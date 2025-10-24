search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025 00:56
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

24.10.2025 15:30

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

24.10.2025 15:30
Αν και το ζήτημα της καθαριότητας του χώρου του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη εξελίσσεται σε σκληρή σύγκρουση με απρόβλεπτο αποτέλεσμα, καθώς μετά την ψήφιση της επίμαχης τροπολογίας στη Βουλή, περνά στην ευθύνη του υπουργείου Άμυνας, με τον Χάρη Δούκα να γνωστοποιεί ότι προσφεύγει στα αρμόδια δικαστήρια, ωστόσο χθες ο Δήμος Αθηναίων έβγαλε τις υπηρεσίες καθαριότητας στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να καθαριστούν τα κάθε λογής γκράφιτι, σε μια κίνηση με σαφές μήνυμα.

Τις εργασίες καθαριότητας επιβεβαιώνει σε ανάρτησή της και η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Συγκεκριμένα η Αντιδήμαρχος Αθηναίων, Ρωξάνη Μπέη ανέφερε σε ανάρτησή της:

Τα συνεργεία μας, πραγματοποίησαν εχθές εργασίες antigraffiti στην Πλατεία Συντάγματος και κατά μήκος της οδού Αμαλίας, στο 1ο Δημοτικό Διαμέρισμα.
Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στο καθημερινό πρόγραμμα καθαρισμού και συντήρησης του δημόσιου χώρου, με στόχο να παραμένουν οι πιο κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας καθαροί, φροντισμένοι και ασφαλείς για όλους.

