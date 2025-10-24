Αντεγκλήσεις Γεωργιάδη – Πολάκη στη Βουλή: Τα «καρφιά» για τις δικαστικές τους διαμάχες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σύγκρουση σε προσωπικό επίπεδο είχαν Αδωνις Γεωργιάδης και Παύλος Πολάκης στη Βουλή.
Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων ο υπουργός Υγείας κάλεσε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να μην ζητήσει και πάλι αναβολή στη μεταξύ τους δίκη, με τον Πολάκη να μην αφήσει το μπαλάκι να πέσει κάτω.
«Μην πάρετε πάλι αναβολή στο δικαστήριο. να εμφανιστείτε. Να πάμε ήρεμα, πολιτισμένα στο δικαστήριο, να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, να πείτε ό,τι θέλετε» του είπε ο Γεωργιάδης.
«Αν ο δικηγόρος μου έχει άλλη υπόθεση και δεν καταφέρει να την αναβάλει θα πάρω πάλι αναβολή και θα το κάνω σε ενάμιση μήνα. Δεν φοβάμαι» απάντησε ο Πολάκης, για να ακολουθήσει ο εξής διάλογος:
Λίγο μετά υπήρξε και δεύτερο «θερμό» επεισόδιο μεταξύ των δύο, με αφορμή τις δαπάνες υγείας, όπου ο Πολάκης έμπλεξε και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο Γεωργιάδης είπε πως «επί Μητσοτάκη έγιναν πλουσιότεροι οι Ελληνες» με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να πετάγεται και να λέει «πλουσιότερος έγινε μόνο ο “φραπές”»
