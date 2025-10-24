Άγνωστος Στρατιώτης: Μετωπική Δούκα – κυβέρνησης – Στα δικαστήρια ο δήμος, «αναιρεί τον εαυτό του», λένε κυβερνητικές πηγές

Σε σκληρή σύγκρουση με απρόβλεπτο αποτέλεσμα εξελίσσεται το ζήτημα της καθαριότητας του χώρου του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, καθώς μετά την ψήφιση της επίμαχης τροπολογίας στη Βουλή, περνά στην ευθύνη του υπουργείου Άμυνας.

Η «καλή τύχη» και η αντίδραση Μαρινάκη

Παρότι χθες ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, με κάποιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο υπουργός επρόκειτο να διατηρήσει την ευθύνη του έργου της καθαριότητας του μνημείου στο δήμο, λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι το Πεντάγωνο θα τηρήσει επακριβώς τα όσα προβλέπει η τροπολογία και ότι μάλλον την καθαριότητα θα την αναλάβει ιδιωτική επιχείρηση.

Αντιδρώντας, ο Χ. Δούκας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι «σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη».

Σχολιάζοντας την αποστροφή του λόγου του δήμαρχου Αθηναίων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Action24, υπογράμμισε ότι «το “καλή τύχη” νομίζω ο κ. Δούκας χρειάζεται να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας και σε όσους κυκλοφορούμε στην Αθήνα από την ημέρα εκλογής του και μετά, μέχρι τις επόμενες εκλογές», προσθέτοντας ότι «η ουσία βρίσκεται και στην τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας. Εκείνο με τον τρόπο που επιχειρησιακά θα αξιολογήσει ως καλύτερο, θα επιμεληθεί για την καθαριότητα, μέρος της φροντίδας είναι η καθαριότητα, όπως και για την ανάδειξη του μνημείου».

Δούκας: Θα προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη

O δήμαρχος Αθηναίων, ωστόσο, επανήλθε στο ζήτημα και με ανακοίνωσή του ξεκαθάρισε ότι ο δήμος θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη για το θέμα, καθώς έως σήμερα η ευθύνη της καθαριότητας αποτελούσε αρμοδιότητά του. Ο Χ. Δούκας, με μια λακωνική δήλωση ανακοίνωσε ότι «ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ΙΔΙΩΤΕΣ. Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος».

Απαντώντας στην έντονη αντίδραση του δημάρχου Αθηναίων, το υπουργείο Άμυνας περιορίστηκε σε μια ξερή ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε ότι «το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά από όσα διαμείφθηκαν στον δημόσιο διάλογο, επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Θα πράξει ό, τι απαιτείται για αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση».

Κυβέρνηση: Ο Δούκας «αναιρεί τον εαυτό του».

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, κυβερνητικές πηγές κατηγορούσαν τον Χ. Δούκα ότι «αναιρεί τον εαυτό του». Οι πηγές αυτές επισήμαναν ότι «χθες, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ο Δήμαρχος Αθηναίων δήλωνε ότι, με βάση την τροπολογία που ψηφίσθηκε στη Βουλή, η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Διατύπωνε, μάλιστα, ειρωνικά την ευχή για “καλή τύχη”, την οποία, όπως τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, θα έπρεπε να την απευθύνει στους δημότες της πρωτεύουσας και σε όσους κυκλοφορούν στην πόλη από την ημέρα της εκλογής του και μετά».

Συνεχίζοντας, οι κυβερνητικές πηγές σημείωσαν ότι «σήμερα ο κ. Δούκας ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια για το ζήτημα της αρμοδιότητας, λέγοντας τα ακριβώς αντίθετα από όσα έλεγε χθες. Μέσα σε χρόνο ρεκόρ, ο κ. Δούκας υποστήριξε μία θέση και την αντίθετή της. Αυτό που απομένει είναι να ξεμπλέξει τις σκέψεις του, που μπορεί να έχει σημασία για τον ίδιο αλλά δεν απασχολεί την κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένη την απροθυμία του Δημάρχου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου, πράττοντας ό,τι απαιτείται για αυτό».

