα Γεωργιάδης : Τα ίδια έλεγες και για το δικαστήριο. Πάει ο δικηγόρος του ζητάει αναβολή

: Τα ίδια έλεγες και για το δικαστήριο. Πάει ο δικηγόρος του ζητάει αναβολή Πολάκης : Δεν μπορείς να απαντήσεις στο ότι το είπες ψέμα και γυρνάς στα δικαστήρια

: Δεν μπορείς να απαντήσεις στο ότι το είπες ψέμα και γυρνάς στα δικαστήρια Γεωργιάδης : Είπες ψέματα ότι δεν ζήτησες αναβολή, και σου κότσαρα το δικαστικό έγγραφο

: Είπες ψέματα ότι δεν ζήτησες αναβολή, και σου κότσαρα το δικαστικό έγγραφο Πολάκης : Λες ψέματα

: Λες ψέματα Γεωργιάδης: Πίνακας της Eurostat. Ένα απλό google search. Είναι προφανές ότι ο κ. Πολάκης δεν έχει καλή σχέση με το google search

