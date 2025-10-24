Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκφωνήσει επικήδειο στην εξόδιο ακολουθία του Διονύση Σαββόπουλου

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που ήθελαν τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να εκφωνεί επικήδειο στο «τελευταίο αντίο» στο Διονύση Σαββόπουλο, στην κηδεία του που θα τελεστεί αύριο, Σάββατο 25/10.

Ο πρωθυπουργός και ο σπουδαίος τραγουδοποιός είχαν φιλικές σχέσεις, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι ανάμεσα στα πρόσωπα που θα εκφωνήσουν επικήδειο στον αποχαιρετισμό του Διονύση Σαββόπουλου.

Πέραν του πρωθυπουργού, επικήδειο αναμένεται να εκφωνήσουν, μεταξύ άλλων, και οι Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Δήμητρα Γαλάνη και Σταμάτης Φασουλής.

Υπενθυμίζεται ότι η κηδεία του μεγάλου μουσικού θα τελεστεί δημοσία δαπάνη στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή του στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Νωρίτερα, η σορός του θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα (από τις 08:30 έως τις 11:30) στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών.

Λόγω της κηδείας θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα.

